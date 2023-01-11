Кавани об игре с Ганой: «Судью, который выкинул Уругвай с ЧМ, должны посадить в тюрьму, если меня отстранят за удар по монитору ВАР»

высказался о судейском скандале после матча Уругвая и Ганы на .

в этой игре победил со счетом 2:0, но из-за худшей разницы мячей, чем у сборной Южной Кореи, не вышел в плей-офф турнира. Судья Даниэль в двух эпизодах не назначил пенальти в ворота Ганы.

После игры Кавани опрокинул монитор ВАР. Он вошел в число игроков сборной Уругвая, которых ФИФА обвинила в неподобающем и оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры по итогам матча с Ганой.

«В наши дни неизвестно, чего ждать. Случаются такие эпизоды, что ты, честно говоря, выходишь на поле с мыслью: «И что случится на этот раз? Они назначат пенальти в нашу пользу или в пользу соперника? Брошу ли я футболку в сторону, а в ворота нашей команды за это поставят пенальти?» У игроков есть гордость, эго. У судей – тоже. Это забирает эмоции из игры», – сказал нападающий «Валенсии».

Также Кавани высказался о том, что ему может грозить дисквалификация за удар по монитору ВАР.

«Некоторые вещи не делаются. Ты ощущаешь беспомощность, потому что есть моменты, которые ускользают от внимания человека.

Если меня отстранят за удар по монитору ВАР, то судью, который выкинул нас с чемпионата мира, должны посадить в тюрьму», – сказал форвард для El Larguero.