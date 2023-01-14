Морган об «Арсенале»: «Меня бесит фиаско с Мудриком. Нужно поскорее купить высококлассного форварда»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Арсенал Михаил Мудрик Пирс Морган Футбол

Пирс Морган раскритиковал «Арсенала» за ситуацию с Михаилом Мудриком.

«Арсенал» сделал «Шахтеру» три предложения по Мудрику, а затем «Челси» за раз перебил их, предложив около 100 миллионов евро.

«Меня бесит это фиаско с Мудриком. Если «Арсенал» хочет выиграть АПЛ в этом сезоне, нельзя неделями возиться с ключевыми целями, а потом позволять тебя переигрывать или перебивать твою ставку в последний момент. Это выглядит слабо.

Мы должны как можно скорее купить еще одного высококлассного форварда», – написал в соцсетях телеведущий и фанат «Арсенала».

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17 комментариев

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zenitmusic
Чем Мудрик лучше Смта Роу?
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Mr@k
за эти деньги можно 2 хороших игроков взять , так что всё ок, теперь надо просто правильно их потратить
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*MVP*
Ответ fan brightona
Какие блин 100 миллионов?! Пацан 1-1,5 хороших сезона в чемпионате Украины сыграл и 1-2 игры в лч.ну какие 100 миллионов
1-2 игры в ЛЧ, но имеет 3+2, здорово
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Джейме Ланнистер
А Мудрик высококлассный? Может и станет когда-то. Но сейчас этот игрок погоду не делает в АПЛ. Тот же Смит-роу вернулся. А вот он может тащить не хуже Мартинелли.
Есть ещё Нельсон, пару лет назад круто играл в Бундеслиге, не хуже чем Санчо. Только травмы мешает сейчас.
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ALMANAC
Ничего не потеряли, также как и Реал с Мбаппе
+2
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Magmi
А чего так сокрушаются по Мудрику то? Ничего против него не имею, но в моем понимании он и половины тех денег не стоит. Сверкнул в ЛЧ - да, молодец, техника есть, убежать может, вероятно и заиграет в сильной лиге. А может и нет, не очень сейчас понятен уровень УПЛ, при всем уважении. Особенно забавно читать от «экспертов», что он ничуть не жуже, а то и лучше Грилиша, поэтому давайте много денег. А полоумные в Челси и дадут, мало им трансферных провалов за последнее время)
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QWertY
Ответ Damir Zz
ДА КТО ЭТОТ МУДРИК ТО БЛИН?????
Прикольный футболист, быстроногий, юркий и с тонкой техникой. Конечно, сотка за него дикая переплата, но в Арсенале он бы мог стать классным игроком.
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Damir Zz
Ответ fan brightona
Какой то парень из упл который 1-1,5 хороших сезона сыграл.ну и парочку матчей в лч.и вот это продают за 100 лямов
Тогда я стою минимум 10ку. Такие голы как я во дворе никто не кладёт!
+4
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fan brightona
Ответ Damir Zz
ДА КТО ЭТОТ МУДРИК ТО БЛИН?????
Какой то парень из упл который 1-1,5 хороших сезона сыграл.ну и парочку матчей в лч.и вот это продают за 100 лямов
+1
-1
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fan brightona
Ответ fan brightona
Какие блин 100 миллионов?! Пацан 1-1,5 хороших сезона в чемпионате Украины сыграл и 1-2 игры в лч.ну какие 100 миллионов
как же легко разводят клубы апл на бабло
+5
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+5
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fan brightona
Какие блин 100 миллионов?! Пацан 1-1,5 хороших сезона в чемпионате Украины сыграл и 1-2 игры в лч.ну какие 100 миллионов
+15
0
+15
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Damir Zz
ДА КТО ЭТОТ МУДРИК ТО БЛИН?????
+7
-2
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Evgeny Trifonov
Дзюбинью свободен. Забивал за тульский, забьёт и за лондонский
+7
-1
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sports!
Например Роналду добавил в конце
+35
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QWertY
Согласен. Могли бы перехватить Кришти у НасрАля. Вот форвард, вот это настоящий форвард
+1
-4
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fan brightona
Комментарий удален
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Милчик
Так может это не фиаско, а спасение
+2
-2
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Niko [Ars]
Это фиаско, братан
0
-1
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