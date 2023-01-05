Арбитр Лаос закончит карьеру по завершении сезона
Матеу Лаос вскоре закончит карьеру судьи.
Как утверждает журналист Гастон Эдул, 45-летний арбитр завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.
В последних трех матчах, включая игру 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной, Лаос показал 31 желтую и 4 красных карточки.
Сегодня появилась информация, что он не получил назначение на 16-й тур Ла Лиги.
Лаос судил финал Лиги чемпионов в 2021 году, а также работал на матчах ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
https://youtu.be/RoXxKYjcFsg?t=49
Отправили на пенсию Лаоса
Барса ж тогда сразу в ЛЕ будет попадать, а не через ЛЧ))
Для меня, как зрителя Ла Лиги, его будет не хватать
Который ржал с Месси и Ко
И одних за лёгкое дуновенье в сторону аргов сразу останавливал свистками и жёлтыми
А Паредесам и Ко позволял руками играть, лететь двумя ногам прям дважды подряд(и даже фола не давал), лупить локтями и коленом в корпус, пинать в сторону скамейки мяч и за все это даже ЖК не давал
На 5ом безбашенном подкате Паредеса только дал жк
Позорный судейка, хуже его дел в Ла Лиге представить не мог, но он это сделал
* и наперед желающим ответить:не надо мне фиговое судейство 120 минут оправдывать трюками голландцев при серии пенальти
**Ван Дейка простил, да. Но это один эпизод, арги на кучу жк и кк наиграли
Худшее судейство ЧМ