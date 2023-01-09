Аршавин о трансферах «Зенита»: «Из Бразилии приедет левый центральный защитник». Ранее писали о переходе Ренана из «Коринтианс»
Андрей Аршавин рассказал о планах «Зенита» в зимнее трансферное окно.
– Может быть и можно было «Зениту» сохранить Ловрена. Здесь нужно было бы понимать, какая стратегия будет у клуба летом. Думаю, что ответа на этот вопрос не было. Поступило предложение, Деян сам попросил его отпустить. Думаю, он просто договорился с президентом клуба, что продолжит карьеру в «Лионе».
– Кем его заменить? Кто‑то придет на его место?
– Если конкретно, то скорее всего нет. Потому что Родригао, скорее всего, будет играть справа. Там еще есть Дима Чистяков. Также, скорее всего, «Зенит» договорился о покупке левого центрального защитника. Это не прям в лоб замена, но пока еще «Зенит» ее не объявил – мне добавить нечего. Количественно команде хватит защитников.
– Можете назвать имя?
– У меня нет таких полномочий, но, по‑моему, договорились. Из Бразилии приедет левый центральный защитник.
– Другие переходы будут?
– Пока все в отпуске. Может, какие‑то переговоры и ведутся, но у меня нет никакой информации. Да если бы и была, я бы вряд ли вам смог что‑то рассказать, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Ранее журналист Фабио Алейшо сообщал, что «Зенит» подписал контракт с защитником «Коринтианс» Робертом Ренаном.
Опять негр