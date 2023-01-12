Член Компартии Франции призвал отказаться от трансфера Ловрена из-за приветствия усташей: «Лион» распространяет ультраправые идеи и ненависть, портит репутацию города и имидж футбола»

Член Компартии Франции призвал отказаться от трансфера Деяна Ловрена в «Лион».

Огюстен Пеше опубликовал в социальных сетях открытое письмо президенту клуба Жан-Мишелю Оласу.

«На прошлой неделе «Лион» решил, что было бы неплохо подписать Деяна Ловрена, который, хоть и старый знакомый для клуба, но запросто поет хорватские фашистские песни. Он также был заснят на видео выполняющим военное приветствие усташей, хорватских пронацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны. Приветствуя Деяна Ловрена, «Олимпик Лион» участвует в распространении крайне правых идей и разжигании ненависти.

Этот трансфер портит репутацию «Лиона», подрывает любовь и доверие болельщиков и бросает тень на имидж футбола. Могли бы вы нанять игрока, которого видели бы поющим «Маршал, мы здесь» (гимн французских коллаборационистов во время Второй мировой войны – прим. Sports.ru)? Я уверен, что нет. Однако в случае с Деяном Ловреном это не является чем-то оскорбительным.

Господин Олас, наш клуб способен сделать больше для своего вида спорта, особенно годами выводя женский футбол на вершину. Я надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к истории нашего города и памяти бойцов Сопротивления и пересмотрите свое решение подписать Деяна Ловрена. «Лион» заслуживает этого, – написал политик.

Ловрен и Брозович демонстрировали приветствие усташей – фашистов во главе коллаборационистской Хорватии в годы Второй мировой

Деян Ловрен: «Уважаю сербов, а они уважают меня. Джокович первым меня поздравил после ЧМ»