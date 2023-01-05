Губерниев об извинениях эстонских игроков за ужин с Карпиным: «Врут, что говорили только о футболе. Наверняка обсуждали нефтегазовый рынок и поздравили Грету Тунберг с 20-летием»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Валерий Карпин высшая лига Эстония Дмитрий Губерниев Политика ахахаха Грета Тунберг Экология Футбол

Дмитрий Губерниев высмеял извинения эстонских футболистов за ужин с Валерием Карпиным.

Тренер сборной России и «Ростова» поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Футболисты Эстонии извинились за то, что сфотографировались с гражданином Эстонии, уроженцем Нарвы… Это просто дичь…. 😂😂😂.

Врут, что говорили только о футболе… Наверняка обсуждали зерновой коридор, нефтегазовый рынок и глобальное потепление!!! И еще, небось, поздравили Грету Тунберг с 20-летием», – написал комментатор «Матч ТВ».

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Герасимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ HoratioH
У тебя нет друзей
Зато есть плюсы!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Циник Петербургский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ antistar-Z
Ясное дело. И фьючерсы и спотовые контракты на поставку газа.
Они обсуждали очередной пакет санкций. И даже ввели его, не имея на это полномочий Евросоюза! И теперь Европарламенту нечего надеть... Ой, в смысле, вводить!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoratioH
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Роман Герасимов
Какой-то дурачок ходит и просто ставит всем минусы, поэтому я раздал всем по плюсу. С Новым годом, друзья!
У тебя нет друзей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
antistar-Z
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ясное дело. И фьючерсы и спотовые контракты на поставку газа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Переходный пешеход
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Роман Герасимов
Какой-то дурачок ходит и просто ставит всем минусы, поэтому я раздал всем по плюсу. С Новым годом, друзья!
Герой, которого мы не заслужили!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Герасимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой-то дурачок ходит и просто ставит всем минусы, поэтому я раздал всем по плюсу. С Новым годом, друзья!
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dreamstep
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Губу обсуждали тоже наверняка, невозможно в последнее время слушать его.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psycho killer
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эстонский гражданин, Валерий Карпин, извинился за ужин с тренером сборной России по футболу, Валерием Карпиным 👀
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Губер только с Путиным встречается
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viktoria Petrovskaya
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А в этот раз Губер хорошо прокомментировал))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Толик Изверг
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Клоун, ###, нерукопожатный губошлеп, эстонцы наглядно показали ему, как работает институт репутации, ему бы поучиться следовало.

Он бы ещё в конце спросил "а что случилось?"
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Roman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сам небось Грету поздравил (на всяк случай)...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
angry horse
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обсуждали твоё кринжовое появление в виде Джина, бгг😁
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Св
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну, тут согласен.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий