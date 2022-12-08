Арбитры Зиберт и Фагани, обслуживавшие матчи Уругвая с Ганой и Португалией, больше не будут работать на ЧМ-2022. Фраппар остается

Судейский комитет определил список арбитров, которые продолжат работать на .

Прекращают работу на турнире в Катаре 16 главных судей, 30 ассистентов и 5 видеоассистентов.

Среди тех, кто не будет больше работать на ЧМ-2022, – иранец Алиреза Фагани и немец Даниэль Зиберт. Фагани назначил пенальти в ворота Уругвая в матче с Португалией (0:2) за попадание мяча в руку Хосе Хименесу, Зиберт не назначил несколько 11-метровых в пользу уругвайцев в игре с Ганой (2:0).

Кроме того, покидает ЧМ-2022 новозеландец , работавший на матче и Туниса (0:1). Французы подавали протест из-за отмененного гола Антуана Гризманна.

Помимо Фагани, Зиберта и Конджера от работы на чемпионате мира освобождены Крис Бит (Австралия), Бакари Гассама (Гамбия), Славко Винчич (Словения), Иштван Ковач (Румыния), Ма Нин (Китай), Салима Мукансанга (Руанда), Магет Н’Диай (Сенегал), Эктор Мартинес (Гондурас), Андрес Матонте (Уругвай), Кевин Ортега (Перу), Дженни Сиказве (Замбия), Марио Эскобар (Гватемала), Йосими Ямасита (Япония).

Остаются в Катаре 20 арбитров, включая Данни Маккели (Голландия), Шимона Марчиняка (Польша), Антонио Матеу Лаоса (Испания), Майкла Оливера, Энтони Тэйлора (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Клемана Тюрпена (Франция) и француженки Стефани Фраппар, ставшей первой женщиной-судьей на игре мужского ЧМ.

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