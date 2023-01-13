Густаво Мантуан: «Дуглас Сантос заслужил право носить капитанскую повязку. Он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам»
Густаво Мантуан считает, что Дуглас Сантос должен стать новым капитаном «Зенита».
– Деян Ловрен покинул «Зенит». На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном?
– Мне кажется, тут должна сработать преемственность.
Дуглас Сантос был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое.
Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена.
Уверен, он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам, – сказал полузащитник питерского клуба.
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