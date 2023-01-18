Премьер-министр Эстонии о скандале с Карпиным: «Наша сборная общается с тренером российской и делает вид, будто в этом ничего такого – это и задевает. Россия использует спорт как мягкую силу»
Премьер-министр Эстонии прокомментировала скандал с Валерием Карпиным и эстонскими футболистами.
Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным.
«Да, эта история достойна сожаления. Действительно, Россия использует спорт как мягкую силу. И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные.
Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали четкого порицания ситуации на Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней.
Мне показалось, что эти люди, может быть, не понимают, в чем проблема. Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет – именно это и задевает.
Мне показалось, что футболисты не поняли, что они тоже являются инструментом этой так называемой мягкой силы», – приводит ERR слова Каи Каллас, сказанные в эфире передачи «Особый взгляд с премьер-министром» на «Радио 4».
Сравнить товарооборот что у Индии, что у Китая с Западом и с швабростаном, и сообразить, когда им поставят вопрос ребром, кого же в качестве торгового партнера они выберут - сам сможешь или помочь, бгг?
А взятый ценой огромных потерь пгт после трех месяцев перегруппировок и отрицательных наступлений - это да, "второй армии мира" есть чем гордиться)))
Что касается Карпина и ужина с футболистами, то они не одобряют это. Вы еду на их столах видели вообще? Сплошь вредная пища, нехорошо это, вредно.
Все улицы усеяны 🐷🐷🐷🐷🐷🐷
Мировой изгой, с которым торгует Индия и Китай, с населением больше 2/3 мира
Ахахахаххахаха
Тот же самый Львов...
Это который всю свою историю был в речь посполитой?))))
Так кто оккупанты?))))
Но ничего, и сейчас вопрос решим
можно ужинать ))только если ты гражданское лицо .
когда ты представитель государства, это накладывает на тебе некоторые ограничение. а главный тренер национальной команды это не "гражданское лицо"
Как делали это бандеровцы с поляками и русскими)))
Мирное польское население, которых УПА убивало в количестве 50к это оккпуанты?))
АХАХХАХАХХАХА