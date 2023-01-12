Абаскаль о Промесе и деле с наркотрафиком: «Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Сейчас это только домыслы СМИ»
Гильермо Абаскаль прокомментировал ситуацию с возможным уголовным преследованием Квинси Промеса.
Напомним, вчера стало известно, что игрока «Спартака» подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг.
«Есть факты подтвержденные, есть неподтвержденные. Когда будут какие-то подтвержденные факты об уголовном деле Квинси Промеса, то мы сможем это обсуждать. Сейчас это только домыслы СМИ.
Говорил ли я с Промесом об этой ситуации? А вы думаете, что я тот тренер, который не общается со своими игроками? Вся информация должна сообщаться своевременно. Сейчас мы с вами собрались, чтобы поздравить друг друга с Новым годом. Для больших бесед сейчас не лучшее время.
У нас есть формат работы, которому мы продолжим следовать. Мы решаем, кто, когда и что говорит. Сегодня не тот момент, чтобы развивать тему с Квинси. Сегодня нужно работать на благо команды. Даже я не знаю, кто поедет на сборы. Когда будут конкретные факты, мы обязательно пообщаемся», – сказал главный тренер «Спартака».
Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)
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Я хоть и питерский, но плюсанул от души)
Боятся великий Спартак
Он надежда клуба. Одна из очень немногих.