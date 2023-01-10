Мостовой о «Зените»: «Если убрать бразильцев, команда будет обычной. Поставь этих бразильцев в «Спартак» или «Динамо», они тоже станут чемпионами»

Александр Мостовой высказался о трансферах «Зенита».

Сегодня «Зенит» объявил о переходе Юри Алберто в «Коринтианс» на правах полноценного трансфера, также была досрочно прервана аренда Ивана Куарезмы. В петербургский клуб перейдут защитник Роберт Ренан и хавбек Эдуардо Сантос. Кроме того, у сине-бело-голубых будет право преимущественного выкупа 16-летнего вингера Педро дос Сантоса.

– Юри Алберто и Иван слишком мало пробыли в « », никто не понял, кто они, так что не имеет смысла говорить о них. А тех, кто придет в команду в 2023 году, мы не знаем. Поэтому преждевременно говорить, будет ли это усилением для «Зенита».

Зато точно можно сказать, что существенной потерей станет , еще говорят, что и может уйти.

– Почему «Зенит» так зациклился на Бразилии?

– Это их дело. Не знаю, почему они не идут на другой рынок. Хотя из Европы сейчас почти никого не позовешь.

Если из «Зенита» убрать бразильцев, команда будет обычной, как и все остальные. Они выигрывают в чемпионате России за счет иностранцев. Поставь этих бразильцев в « » или « », они тоже станут чемпионами, – сказал бывший полузащитник сборной России.