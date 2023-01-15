«Челси» хочет представить Мудрика на «Стэмфорд Бридж» сегодня. Часть бонусов «Шахтеру» заплатят при победе в АПЛ или ЛЧ в ходе 7 лет контракта вингера

Теги Челси Стэмфорд Бридж Шахтер премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кристал Пэлас Михаил Мудрик Фабрицио Романо Футбол

Переход Михаила Мудрика в «Челси» из «Шахтера» крайне близок к осуществлению.

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб планирует сегодня представить Мудрика в качестве нового игрока команды на «Стэмфорд Бридж». Лондонский клуб в 17:00 по московскому времени сыграет с «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура АПЛ.

Сообщалось, что «Челси» заплатит за 22-летнего вингера 70+40 млн евро. Романо пишет, что общая сумма сделки с учетом бонусов составит 100 млн евро.

Часть бонусов лондонцы выплатят, если выиграют АПЛ или Лигу чемпионов в течение семи лет срока действия контракта Мудрика.

«Челси» перехватил Мудрика у «Арсенала». Заплатят больше 100 млн евро 🤯

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27 комментариев

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Роман Щитов
Ответ Фанат Аль-Насра
Ну хотя бы без бонусов А так 70 млн за чувака ,который играет в 15 или 20 Лиге -это сильно
ну зачем же так утрировать не в 15, а в 11 европы))
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nick-basil
Потер не тянет и не врубается, он может слететь в любую минуту - еще пару таких игр, как с Фулемом и его не удержат никакие силы. Вопрос - как можно набивать лавку не имея тренера?
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Роман Щитов
Ответ Назар Игорь
100 миллионный Мудрик, и 8 миллионный Хвича. Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы. Вот сравнение трансферной политики пустоголовых американцев и мудрого Де Лаурентиса.
10 миллионный Хвича всё же...
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Febos_
Ответ Сергей Михеев
Ну да, ведь информация о сумме и условиях трансфера на 100% правдивая, и мы точно знаем сколько при этом заплатили агенту/окружению.
Ну вы же верите в слова всяких Никол Скиры про его зарплату в 7.5 лямов , хотя ни один достоверный источник не говорил насчёт зарплаты. Про агентские согласен, но арсенал тоже ничем не отличается от Челси в этой ситуации, всё равно разница не такой колоссальный как вам кажется , если конечно же есть разница ( никто не узнает)
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ЭЗИК
Да сломают его в АПЛ вот увидите! Насчёт бонусов Шахтёр их не получит так эти 7 лет не будут тех побед
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Сергей Михеев
Ответ Febos_
Предложение арсенала была всего лишь на 5 лямов меньше от Челси , но руководство Шахтера больше верят в Челси что они выиграют ЛЧ или апл чтобы получить бонусы , поэтому выбор сделали в пользу синих ))
Ну да, ведь информация о сумме и условиях трансфера на 100% правдивая, и мы точно знаем сколько при этом заплатили агенту/окружению.
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Yusif Huseyinov
Да он мертвый . В апл эти скорости не потянет . Он за шахту то один раз ускорился , пол тайма откачивают
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Старый Сухи
И в этом сезоне и скорее всего в следующем у Челси нет никаких шансов выиграть АПЛ или ЛЧ. Но если сравнить финансовые возможности и покупки Челси и Арсенала то судя по всему руководство шахтера верит что в перспективе на 7 лет у Челси больше шансов выиграть АПЛ или ЛЧ чем у Арсенала.
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Харен Брогг
Больше всего меня бесит в этом трансфере то, что теперь парню, безусловно талантливому, но далеко не в статусе супер-звезды какой-нибудь, придется играть реально как Мбаппе условный, иначе трата в 100 лямов будет не оправдана. Это у него на 99% не получится в таком-то разобранном Челси и в итоге его перепродадут куда-нибудь за лямов 20-30 в лучшем случае. Такие ценники губят игрокам карьеру. Я реально по пальцам одной руки могу вспомнить удачные покупки за 100 млн. И были среди них провалы у куда более успешных ранее футболистов, а тут молодой парень с таким давлением... Если не будет справляться захейтят его как это всегда принято, жаль парня в общем
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Febos_
Ответ GeroyamSala
Видимо у руководства шахтера нет возможности глянуть таблицу апл, в ЛЧ тоже все относительно
Даже если Челси пропустит Лч в следующем сезоне , всё равно у синих больше шанса выиграть еврокубок чем у арсенала несмотря на то что они не будут участвовать в нем))
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Назар Игорь
100 миллионный Мудрик, и 8 миллионный Хвича. Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы. Вот сравнение трансферной политики пустоголовых американцев и мудрого Де Лаурентиса.
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Max Felen
Ответ GeroyamSala
Видимо у руководства шахтера нет возможности глянуть таблицу апл, в ЛЧ тоже все относительно
Да какой лч, они в следующем году там не будут даже, Челси на дне и вообще непонятно выйдут ли они оттуда в ближайшем будущем
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WeAreChelsea
Боэли ненавидит что ли Челси? Что он делает с клубом? 😆
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ZarvuR2020
Выглядит как лютая переплата. Наловлю минусов, но такая борьба и ценник за него, выглядят в том числе как попытка сыграть на конъюнктуре, и наверняка Боэли нужно было увести его у Арсенала, чтобы показать какой он важный игрок на рынке.
З.Ы. Если Нкунку не сорвётся, то Боэли сольёт почти поллярда на рынке за один год.
З.Ы.Ы. Ну а Мудрику удачи, правда в историю про ключевой звонок Поттера не верится вообще.
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GeroyamSala
Ответ Febos_
Предложение арсенала была всего лишь на 5 лямов меньше от Челси , но руководство Шахтера больше верят в Челси что они выиграют ЛЧ или апл чтобы получить бонусы , поэтому выбор сделали в пользу синих ))
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Febos_
Предложение арсенала была всего лишь на 5 лямов меньше от Челси , но руководство Шахтера больше верят в Челси что они выиграют ЛЧ или апл чтобы получить бонусы , поэтому выбор сделали в пользу синих ))
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Яри
бедный арсенал
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singsinner2
перспективы на бонусы у шахтера, так себе, тухленькие...
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Иван Колпинский
Ответ JuVero
Продадут через два года за 20 миллионов, и не будут платить бонусы. Шах и мат, аметисты.
Этот сезон доиграет и обратно в шахтер скорее
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ss_podonok
пуканы 🔥🔥🔥
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Гегенпрессинг Рангника
Ахахахахаха 🤣
Должун ты там как? 🤣
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nodir mamadvaliev
Эффект Кварацхелии. Думают что он тоже выстрелит, удачи ему, что ещё сказать, всё очень туманно тут.
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инок
Разводят английские мешки все кому не лень - если АПЛ раздула трансферный рынок. Сейчас на дне таблицы АПЛ можно найти клуб которому позавидует условный Вильярреал из-за подбора игроков
0
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Фанат Аль-Насра
Ну хотя бы без бонусов
А так 70 млн за чувака ,который играет в 15 или 20 Лиге -это сильно
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GuruFutbola
14 трансферов = 7 побед в апл
Понятно, значит еще 2 подписания и можно прерывать безвыйгрышную серию
+1
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