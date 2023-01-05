Арбитр Лаос закончит карьеру по завершении сезона

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи ЧМ-2022 Антонио Матеу Лаос Футбол

Матеу Лаос вскоре закончит карьеру судьи.

Как утверждает журналист Гастон Эдул, 45-летний арбитр завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

В последних трех матчах, включая игру 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной, Лаос показал 31 желтую и 4 красных карточки.

Сегодня появилась информация, что он не получил назначение на 16-й тур Ла Лиги.

Лаос судил финал Лиги чемпионов в 2021 году, а также работал на матчах ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ King_X
Дааа Который ржал с Месси и Ко И одних за лёгкое дуновенье в сторону аргов сразу останавливал свистками и жёлтыми А Паредесам и Ко позволял руками играть, лететь двумя ногам прям дважды подряд(и даже фола не давал), лупить локтями и коленом в корпус, пинать в сторону скамейки мяч и за все это даже ЖК не давал На 5ом безбашенном подкате Паредеса только дал жк Позорный судейка, хуже его дел в Ла Лиге представить не мог, но он это сделал * и наперед желающим ответить:не надо мне фиговое судейство 120 минут оправдывать трюками голландцев при серии пенальти **Ван Дейка простил, да. Но это один эпизод, арги на кучу жк и кк наиграли Худшее судейство ЧМ
вот тебе еще Лаоса против Барселоны
https://youtu.be/RoXxKYjcFsg?t=49
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заборостроитель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С Золотым парашютом от Катара жизнь только начинается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Зубков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подарят ему на пенсию две жёлтых карточки, а потом красную))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя ТУРА
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Orkhan Huseyni
Как жаль, что вы, наконец-то уходите ©
Он в этом сезоне чудит, в целом нормально судил всегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mj23.net
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аахахах я же сказал после четвертьфинала, что он закончит небось после чемпионата)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rinat Khudayberdin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментаторы на спортс могут всё!
Отправили на пенсию Лаоса
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
brildan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучшая новость этого года)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abylai
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Это тот самый клоун, который устроил свой бенефис на матче Нидерланды - Аргентина?
В новости про этот матч написано. Почему текст внимательно не читаете?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Станислав Л
туда же Хиля Мансано и Эрнандеса Эрнандеса
Ну вы радикал, конечно
Барса ж тогда сразу в ЛЕ будет попадать, а не через ЛЧ))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rishat Ganiev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А мне этот реф нравился. С ним матчи никогда скучными не были, хотя четвертьфинал он превратил в свой концерт
Матчи должны быть нескучными за счёт футбола и мастерства футболистов, а не кривляниями арбитра на камеру
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Headly
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Скучать не будем. Всего хорошего
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лаос с возу, кобыле легче) в смысле футболистам легче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimpa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мог бы поработать в высшей лиге Лаоса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фаррух Шукуров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Аллилуйя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Затравили...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trash Talking
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пора подлечить нервишки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бек саидов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Реал срочно ищет замену
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nicknametoyou
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
из-за давления юзеров со Спортса
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег910
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Qualis artifex pereo
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Станислав Л
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
туда же Хиля Мансано и Эрнандеса Эрнандеса
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stasinho7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А мне этот реф нравился. С ним матчи никогда скучными не были, хотя четвертьфинал он превратил в свой концерт
Только дилетанты ноют

Для меня, как зрителя Ла Лиги, его будет не хватать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заработал походу тотал больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim1ks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ща ещё пару десятков красных раздаст и закончит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Bozqurd_Idel_Ural_
Это тот самый клоун, который устроил свой бенефис на матче Нидерланды - Аргентина?
Дааа
Который ржал с Месси и Ко
И одних за лёгкое дуновенье в сторону аргов сразу останавливал свистками и жёлтыми
А Паредесам и Ко позволял руками играть, лететь двумя ногам прям дважды подряд(и даже фола не давал), лупить локтями и коленом в корпус, пинать в сторону скамейки мяч и за все это даже ЖК не давал
На 5ом безбашенном подкате Паредеса только дал жк

Позорный судейка, хуже его дел в Ла Лиге представить не мог, но он это сделал

* и наперед желающим ответить:не надо мне фиговое судейство 120 минут оправдывать трюками голландцев при серии пенальти
**Ван Дейка простил, да. Но это один эпизод, арги на кучу жк и кк наиграли
Худшее судейство ЧМ
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно в бане
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давно пора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий