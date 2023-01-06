Анзор Кавазашвили: «Спартак» за счет воспитанников все больше будет заявлять о себе в РПЛ»

считает, что молодые футболисты помогут « » укрепить позиции в Мир РПЛ.

«Главное, что хочу сделать, – полностью довериться руководству команды в лице Абаскаля, который после своего прихода полностью изменил «Спартак» в лучшую сторону! У нас были слабые места в защите, но тренер оттянул полузащитников назад и закрыл эту проблему.

Да, этим он ослабил полузащиту, но у нас появляются молодые футболисты, которые с большой радостью заполняют свободные места. Они играют в достаточно серьезной конкуренции со многими легионерами, которые сегодня находятся в «Спартаке», кроме, конечно, Промеса.

Он показывал свою молодость, когда его только пригласили в «Спартак» несколько лет назад. Красно-белые за счет своих воспитанников будут все больше и больше заявлять о себе в », – сказал бывший игрок «Спартака».