Егоров о Карпине и Эстонии: «Уникальный уровень государственного лицемерия. Зачем извиняться друзьям за то, что они друзья?»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал скандал c Валерием Карпиным.

Тренер сборной России и «Ростова» поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Это реально скандал и дикость – давайте загибать пальцы: Карпин приезжает на родину [в Эстонию] отдохнуть, Карпин встретился с друзьями-футболистами – все вместе они выкладывают фотографию, говоря о том, как хорошо отдохнули вместе.

А что получаем в итоге – эстонские активисты протестуют, федерация футбола Эстонии оправдывается, а сами футболисты, в том числе капитан сборной Васильев, извиняются перед всей страной за фотографию с тренером сборной России.

Какой-то уникальный уровень государственного лицемерия получается. Зачем друзьям скрывать то, что они друзья? Зачем извиняться друзьям за то, что они друзья? Зачем человеку, который родился в Эстонии, скрывать, что он тренер сборной России? Какая эпоха – такие и события», – заявил Егоров.

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки