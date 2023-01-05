Губерниев об извинениях эстонских игроков за ужин с Карпиным: «Врут, что говорили только о футболе. Наверняка обсуждали нефтегазовый рынок и поздравили Грету Тунберг с 20-летием»

высмеял извинения эстонских футболистов за ужин с .

Тренер сборной России и « » поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Футболисты Эстонии извинились за то, что сфотографировались с гражданином Эстонии, уроженцем Нарвы… Это просто дичь…. 😂😂😂.

Врут, что говорили только о футболе… Наверняка обсуждали зерновой коридор, нефтегазовый рынок и глобальное потепление!!! И еще, небось, поздравили Грету Тунберг с 20-летием», – написал комментатор «Матч ТВ».

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки