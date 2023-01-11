Широков о Карпине и Эстонии: «Отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем внимание обращать?»

считает, что Россия может вернуться в европейский футбол.

– Все зависит от политической составляющей. И плюс будут ориентироваться на федерации по видам спорта, где наши позиции сильны – хоккей, например. Художественная гимнастика, плавание, бокс. И футбол, наверное, единственный массовый вид спорта, где у нас ноль авторитета.

Наверное, когда был , авторитет был. Но после того, как он выпал из процессов, авторитет все ниже и ниже. Мы никакого интереса для них не представляем. В Европе все заточено на деньги – там, где мы сильные, где представляем собой интерес в плане борьбы за результат, будут возвращать, потому что это зрительский интерес и прибыль.

– То есть допускаете, что по ходу СВО какую-то из наших федераций могут вернуть?

– Почему нет? Например, во второй половине года.

– Но есть пример Эстонии, где за одну лишь встречу с тренером сборной России Валерием Карпиным футболисты были вынуждены извиняться.

– Там отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем еще внимание обращать? Не надо вообще на это обращать внимание. Все будет зависеть от театра военных действий, – сказал бывший полузащитник сборной России.