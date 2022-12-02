Кавани опрокинул монитор ВАР после матча с Ганой
Эдинсон Кавани был зол после вылета Уругвая с ЧМ-2022.
35-летний форвард сборной Уругвая после матча с Ганой (2:0) шел в раздевалку мимо монитора ВАР, ударил по нему рукой и опрокинул на землю.
Матч Уругвай – Гана обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Рефери в двух эпизодах не назначил пенальти в ворота ганцев.
Фото: кадр из трансляции
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