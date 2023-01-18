Премьер-министр Эстонии о скандале с Карпиным: «Наша сборная общается с тренером российской и делает вид, будто в этом ничего такого – это и задевает. Россия использует спорт как мягкую силу»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Валерий Карпин высшая лига Эстония Политика Футбол

Премьер-министр Эстонии прокомментировала скандал с Валерием Карпиным и эстонскими футболистами.

Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным.

«Да, эта история достойна сожаления. Действительно, Россия использует спорт как мягкую силу. И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные.

Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали четкого порицания ситуации на Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней.

Мне показалось, что эти люди, может быть, не понимают, в чем проблема. Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет – именно это и задевает.

Мне показалось, что футболисты не поняли, что они тоже являются инструментом этой так называемой мягкой силы», – приводит ERR слова Каи Каллас, сказанные в эфире передачи «Особый взгляд с премьер-министром» на «Радио 4».

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104 комментария

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BananaMama
Ответ Кекаю с модерков
В соледаре хорошо увидели, согласен Все улицы усеяны 🐷🐷🐷🐷🐷🐷 Мировой изгой, с которым торгует Индия и Китай, с населением больше 2/3 мира Ахахахаххахаха
Торгуют, но вторичные санкции строго соблюдают - ты это хотел сказать, да?
Сравнить товарооборот что у Индии, что у Китая с Западом и с швабростаном, и сообразить, когда им поставят вопрос ребром, кого же в качестве торгового партнера они выберут - сам сможешь или помочь, бгг?
А взятый ценой огромных потерь пгт после трех месяцев перегруппировок и отрицательных наступлений - это да, "второй армии мира" есть чем гордиться)))
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anastasia Krugova
Ответ Николай Осокин
как это не гражданское лицо? ты в курсе что он гражданин эстонии? это была частная встреча, в которую сунуло нос тоталитарное эССтонское государство и местные нацисты-русофобы
нет . Гражданским лицом он станет когда уйти с поста тренер национальной команды! На время действия контракта--это главный тренер ,со всеми отсюда вытекающими обстоятельствами
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Clockwork_Scouser
какие же они больные в этой прибалтике, мрак
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ТвояМамка
Ответ anastasia Krugova
для тебе это так ...Для других нет . Только в РФ пропагандисты считают эти слова ,как нацистское приветствие! Напмню тебе,что ФИФА разрешали даже писать эти слова на форме национальной команды! эти слова не являются нацистское приветствие для цивилизованного общества ! Но есть общепринятое приветствие, которое осуждается во всем мире ,как например на этом видео) почему тогда Рагозина не посадили ? https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=aI0eEH_ZuHE есть мысли?
Терпеть не могу Рогозина, но это же не он, лол.
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Николай Осокин
Ответ anastasia Krugova
уверен никто не хочет как в России))))))) можно ужинать ))только если ты гражданское лицо . когда ты представитель государства, это накладывает на тебе некоторые ограничение. а главный тренер национальной команды это не "гражданское лицо"
как это не гражданское лицо? ты в курсе что он гражданин эстонии? это была частная встреча, в которую сунуло нос тоталитарное эССтонское государство и местные нацисты-русофобы
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Вадим flanec
Хорошо что Карпин тренер футбольной сборной, которую эстонские политики считают "мягкой силой". А если бы он был тренер по боксу? Тогда какая была бы сила? Боюсь даже представить))
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Фут.Боль
Езжу в Эстонию по работе вот уже 40 лет, несмотря на то, что мне 35 и никогда, слушайте, никогда не сталкивался с русофобией и плохим отношением к русским. Это все выдумки и бред русской пропаганды. Памятники сносят, потому, что места много занимают и тени много от них, никакой русофобии. На этом месте потом строят асфальт.
Что касается Карпина и ужина с футболистами, то они не одобряют это. Вы еду на их столах видели вообще? Сплошь вредная пища, нехорошо это, вредно.
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Garikus89
Ответ BananaMama
Согласен, полтора процента мировой экономики воняют явно не в соответствии своему реальному месту в мире)
Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю?
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Кекаю с модерков
Ответ BananaMama
404 - это ты путлеростан хорошо назвал. Мировой изгой, да. Но заходить к вам никто не будет, просто Украина вернёт себе всё отжатое, а там можете гнить как хотите. Хоть кувалду со шваброй новым гербом делайте на манер серпа и молота. Главное, лезть к соседям желание вам отобьют надолго. Тем более мощь "топ-2 армии мира" все увидели в деле)
В соледаре хорошо увидели, согласен
Все улицы усеяны 🐷🐷🐷🐷🐷🐷
Мировой изгой, с которым торгует Индия и Китай, с населением больше 2/3 мира
Ахахахаххахаха
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Николай Осокин
Ответ BananaMama
Согласен, полтора процента мировой экономики воняют явно не в соответствии своему реальному месту в мире)
это полтора процента "оппозиционеров" воняют явно не в соответствии своему реальному месту в России)
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EPI
Ответ BananaMama
Ну бывает, косяк Ангелы и компании. Надо было указать бензоколонке ее место еще в 2014, когда возомнила себя черт-те кем, перекраивающей карту мира, искать другие источники энергоресурсов. Но ничего, кризис пройдет (даже до этих трусов и импотентов из евросовка дошло, что надо искать более надежного поставщика), а вот что охреневшая бензоколонка будет делать без нефтегазовых доходов - вопрос
Болеете?
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Кекаю с модерков
Ответ anastasia Krugova
