Густаво Мантуан: «Дуглас Сантос заслужил право носить капитанскую повязку. Он будет образцовым лидером и приведет «Зенит» к новым победам»

считает, что Дуглас Сантос должен стать новым капитаном «Зенита».

– покинул «Зенит». На твой взгляд, кто теперь должен быть новым капитаном?

– Мне кажется, тут должна сработать преемственность.

был вице-капитаном «Зенита», у него достаточно опыта, он уже очень давно играет в России и дал клубу многое.

Считаю, именно Дуглас заслужил право носить капитанскую повязку после ухода Ловрена.

Уверен, он будет образцовым лидером и приведет « » к новым победам, – сказал полузащитник питерского клуба.