Депутат Журова о критике эстонских игроков за ужин с Карпиным: «Полнейший идиотизм. Чисто политическая история»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Светлана Журова Валерий Карпин высшая лига Эстония Государственная дума Политика Спорт-Экспресс Футбол

Светлана Журова высказалась о критике эстонских футболистов за ужин с Валерием Карпиным.

Тренер сборной России и «Ростова» поужинал с футболистами сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Игроки сборной Эстонии извинились за встречу с Карпиным: «Мы не говорили о политике или войне. Разговор вращался только вокруг футбола».

«Это полнейший идиотизм. У спортсменов другие отношения, другое братство. Во время фото эстонцы не думали о политике, а думали о том, как сфотографироваться с Карпиным, с которым хорошо общаются или даже дружат.

Я в детстве, например, бегала за спортсменами, которые были крутые в своем виде спорта и ни на что не ориентировалась.

А про фотографии эстонских футболистов с Карпиным год назад никто ничего не сказал, как и через два-три года, но именно сейчас этого делать нельзя, в этом и заключается абсурдность всей ситуации. Это чисто политическая история», – заявила депутат Госдумы РФ.

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9 комментариев

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Владимир Владимир
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Ничего удивительного, учитывая политическую ситуацию. Вряд ли бы после ужина белорусских футболистов с гл.тренером сборной Украины этот депутат была бы довольна.
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СИ
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Неужели это интересно с кем посидел Карпин? Сборная не вышла напрямую из группы на чм22, плохо сыграла три последних товарняка. Если бы я был депутатом я бы Карпина уволил и вместе с ним тех кто уволил Черчесова поставил Карпина во главе нашей сборной.
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Iuasamotu
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Журова в своём детстве, ты жила в специфической, но адекватной стране. А сейчас под руководством таких как ты, твоя страна сходит с ума. Задумайся над этим, тогда и в эстонском ресторане будешь желанным гостем
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Ковид 07.10.52
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Я сама из организации, которая идиотизмом занимается, поэтому его сразу замечаю...
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BVB09
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Ответ MATRiX
Как вы пришли к выводу, что она к ним относится? Советую чекнуть её страницу на спортсе и остальные новости. Там просто кладезь)
Да возможно вы правы, а может и нет. Я про нее не читал. Но акцентируясь на этой новости у нее вполне нормальное мнение в отличии от некоторых, которые обвиняют Карпина в предательстве и обсуждениях стратегии нашей страны
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MATRiX
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Ответ BVB09
Радует что есть адекватные люди
Как вы пришли к выводу, что она к ним относится? Советую чекнуть её страницу на спортсе и остальные новости. Там просто кладезь)
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Sevuska
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Карпин - ветеран и Эстонского футбола в том числе , так что есть с эстонцами и кроме политики что вспомнить .
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Красный чай
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А если бы он с украинскими футболистами встретился та же самая Журова кричала про предателя Карпина
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BVB09
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Радует что есть адекватные люди
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