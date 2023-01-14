раскритиковал «Арсенала» за ситуацию с .

«Арсенал» сделал «Шахтеру» три предложения по Мудрику, а затем « » за раз перебил их, предложив около 100 миллионов евро.

«Меня бесит это фиаско с Мудриком. Если «Арсенал» хочет выиграть в этом сезоне, нельзя неделями возиться с ключевыми целями, а потом позволять тебя переигрывать или перебивать твою ставку в последний момент. Это выглядит слабо.

Мы должны как можно скорее купить еще одного высококлассного форварда», – написал в соцсетях телеведущий и фанат « ».