для украинцев ,для бандеровцев --да, поляки это тоже оккупанты. С логики украинцев поляки точно так же оккупировали западную украину ,тот же самый Львов .... поэтому с этой логики все сходиться .видишь оккупанта --- на вила его))))
Так кто оккупанты то, мирные жители польских деревень?)))
Тот же самый Львов...
Это который всю свою историю был в речь посполитой?))))
Так кто оккупанты?))))
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BananaMama
Ответ Кекаю с модерков
Согласен, надо было еще в 2014 зайти к 404 Но ничего, и сейчас вопрос решим
404 - это ты путлеростан хорошо назвал. Мировой изгой, да. Но заходить к вам никто не будет, просто Украина вернёт себе всё отжатое, а там можете гнить как хотите. Хоть кувалду со шваброй новым гербом делайте на манер серпа и молота. Главное, лезть к соседям желание вам отобьют надолго. Тем более мощь "топ-2 армии мира" все увидели в деле)
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Hola Hola
Ответ Кекаю с модерков
А Эстония нарастила в этом году поставки мазута из РФ Ой, ну это не обед Карпина, конечно же, не так критично)))
Ну, эстонцы же не фотографировались с мазутом, так что норм. )
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Garikus89
Ответ anastasia Krugova
ха-ха))а какие предпосылки есть к этому ?))
Так ваши новые "друзья" всю историю этим и занимаются. Сначала перед американцами на коленях постояли; потом одному усатому немцу целые страны без их на то согласия отдавали, лишь бы их не трогали, правда, потом все равно постоять пришлось, но тоже нормально, не привыкать; потом опять перед американцами, уже другими; потом перед арабами стояли, достоялись до того, что Лондон уже можно в Лондомбул переименовывать; теперь перед неграми стоят. Так что перед всеми успеют постоять)
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EPI
Ответ Stannis_Baratheon
Не стоит удивляться, пропаганда есть в любой стране мира. Тут некоторые считают, что Запад идеальный, но это далеко не так.
Пропаганда просто есть.
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anastasia Krugova
Ответ Кекаю с модерков
Мой дед не убивал немцев, потому что они немцы Как делали это бандеровцы с поляками и русскими))) Мирное польское население, которых УПА убивало в количестве 50к это оккпуанты?)) АХАХХАХАХХАХА
для украинцев ,для бандеровцев --да, поляки это тоже оккупанты. С логики украинцев поляки точно так же оккупировали западную украину ,тот же самый Львов .... поэтому с этой логики все сходиться .видишь оккупанта --- на вила его))))
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Vir_Cotto
Ответ Жорег Борщофф
Боже, да он идиот.
Кто "он"?
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Дмитрий9779
Ответ Николай Осокин
а местным "либералам" и возразить нечего - остается только молча обтекать и ставить минусы всем подряд от бессильной злобы оттого, что миф про какие-то "свободы" на западе в очередной раз опровергнут
Да пусть защищают свои "ценности" из 67+ гендерных разнообразия,жалко что ли,хоть поржём.
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Николай Осокин
Ответ SadButTrue
Эстонцы разные, но русские в Эстонии живут намного лучше русских в России. И с каждым годом разрыв увеличивается и теперь уж точно русские чаще едут из России в Эстонию, а не наоборот. Такая вот русофобия.
а ты сам-то там бывал, прежде чем такое заявлять? представь что у тебя нет гражданства просто потому что ты русский, запрещено работать в правительственных учреждениях, полиции и т.д. А твои слова - всего оправдание эССтонских нацистов-русофобов
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Vir_Cotto
Ответ TheCreator
Правда в его словах есть, как бы вам не хотелось.
В чьих словах?
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Кекаю с модерков
Ответ SadButTrue
Эстонцы разные, но русские в Эстонии живут намного лучше русских в России. И с каждым годом разрыв увеличивается и теперь уж точно русские чаще едут из России в Эстонию, а не наоборот. Такая вот русофобия.
Новиков в рабочем чате рассказал как живут русские в Эстонии?)))
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Кекаю с модерков
Ответ BananaMama
Ну бывает, косяк Ангелы и компании. Надо было указать бензоколонке ее место еще в 2014, когда возомнила себя черт-те кем, перекраивающей карту мира, искать другие источники энергоресурсов. Но ничего, кризис пройдет (даже до этих трусов и импотентов из евросовка дошло, что надо искать более надежного поставщика), а вот что охреневшая бензоколонка будет делать без нефтегазовых доходов - вопрос
Согласен, надо было еще в 2014 зайти к 404
Но ничего, и сейчас вопрос решим
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anastasia Krugova
Ответ Николай Осокин
то есть в эССтонии хотят как в России что ли?) они же себя выдают за демократическое государство, а на поверку выходит, что натуральный тоталитаризм и гражданам страна даже поужинать вместе нельзя
уверен никто не хочет как в России)))))))
можно ужинать ))только если ты гражданское лицо .

когда ты представитель государства, это накладывает на тебе некоторые ограничение. а главный тренер национальной команды это не "гражданское лицо"
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Кекаю с модерков
Ответ anastasia Krugova
и че ? ты хочешь устроить историческую дискуссию ?))давай бро))) "бандаровцы" не были осуждены и даже не стоял вопрос к привлечению их к ответственности на Нюрнбергскому процессе! "Бандеровцы" сражались и против красной армии ,и против немцев... напомню тебе что красная армия оккупировала те территории в 1939 году. для них красная армия была такие же оккупанты как и немцы .я правильно понял, ты осуждаешь людей за то что они защищали свою родину от оккупантов ?? тогда объясни мне почему ты возвеличиваешь своего деда который тоже воевал против немецких оккупантов ??? бандеровци и твой дед --делали одно и тоже )) вот и живи с этим теперь
Мой дед не убивал немцев, потому что они немцы
Как делали это бандеровцы с поляками и русскими)))
Мирное польское население, которых УПА убивало в количестве 50к это оккпуанты?))
АХАХХАХАХХАХА
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