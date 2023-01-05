Егоров о Карпине и Эстонии: «Уникальный уровень государственного лицемерия. Зачем извиняться друзьям за то, что они друзья?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Валерий Карпин Константин Васильев Политика Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал скандал c Валерием Карпиным.

Тренер сборной России и «Ростова» поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Это реально скандал и дикость – давайте загибать пальцы: Карпин приезжает на родину [в Эстонию] отдохнуть, Карпин встретился с друзьями-футболистами – все вместе они выкладывают фотографию, говоря о том, как хорошо отдохнули вместе.

А что получаем в итоге – эстонские активисты протестуют, федерация футбола Эстонии оправдывается, а сами футболисты, в том числе капитан сборной Васильев, извиняются перед всей страной за фотографию с тренером сборной России.

Какой-то уникальный уровень государственного лицемерия получается. Зачем друзьям скрывать то, что они друзья? Зачем извиняться друзьям за то, что они друзья? Зачем человеку, который родился в Эстонии, скрывать, что он тренер сборной России? Какая эпоха – такие и события», – заявил Егоров.

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки

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21 комментарий

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Лев Эллис
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Ответ Анатолий Дмитриевич
демократия и свобода слова, чего вы хотели?)
Балтийские страны пока находятся на этом пути, во Франции или в Италии такого бы не было. А когда у тебя история страны была скручена в форму скобки, как медная проволока, благодаря советской истории, Западу приходится насильно ее выкручивать в обратном направлении, чтобы получилась прямая.
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Серый
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Это всё для хозяев
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ tankist231
Полностью согласен, у меня товарищ против сво, но общаемся
А ты ?
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Назар Игорь
Интересно на каком языке они общались, ведь русский в Эстонии под запретом. "Эстонец рыбачил и поймал золотую рыбку. Отпусти меня, говорит рыбка по-русски, исполню любое твоë желание. Эстонец взял рыбку за хвост и стал головой бить о борт лодки, приговаривая - " Никогта не ната кафарить со мной по-русски"!
Под запретом ? А слышал, там ещё нацисты рогатые ходят ? Такой анекдот классный ты выдал, только эстонский язык это не «ната кафарить со мной», это русский язык с акцентом эстонским скорее. И почему в другой стране тебя должны понимать только на русском ?
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Omega-3
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Ответ А.Э.РАСИМ
Эстония очень правильная страна, она на правильной стороне истории.
Ты правильной стороной какой Рейх называешь, третий или четвёртый?
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Майк Фил
Где русский под запретом? Может быть в официальных документах или в думе нужно говорить по эстонски,но в публичном пространстве можно свободно общаться
Там в голове «нацисты» и «сатанизм», поэтому все очень тяжело
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А.Э.РАСИМ
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Эстония очень правильная страна, она на правильной стороне истории.
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Майк Фил
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Ответ Назар Игорь
Интересно на каком языке они общались, ведь русский в Эстонии под запретом. "Эстонец рыбачил и поймал золотую рыбку. Отпусти меня, говорит рыбка по-русски, исполню любое твоë желание. Эстонец взял рыбку за хвост и стал головой бить о борт лодки, приговаривая - " Никогта не ната кафарить со мной по-русски"!
Где русский под запретом?
Может быть в официальных документах или в думе нужно говорить по эстонски,но в публичном пространстве можно свободно общаться
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Recreated
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Круговорот лицемерия в природе!
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Пилипенко Дмитрий
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Егоров любитель букмекерских денег. Лицемерие это сидеть в своей стране и боятся что нибудь сказать не так про какие нибудь события, или ходить на одну передачку на матч тв под названием Есть тема
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Степан Шевцов
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Ответ Los Catrachos
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Ты лицемер.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Анатолий Дмитриевич
демократия и свобода слова, чего вы хотели?)
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Los Catrachos
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tankist231
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Че за сайт, че за русофобия
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Iuasamotu
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Друг твоего врага - враг.
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Назар Игорь
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Интересно на каком языке они общались, ведь русский в Эстонии под запретом.
"Эстонец рыбачил и поймал золотую рыбку. Отпусти меня, говорит рыбка по-русски, исполню любое твоë желание.
Эстонец взял рыбку за хвост и стал головой бить о борт лодки, приговаривая - " Никогта не ната кафарить со мной по-русски"!
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tankist231
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utsh44psmr
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Чувствуете!? Кто-то пёрнул. Так пахнет свобода.
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Друг семьи врага народа... Сталин отдыхает
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Анатолий Дмитриевич
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RealJericho
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По заголовку данной статьи я представлял себе немного иное содержание)) Но полностью поддерживаю этот пост!
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Иван Рыбаков
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Прислушайтесь к Дмитрию Егорову! Он как никто знает о лицемерии.
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