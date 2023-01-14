Морган об «Арсенале»: «Меня бесит фиаско с Мудриком. Нужно поскорее купить высококлассного форварда»
Пирс Морган раскритиковал «Арсенала» за ситуацию с Михаилом Мудриком.
«Арсенал» сделал «Шахтеру» три предложения по Мудрику, а затем «Челси» за раз перебил их, предложив около 100 миллионов евро.
«Меня бесит это фиаско с Мудриком. Если «Арсенал» хочет выиграть АПЛ в этом сезоне, нельзя неделями возиться с ключевыми целями, а потом позволять тебя переигрывать или перебивать твою ставку в последний момент. Это выглядит слабо.
Мы должны как можно скорее купить еще одного высококлассного форварда», – написал в соцсетях телеведущий и фанат «Арсенала».
Есть ещё Нельсон, пару лет назад круто играл в Бундеслиге, не хуже чем Санчо. Только травмы мешает сейчас.