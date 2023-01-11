Кавани об игре с Ганой: «Судью, который выкинул Уругвай с ЧМ, должны посадить в тюрьму, если меня отстранят за удар по монитору ВАР»

Теги Эдинсон Кавани Валенсия Ла Лига судьи сборная Ганы по футболу Сборная Уругвая по футболу ЧМ-2022 Даниэль Зиберт Футбол

Эдинсон Кавани высказался о судейском скандале после матча Уругвая и Ганы на ЧМ-2022.

Уругвай в этой игре победил со счетом 2:0, но из-за худшей разницы мячей, чем у сборной Южной Кореи, не вышел в плей-офф турнира. Судья Даниэль Зиберт в двух эпизодах не назначил пенальти в ворота Ганы.

После игры Кавани опрокинул монитор ВАР. Он вошел в число игроков сборной Уругвая, которых ФИФА обвинила в неподобающем и оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры по итогам матча с Ганой.

«В наши дни неизвестно, чего ждать. Случаются такие эпизоды, что ты, честно говоря, выходишь на поле с мыслью: «И что случится на этот раз? Они назначат пенальти в нашу пользу или в пользу соперника? Брошу ли я футболку в сторону, а в ворота нашей команды за это поставят пенальти?» У игроков есть гордость, эго. У судей – тоже. Это забирает эмоции из игры», – сказал нападающий «Валенсии».

Также Кавани высказался о том, что ему может грозить дисквалификация за удар по монитору ВАР.

«Некоторые вещи не делаются. Ты ощущаешь беспомощность, потому что есть моменты, которые ускользают от внимания человека.

Если меня отстранят за удар по монитору ВАР, то судью, который выкинул нас с чемпионата мира, должны посадить в тюрьму», – сказал форвард для El Larguero.

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18 комментариев

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untilofend
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молодец кавани надо больше говорить
судьи в край офигели уже
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aseke
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Ну, по этому ЧМ грех жаловаться Уругваю. Никакие были.
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Совесть Черданцева
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Ответ Пирс Морган
Эль Матадор разбушевался
Я бы на его месте тоже бы бунт устроил
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Совесть Черданцева
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Ответ Иван Иванов
Кроме удаления Абидаля, к остальной куче нелепых решений в пользу Барселоны, у тебя вопросов нет ?)
Просто эти решения настолько заезженные, что хочется застрелиться. Я говорю о том, что было до. А до этого было левое удаление Абидаля.
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Иван Иванов
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Ответ Совесть Черданцева
Хз, но удаление Абидаля было действительно левым
Кроме удаления Абидаля, к остальной куче нелепых решений в пользу Барселоны, у тебя вопросов нет ?)
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Кавабунга Шреддоголовый
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Доля правды в словах есть, поскольку пенальти железный он не поставил, но кто мешал Уругваю сыграть по-другому с корейцами, забить один мяч и спокойно выйти в плей-офф? Не повезло, да, в штангу Годин попал, но играли-то плохо.
Теперь есть 4 года для строительства новой команды, благо есть материал, из которого можно слепить боеспособный коллектив
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Serg Irk
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Ответ skytent1
Уругвай где ты был первые 2 игры?, сами же довели себя до такого , и теперь жалуются , не заслужили они выход
Да, но с другой стороны, может Уругвай набирал обороты, и к плей-офф играл бы ещё лучше, а судья, будем честны, в эпоху вар, нагло украл эту историю у Уругвая. И теперь только бы, да кабы
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Совесть Черданцева
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Ответ Nuraly Amirov
Что тогда нужно сделать с Эвребе, распять на Трафальгаре?
Хз, но удаление Абидаля было действительно левым
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skytent1
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Уругвай где ты был первые 2 игры?, сами же довели себя до такого , и теперь жалуются , не заслужили они выход
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Спортик161
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Ответ Nuraly Amirov
Что тогда нужно сделать с Эвребе, распять на Трафальгаре?
Тогда вар небыло.
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инок
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Уругвай хоть и прибили, но забивать надо было больше. Дело прошлое. До следующего чемпионата есть время для строительства новой команды
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Pb-SE
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Я сначала подумал, что он про 2010.
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Nuraly Amirov
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Что тогда нужно сделать с Эвребе, распять на Трафальгаре?
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Камбоджа Иванов
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Нападающих, которые не забили в ворота Южной Кореи, а ищут оправдание в судействе, должны выгнать из сборной.
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Нико Росберг
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ну могу сказать у этого Зиберта однозначно какое-то предвзятое отношение к уругвайцам (в частности к Хименесу и Суаресу). Он еще судил матчи Атлетико в прошлом сезоне: например в ответной 1/4 с Сити не поставили чистый пенальти на Корреа, снова тупо не побежал смотреть ВАР.
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
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Я нахожу это справедливым. Уругваю не дали один явный пенальти и судья поступил нечестно.
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Пирс Морган
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Эль Матадор разбушевался
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Bashibuzuck
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Он что, еще не понял логику? Чемпионат проходит в Азии, значит дальше идет азиатская сборная😉
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