Арбитр Лаос закончит карьеру по завершении сезона

Матеу Лаос вскоре закончит карьеру судьи.

Как утверждает журналист Гастон Эдул, 45-летний арбитр завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

В последних трех матчах, включая игру 1/4 финала между Нидерландами и Аргентиной, Лаос показал 31 желтую и 4 красных карточки.

Сегодня появилась информация, что он не получил назначение на 16-й тур Ла Лиги.

Лаос судил финал в 2021 году, а также работал на матчах ЧМ-2018 и ЧМ-2022.