Абаскаль о Промесе и деле с наркотрафиком: «Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Сейчас это только домыслы СМИ»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с возможным уголовным преследованием Квинси Промеса.

Напомним, вчера стало известно, что игрока «Спартака» подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг.

«Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Когда будут какие-то подтвержденные факты об уголовном деле Квинси Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ.

Говорил ли я с Промесом об этой ситуации? А вы думаете, что я тот тренер, который не общается со своими игроками? Вся информация должна сообщаться своевременно. Сейчас мы с вами собрались, чтобы поздравить друг друга с Новым годом. Для больших бесед сейчас не лучшее время.

У нас есть формат работы, которому мы продолжим следовать. Мы решаем, кто, когда и что говорит. Сегодня не тот момент, чтобы развивать тему с Квинси. Сегодня нужно работать на благо команды. Даже я не знаю, кто поедет на сборы. Когда будут конкретные факты, мы обязательно пообщаемся», – сказал главный тренер «Спартака». 

Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)

De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками – у полиции Бельгии данные о вложениях в партию кокаина весом 4000 кг

Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию

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15 комментариев

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Виктор
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Ответ KOTOV71
Опа! " Заговор"?!
А как же!
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trav
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Гильермо, никто никого ни в чём не обвиняет. Но телефончик Квинси лучше удалить из своей телефонной книги бггг
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Виктор
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Ответ Спартак Сила Народ
Питерские СМИ начали разгонять Боятся великий Спартак
Новая мантра?
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Виктор
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Ответ Кино Музыка
Число эпизодов Промеса начинает уже удивлять.
Ну а что ты хотел... Перец, с ножом и мешком кокса в спартак приехал.
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ТрактоПоктер
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Ответ Спартак Сила Народ
Питерские СМИ начали разгонять Боятся великий Спартак
Ахахаха
Я хоть и питерский, но плюсанул от души)
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KOTOV71
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Ответ Спартак Сила Народ
Питерские СМИ начали разгонять Боятся великий Спартак
Опа! " Заговор"?!
+2
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ТрактоПоктер
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Ответ Павел Ермаков
Расплатился за своего брата.Теперь доказывай,что не верблюд .Жаль не убил его.
Ты нормальный?
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Михаил Каплин
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Ответ Мужик из рекламы
Кб вам самим не противно что у вас в команде наркоторговец играет?
А цска не противно что в команде был наркоман.
+6
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Мужик из рекламы
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Кб вам самим не противно что у вас в команде наркоторговец играет?
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-3
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Павел Ермаков
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Расплатился за своего брата.Теперь доказывай,что не верблюд .Жаль не убил его.
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инок
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Промесу пора получать российский паспорт, и идти работать в МИД. Там нужны такие люди, будет в Аргентину летать...
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Кино Музыка
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Число эпизодов Промеса начинает уже удивлять.
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Hong Kil
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Пойдет как соучастник, этот рыжий еврей.
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Спартак Сила Народ
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Питерские СМИ начали разгонять
Боятся великий Спартак
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Пако
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Абаскаля нельзя подставлять!
Он надежда клуба. Одна из очень немногих.
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