Губерниев об извинениях эстонских игроков за ужин с Карпиным: «Врут, что говорили только о футболе. Наверняка обсуждали нефтегазовый рынок и поздравили Грету Тунберг с 20-летием»
Дмитрий Губерниев высмеял извинения эстонских футболистов за ужин с Валерием Карпиным.
Тренер сборной России и «Ростова» поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».
«Футболисты Эстонии извинились за то, что сфотографировались с гражданином Эстонии, уроженцем Нарвы… Это просто дичь…. 😂😂😂.
Врут, что говорили только о футболе… Наверняка обсуждали зерновой коридор, нефтегазовый рынок и глобальное потепление!!! И еще, небось, поздравили Грету Тунберг с 20-летием», – написал комментатор «Матч ТВ».
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Он бы ещё в конце спросил "а что случилось?"