Премьер-министр Эстонии о скандале с Карпиным: «Наша сборная общается с тренером российской и делает вид, будто в этом ничего такого – это и задевает. Россия использует спорт как мягкую силу»

Премьер-министр Эстонии прокомментировала скандал с Валерием Карпиным и эстонскими футболистами.

Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным.

«Да, эта история достойна сожаления. Действительно, Россия использует спорт как мягкую силу. И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные.

Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали четкого порицания ситуации на Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней.

Мне показалось, что эти люди, может быть, не понимают, в чем проблема. Наша сборная по-дружески общается с главным тренером российской сборной и делает вид, как будто в этом ничего такого нет – именно это и задевает.

Мне показалось, что футболисты не поняли, что они тоже являются инструментом этой так называемой мягкой силы», – приводит ERR слова Каи Каллас, сказанные в эфире передачи «Особый взгляд с премьер-министром» на «Радио 4».