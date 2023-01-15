Семак об уходе Ловрена из «Зенита»: «Не самая приятная новость. Но он не мог отказаться от предложения «Лиона»

прокомментировал переход из «Зенита» в «Лион».

– Как происходил трансфер Ловрена и как вы восприняли уход хорватского защитника?

– Конечно, для нас не самая приятная новость – надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России – в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира – сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт.

Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из «Лиона» и финансово, и по сроку контракта «2+1» – замечательное. От него он не мог отказаться.

С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешел в « », будем переживать и следить, – сказал тренер « ».