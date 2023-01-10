Лаос не сообщал боссу испанских судей, что завершит карьеру: «Сейчас у него сложный момент. Надеялись, что он будет судить финал ЧМ»

Матеу Лаос не сообщал руководителям испанских судей о намерении завершить карьеру.

Об этом рассказал Луис Медина Кантальехо, президент технического комитета судей.

Лаос не вошел в число арбитров, которые будут работать на матчах Суперкубка Испании. Напомним, турнир пройдет в Саудовской Аравии, в нем примут участие « », « », «Бетис» и « ». Кантальехо объяснил отсутствие Лаоса в списке судей на тем, что он хотел дать шанс другим испанским арбитрам, которые работают на международном уровне.

«Сейчас у Лаоса сложный этап. Но он не завершит карьеру арбитра. Ему нравится судить матчи.

Кто-то написал о том, что он завершает карьеру, я даже не знаю, где. Я не получал таких сообщений от Матеу. В конце сезона он решит, чего хочет. Его не назначили [на матчи 16-го тура после скандальной игры «Барселоны» с «Эспаньолом»], потому что мы никогда не ставим судей на две игры подряд, если нет травм.

Лаос переживает сложный момент, потому что мы надеялись, что он будет судить финал чемпионата мира – впервые в истории испанского футбола», – сказал Кантальехо.