Мостовой о «Зените»: «Если убрать бразильцев, команда будет обычной. Поставь этих бразильцев в «Спартак» или «Динамо», они тоже станут чемпионами»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Деян Ловрен Иван Куарезма Матч ТВ Вендел Юри Алберто Футбол

Александр Мостовой высказался о трансферах «Зенита».

Сегодня «Зенит» объявил о переходе Юри Алберто в «Коринтианс» на правах полноценного трансфера, также была досрочно прервана аренда Ивана Куарезмы. В петербургский клуб перейдут защитник Роберт Ренан и хавбек Эдуардо Сантос. Кроме того, у сине-бело-голубых будет право преимущественного выкупа 16-летнего вингера Педро дос Сантоса.

– Юри Алберто и Иван слишком мало пробыли в «Зените», никто не понял, кто они, так что не имеет смысла говорить о них. А тех, кто придет в команду в 2023 году, мы не знаем. Поэтому преждевременно говорить, будет ли это усилением для «Зенита».

Зато точно можно сказать, что существенной потерей станет Деян Ловрен, еще говорят, что и Вендел может уйти.

– Почему «Зенит» так зациклился на Бразилии?

– Это их дело. Не знаю, почему они не идут на другой рынок. Хотя из Европы сейчас почти никого не позовешь.

Если из «Зенита» убрать бразильцев, команда будет обычной, как и все остальные. Они выигрывают в чемпионате России за счет иностранцев. Поставь этих бразильцев в «Спартак» или «Динамо», они тоже станут чемпионами, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Климентов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только почему-то когда другие пытаются повторить селекцию зенита, то получаются кариоки и фухсы. Не стоить недооценивать качественную работу селекции, а она не только топовых бразилов привозила, но ещё и барриоса, азмуна, ракицкого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Посредников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ analogia
Реал, Барселона, ПСЖ или Бавария живут на государственные деньги ? За что им предъявлять ? Люди которые живут в России имеют полное право предъявлять как Зениту так и любому клубу из РПЛ за траты государственных денег в никчёмный футбол, лучше бы все эти деньги уходили бы на жизни обычных людей
Почему только с Зенита спрашивают не "обычные люди", а глоры московских мешков - политпроектов, сидящих почти последние 90 лет на федеральном бюджете ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Посредников
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что-то Динамо в 2005 с толпой сборников из Португалии эта блестящая логика не сработала)
Да и за Спартак в нулевые и десятые толпы легов бегали, особенно из Африки и Южной Америки.
Про тульский Арсенал с 11 бразильцами умолчим..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
тренер с района
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ analogia
Реал, Барселона, ПСЖ или Бавария живут на государственные деньги ? За что им предъявлять ? Люди которые живут в России имеют полное право предъявлять как Зениту так и любому клубу из РПЛ за траты государственных денег в никчёмный футбол, лучше бы все эти деньги уходили бы на жизни обычных людей
И кто интересно минусует твой комментарий. Который весьма адекватный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Суть в том, что у Зенита много игроков, способных делать разницу. У Спартака такой только Промес, у ЦСКА и остальных вообще нет.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Спартак Сила Народ
Питерские вот у вас бомбит
Ага,посети веку про Алберто🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
supepper
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Катя СПб
Да нормально. Правда непонятно, чем Лукойл хуже.
Да не сам Лукойл хуже, а то, сколько Зениту достается от Газпрома и сколько достается Спартаку от Лукойла. Непонятно только тем, кто не видит разницы между частной (Лукойл) и государственной компанией (Газпром). Спонсорские доходы Спартака в целом намного ниже, чем у Зенита. Разница в миллиардах рублей. Спонсорские возможности Зенита можно сказать не имеют дна.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странно,нам здесь вешают,что Промес лучший игрок,атака лучшая у Спартака,тренер тоже,"свои воспитанники",а убрать надо из Зенита,кто-то звиздит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федот Евграфович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если из Зенита убрать бразильцев, то он вылетит в первую лигу! Кому там играть помимо угольков? Некому!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя СПб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ amur.
Так в этом и фишка)) Бразильцы не умеют на коньках... Спартак уже обыгрывал Арсенал, когда им в мороз пришлось бутсы на валенки надевать... 4-1
А многие ли в Спартаке умеют на коньках?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
amur.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Катя СПб
На коньках не все умеют кататься. Пусть играют без коньков.
Так в этом и фишка)) Бразильцы не умеют на коньках... Спартак уже обыгрывал Арсенал, когда им в мороз пришлось бутсы на валенки надевать... 4-1
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Спартак Сила Народ
Прав царь Зинит без газпрома Всю историю в пердиве был
Это хорошо,что тебе плохо когда Зениту хорошо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
analogia
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Злодей Спб
"Если бы у бабушки был , то она была бы дедушкой" А чего никто Реалу, Барсе, ПСЖ или Баварии не предъявляет за игроков и не требует поделиться? А Зениту вот регулярно предъявляют различные российские псевдо-эксперты! С чего бы? Да всё просто. Да потому, что все предъявы идут болельщиков/глоров/бывших игроков или сотрудников клубов-соперников Зенита. И ума у этих "господ" никогда не хватит на большее, чем классическое-пролетарское "отнять и поделить". Позорный совковый менталитет.
Реал, Барселона, ПСЖ или Бавария живут на государственные деньги ? За что им предъявлять ? Люди которые живут в России имеют полное право предъявлять как Зениту так и любому клубу из РПЛ за траты государственных денег в никчёмный футбол, лучше бы все эти деньги уходили бы на жизни обычных людей
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Видели мы уже голубиные танцы. 20 лет истории без Зубастика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RedDevil1909
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
уберите звезд из мадридского Реала? кто они тогда - обычный клуб,отправь их Эспаньол,Райо Вальекано да они лч возьмут !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
Прекрасная логика Поставь в Зенит основу Реала, Зенит за лч поборется
А псж?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Доктор Верховцев
Не стоит перед ним извиняться. У него даже бороды нет.
Тогда пойду к Рамзану извиняться.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спартак Сила Народ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Питерские вот у вас бомбит
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя СПб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ CescFabregas93
Мостовой не дает Канчельскису перехватить инициативу тупости, красавчик
Но Кавазашвили все равно уверенно лидирует.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CescFabregas93
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мостовой не дает Канчельскису перехватить инициативу тупости, красавчик
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спартак Сила Народ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прав царь
Зинит без газпрома
Всю историю в пердиве был
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кто составил коспекты Лобановского?
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Опять нажрался?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Катя СПб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ amur.
Он бы ещё сказал: если Спартаку и Зениту выдать клюшки и коньки и заставить играть в хоккей - наверное Спартак победит)) Чего бы ещё придумать... ещё более бредового?
На коньках не все умеют кататься. Пусть играют без коньков.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как-будто в Составе Спартака или Динамы нету легионеров
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Довольно очевидно. Нет спору
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий