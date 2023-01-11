Широков о Карпине и Эстонии: «Отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем внимание обращать?»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Вячеслав Колосков Политика Футбол

Роман Широков считает, что Россия может вернуться в европейский футбол.

– Все зависит от политической составляющей. И плюс будут ориентироваться на федерации по видам спорта, где наши позиции сильны – хоккей, например. Художественная гимнастика, плавание, бокс. И футбол, наверное, единственный массовый вид спорта, где у нас ноль авторитета.

Наверное, когда был Вячеслав Колосков, авторитет был. Но после того, как он выпал из процессов, авторитет все ниже и ниже. Мы никакого интереса для них не представляем. В Европе все заточено на деньги – там, где мы сильные, где представляем собой интерес в плане борьбы за результат, будут возвращать, потому что это зрительский интерес и прибыль.

– То есть допускаете, что по ходу СВО какую-то из наших федераций могут вернуть?

– Почему нет? Например, во второй половине года.

– Но есть пример Эстонии, где за одну лишь встречу с тренером сборной России Валерием Карпиным футболисты были вынуждены извиняться.

– Там отмороженные люди. Мы на каких-то эстонцев будем еще внимание обращать? Не надо вообще на это обращать внимание. Все будет зависеть от театра военных действий, – сказал бывший полузащитник сборной России.

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21 комментарий

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stubborn89
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Ответ BananaMama
Уже писал в аналогичной новости про Терюшкова, но могу повторить и тут Забавен в этой новости даже не Широков Забавны местные комментаторы Когда Широков всего лишь высказал то, что писали в адрес Эстонии и Запада в целом (причем в куда менее парламентских выражениях) местные комментаторы (можно пройти в соответствующую новость и убедиться), они тут же начали его ругать. Считайте, Широков - это кривое зеркало нашего общества, которое глубоко больно великодержавным шовинизмом, манией имперского величия и готтентотской моралью, с которой самый лицемерный западник (да, здесь же модно обвинять их в лицемерии. Спортсовские плюсодрочеры обвиняют кого-то в лицемерии, бгг) не сравнится. "Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!" (Н. В. Гоголь)
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наше общество прогнило, а может и всегда было таким - возможно это его изначальное состояние
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stubborn89
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урка должен сидеть в тюрьме
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Aleksander Naumow
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Ответ сомс
Не только эстонцы, все прибалты напоминают смешных озлобленных шавок😂😂
Но почему то я вижу только одного, которая лаит из подтешка.
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Aleksander Naumow
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Рома акстись не лезь туда где не можешь держать себя в ногах, ты мало того что ты на уровне тех эстонцев, но ты по жизни такой и эти высказывания про возврат чего-то выглядят потешны, вообщем Ром советую пройти диспансеризацию и зайти на выходе к психологу ну или психиатру (простите ещё не разобрался кто есть кто)
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сомс
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Не только эстонцы, все прибалты напоминают смешных озлобленных шавок😂😂
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Виктор Литвинов
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Какое же ОНО конченное!!!
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Tollie
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Ответ Титал Телоян
Зачем этот преступник что то комментирует???
а что не так?

почему один спартаковский преступник может играть, получая миллионы долларов, а другому (по счастливому стечению обстоятельств, тоже спартаковскому преступнику) нельзя даже слова сказать?
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Диму Шадиев
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Ответ Титал Телоян
Зачем этот преступник что то комментирует???
Он все правильно сказал
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Никому_никабельный
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Отрмороженный кого-то ещё называет отмороженными. И боевые действия театром
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здоровяк
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Вот-вот
Разве самая великая нация должна обращать внимание на всяких эстонских унтерменшей в процессе борьбы с национализмом всего остального мира?
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Александра Александрова
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Широков вот бы меня к ним ))
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Титал Телоян
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Зачем этот преступник что то комментирует???
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EnzoAmatera
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Де би ло ид
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BananaMama
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Уже писал в аналогичной новости про Терюшкова, но могу повторить и тут
Забавен в этой новости даже не Широков
Забавны местные комментаторы
Когда Широков всего лишь высказал то, что писали в адрес Эстонии и Запада в целом (причем в куда менее парламентских выражениях) местные комментаторы (можно пройти в соответствующую новость и убедиться), они тут же начали его ругать.
Считайте, Широков - это кривое зеркало нашего общества, которое глубоко больно великодержавным шовинизмом, манией имперского величия и готтентотской моралью, с которой самый лицемерный западник (да, здесь же модно обвинять их в лицемерии. Спортсовские плюсодрочеры обвиняют кого-то в лицемерии, бгг) не сравнится.
"Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!" (Н. В. Гоголь)
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Nikita Chesnokov
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Ну тут прав
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evgen123
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Не надо никуда возвращаться, развивайте внутренний футбол.
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gerik
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Пусть дома сидят, ёпт!
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Marcus-light
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Каких-то) Сказал интеллект из Истры)
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damondiamond
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Так, это он ещё отрабатывает за то, что его не посадили?
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Cruel Snake
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Он сам ещё тот «белый ходок» насквозь замороженный
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Aleksander Naumow
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А где же фирменное, ёпт?
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