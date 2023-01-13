Густаво Мантуан: «Дуглас Сантос заслужил право носить капитанскую повязку. Он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам»

Теги Зенит премьер-лига Россия Деян Ловрен Дуглас Сантос Спорт-Экспресс Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан считает, что Дуглас Сантос должен стать новым капитаном «Зенита».

Деян Ловрен покинул «Зенит». На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном?

– Мне кажется, тут должна сработать преемственность.

Дуглас Сантос был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое.

Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена.

Уверен, он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам, – сказал полузащитник питерского клуба.

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2 комментария

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Alex Titov
Ответ Александр Смирнов
Дуглас достоен быть капитаном.
Он реально батя для наших бразильцев
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Смирнов
Дуглас достоен быть капитаном.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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