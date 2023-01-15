Семак об уходе Ловрена из «Зенита»: «Не самая приятная новость. Но он не мог отказаться от предложения «Лиона»

Теги Зенит Лион Сергей Семак премьер-лига Россия лига 1 Франция Деян Ловрен Футбол

Сергей Семак прокомментировал переход Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

– Как происходил трансфер Ловрена и как вы восприняли уход хорватского защитника?

– Конечно, для нас не самая приятная новость – надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России – в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира – сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт.

Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» – замечательное. От него он не мог отказаться.

С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешел в «Лион», будем переживать и следить, – сказал тренер «Зенита».

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7 комментариев

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Игорь Кузнецов
Ответ WelcomeBackPURE
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Очень остроумно, прям как Богданыча физруком называть)
Питерские титулы на душе скребут?
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Valentin Kompaneytsev
Всё когда то кончается.
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Доктор Верховцев
Ответ ЗЕНИТ65
А кого ты предлагаешь ставить на эту позицию в случае травмы(дисквалификации) Родригао или Ренана?
Для начала предлагаю не ставить туда Алипа.
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0
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ЗЕНИТ65
Ответ Доктор Верховцев
Когда ушел Бано, я расстроился. А Ловрен — ушёл и ушёл. Жаль только, что Алип никуда не ушел.
А кого ты предлагаешь ставить на эту позицию в случае травмы(дисквалификации) Родригао или Ренана?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Ответ Игорь Кузнецов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Кузнецов
Ответ WelcomeBackPURE
Кто физрука Волбще спрашивает?! Это же просто говорящая голова от Газпрома
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Кто физрука Волбще спрашивает?! Это же просто говорящая голова от Газпрома
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Доктор Верховцев
Когда ушел Бано, я расстроился. А Ловрен — ушёл и ушёл. Жаль только, что Алип никуда не ушел.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ну да, вряд-ли бы Зенит ему предложил такой же контракт,все же ему летом 34 уже будет,а так хоть какие-то деньги получили и сэкономили на его з/п.
+3
-2
+1
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