«Челси» хочет представить Мудрика на «Стэмфорд Бридж» сегодня. Часть бонусов «Шахтеру» заплатят при победе в АПЛ или ЛЧ в ходе 7 лет контракта вингера
Переход Михаила Мудрика в «Челси» из «Шахтера» крайне близок к осуществлению.
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб планирует сегодня представить Мудрика в качестве нового игрока команды на «Стэмфорд Бридж». Лондонский клуб в 17:00 по московскому времени сыграет с «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура АПЛ.
Сообщалось, что «Челси» заплатит за 22-летнего вингера 70+40 млн евро. Романо пишет, что общая сумма сделки с учетом бонусов составит 100 млн евро.
Часть бонусов лондонцы выплатят, если выиграют АПЛ или Лигу чемпионов в течение семи лет срока действия контракта Мудрика.
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З.Ы. Если Нкунку не сорвётся, то Боэли сольёт почти поллярда на рынке за один год.
З.Ы.Ы. Ну а Мудрику удачи, правда в историю про ключевой звонок Поттера не верится вообще.
Должун ты там как? 🤣
А так 70 млн за чувака ,который играет в 15 или 20 Лиге -это сильно
Понятно, значит еще 2 подписания и можно прерывать безвыйгрышную серию