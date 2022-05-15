Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию

Стали известны новые подробности в деле о покушении на убийство двоюродного брата.

В конце 2020 года двоюродный брат игрока «Спартака» обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за «Аякс».

Квинси все отрицал и называл обвинения ложными, но позже были опубликованы расшифровки телефонного разговора Промеса с отцом, в котором футболист говорил о желании убить двоюродного брата.

Как сообщает NOS со ссылкой на материалы дела, два друга футболиста предлагали двоюродному брату Промеса сумму в 20 000 евро за то, чтобы он отозвал заявление. Один из этих людей позже был приговорен к 4 годам тюрьмы по делу о кокаине в Бельгии.

Кроме того, стало известно, что шурин Промеса давал ложные показания полиции. В декабре 2020 года, через день после того, как Квинси доставили на допрос, его шурин заявил полиции, что это он нанес ранение пострадавшему, а не Промес. После ряда вопросов полицейские отпустили шурина футболиста.

Промеса также подозревают в торговле наркотиками. Сообщалось, что он и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4000 кг.

Согласно новой информации, игрок «Спартака» может быть причастен к контрабанде синтетических наркотиков в Австралию.

Значительная часть информации о деле по покушению на двоюродного брата была получена в результате прослушки телефона Промеса. Полиция пошла на эту меру после того, как стала подозревать, что Квинси причастен к контрабанде запрещенных веществ.

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