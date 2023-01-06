Анзор Кавазашвили: «Спартак» за счет воспитанников все больше будет заявлять о себе в РПЛ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Квинси Промес Гильермо Абаскаль Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что молодые футболисты помогут «Спартаку» укрепить позиции в Мир РПЛ.

«Главное, что хочу сделать, – полностью довериться руководству команды в лице Абаскаля, который после своего прихода полностью изменил «Спартак» в лучшую сторону! У нас были слабые места в защите, но тренер оттянул полузащитников назад и закрыл эту проблему.

Да, этим он ослабил полузащиту, но у нас появляются молодые футболисты, которые с большой радостью заполняют свободные места. Они играют в достаточно серьезной конкуренции со многими легионерами, которые сегодня находятся в «Спартаке», кроме, конечно, Промеса.

Он показывал свою молодость, когда его только пригласили в «Спартак» несколько лет назад. Красно-белые за счет своих воспитанников будут все больше и больше заявлять о себе в РПЛ», – сказал бывший игрок «Спартака». 

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5 комментариев

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Виталик Украинский
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Кавазашвили: воспитанники Чертаново, КС и других клубов все они наши воспитанники.
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ЗЕНИТ65
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Ответ Назар Игорь
Совершенно верно - Промес, Бальде, Соболев, Зиньковский, Шамар, Джикия, Мозес, Мевля, Рыбус, Денисов, Зобнин... Все они воспитанники Спартака. Никого не забыл?
Селихов, Максименко и т.д...
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Пако
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Анзор Кавазашвили - верный и неисправимый спартаковец. Это самое неоспоримое из того, что может его характеризовать. Хорошо это тли плохо - другой разговор.
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Назар Игорь
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Совершенно верно -
Промес, Бальде, Соболев, Зиньковский, Шамар, Джикия, Мозес, Мевля, Рыбус, Денисов, Зобнин... Все они воспитанники Спартака. Никого не забыл?
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terie
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Особенно, воспитание. Спартака Денисов, родом из Питера.
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