Переход Михаила Мудрика в «Челси» из « » крайне близок к осуществлению.

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб планирует сегодня представить Мудрика в качестве нового игрока команды на « ». Лондонский клуб в 17:00 по московскому времени сыграет с « » в матче 20-го тура .

Сообщалось, что «Челси» заплатит за 22-летнего вингера 70+40 млн евро. Романо пишет, что общая сумма сделки с учетом бонусов составит 100 млн евро.

Часть бонусов лондонцы выплатят, если выиграют АПЛ или чемпионов в течение семи лет срока действия контракта Мудрика.

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