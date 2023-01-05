Депутат Журова о критике эстонских игроков за ужин с Карпиным: «Полнейший идиотизм. Чисто политическая история»

Светлана Журова высказалась о критике эстонских футболистов за ужин с .

Тренер сборной России и « » поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Это полнейший идиотизм. У спортсменов другие отношения, другое братство. Во время фото эстонцы не думали о политике, а думали о том, как сфотографироваться с Карпиным, с которым хорошо общаются или даже дружат.

Я в детстве, например, бегала за спортсменами, которые были крутые в своем виде спорта и ни на что не ориентировалась.

А про фотографии эстонских футболистов с Карпиным год назад никто ничего не сказал, как и через два-три года, но именно сейчас этого делать нельзя, в этом и заключается абсурдность всей ситуации. Это чисто политическая история», – заявила депутат Госдумы РФ.

Губерниев об извинениях эстонских игроков за ужин с Карпиным: «Врут, что говорили только о футболе. Наверняка обсуждали нефтегазовый рынок и поздравили Грету Тунберг с 20-летием»

Скандал из-за Карпина в Эстонии: игрокам пришлось извиняться за ужин с тренером России. Капитана сборной хотят лишить повязки