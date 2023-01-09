Аршавин о трансферах «Зенита»: «Из Бразилии приедет левый центральный защитник». Ранее писали о переходе Ренана из «Коринтианс»

Теги Зенит Лион Андрей Аршавин Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Деян Ловрен Дмитрий Чистяков Матч ТВ Родригао Роберт Ренан Футбол

Андрей Аршавин рассказал о планах «Зенита» в зимнее трансферное окно.

– Может быть и можно было «Зениту» сохранить Ловрена. Здесь нужно было бы понимать, какая стратегия будет у клуба летом. Думаю, что ответа на этот вопрос не было. Поступило предложение, Деян сам попросил его отпустить. Думаю, он просто договорился с президентом клуба, что продолжит карьеру в «Лионе».

– Кем его заменить? Кто‑то придет на его место?

– Если конкретно, то скорее всего нет. Потому что Родригао, скорее всего, будет играть справа. Там еще есть Дима Чистяков. Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока еще «Зенит» ее не объявил – мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников.

– Можете назвать имя?

– У меня нет таких полномочий, но, по‑моему, договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник.

– Другие переходы будут?

– Пока все в отпуске. Может, какие‑то переговоры и ведутся, но у меня нет никакой информации. Да если бы и была, я бы вряд ли вам смог что‑то рассказать, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщал, что «Зенит» подписал контракт с защитником «Коринтианс» Робертом Ренаном.

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7 комментариев

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Nogoi89
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Ответ Дмитрий9779
В Вики смотрел,но он молодой, растет ещё 😁.Не зря он игрок мол.сборной,сравнивают с Маркиньосом.Первый пас говорят хорош,скорость,хорошо подключается к атакам,выбор позиции,но головой не очень играет.
Ну, надеюсь с Родриго сыграются и смогут дополнить друг друга)
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Дмитрий9779
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Ответ Nogoi89
В трансфермаркете 186см. Где смотрел? Бывает такое, разница плюс минус. Ну, это лучше, чем 180см Ракицкого. Надеюсь на мяче будет на последнего похож)
В Вики смотрел,но он молодой, растет ещё 😁.Не зря он игрок мол.сборной,сравнивают с Маркиньосом.Первый пас говорят хорош,скорость,хорошо подключается к атакам,выбор позиции,но головой не очень играет.
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Nogoi89
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Ответ Дмитрий9779
У Ренана 184 рост.
В трансфермаркете 186см. Где смотрел? Бывает такое, разница плюс минус. Ну, это лучше, чем 180см Ракицкого. Надеюсь на мяче будет на последнего похож)
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Спартак Сила Народ
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Как так питерские
Опять негр
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Дмитрий9779
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Ответ Nogoi89
Вообще, после входа Рака Левый ЦЗ нужен, как воздух, Алип вообще не смог замерить его. Правоногих хватает. Желательно, чтобы парень был выше 185 хотя бы, а ещё лучше, как Родриго, чтобы не продавливали. Короче, ждём.
У Ренана 184 рост.
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Nogoi89
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Вообще, после входа Рака Левый ЦЗ нужен, как воздух, Алип вообще не смог замерить его. Правоногих хватает. Желательно, чтобы парень был выше 185 хотя бы, а ещё лучше, как Родриго, чтобы не продавливали. Короче, ждём.
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igls54
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Где бразилы - там и силы
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