Широков о Карпине и Эстонии: «Отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем внимание обращать?»
Роман Широков считает, что Россия может вернуться в европейский футбол.
– Все зависит от политической составляющей. И плюс будут ориентироваться на федерации по видам спорта, где наши позиции сильны – хоккей, например. Художественная гимнастика, плавание, бокс. И футбол, наверное, единственный массовый вид спорта, где у нас ноль авторитета.
Наверное, когда был Вячеслав Колосков, авторитет был. Но после того, как он выпал из процессов, авторитет все ниже и ниже. Мы никакого интереса для них не представляем. В Европе все заточено на деньги – там, где мы сильные, где представляем собой интерес в плане борьбы за результат, будут возвращать, потому что это зрительский интерес и прибыль.
– То есть допускаете, что по ходу СВО какую-то из наших федераций могут вернуть?
– Почему нет? Например, во второй половине года.
– Но есть пример Эстонии, где за одну лишь встречу с тренером сборной России Валерием Карпиным футболисты были вынуждены извиняться.
– Там отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем еще внимание обращать? Не надо вообще на это обращать внимание. Все будет зависеть от театра военных действий, – сказал бывший полузащитник сборной России.
наше общество прогнило, а может и всегда было таким - возможно это его изначальное состояние
почему один спартаковский преступник может играть, получая миллионы долларов, а другому (по счастливому стечению обстоятельств, тоже спартаковскому преступнику) нельзя даже слова сказать?
Разве самая великая нация должна обращать внимание на всяких эстонских унтерменшей в процессе борьбы с национализмом всего остального мира?
Забавен в этой новости даже не Широков
Забавны местные комментаторы
Когда Широков всего лишь высказал то, что писали в адрес Эстонии и Запада в целом (причем в куда менее парламентских выражениях) местные комментаторы (можно пройти в соответствующую новость и убедиться), они тут же начали его ругать.
Считайте, Широков - это кривое зеркало нашего общества, которое глубоко больно великодержавным шовинизмом, манией имперского величия и готтентотской моралью, с которой самый лицемерный западник (да, здесь же модно обвинять их в лицемерии. Спортсовские плюсодрочеры обвиняют кого-то в лицемерии, бгг) не сравнится.
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