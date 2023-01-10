Лаос не сообщал боссу испанских судей, что завершит карьеру: «Сейчас у него сложный момент. Надеялись, что он будет судить финал ЧМ»
Матеу Лаос не сообщал руководителям испанских судей о намерении завершить карьеру.
Об этом рассказал Луис Медина Кантальехо, президент технического комитета судей.
Лаос не вошел в число арбитров, которые будут работать на матчах Суперкубка Испании. Напомним, турнир пройдет в Саудовской Аравии, в нем примут участие «Барселона», «Реал», «Бетис» и «Валенсия». Кантальехо объяснил отсутствие Лаоса в списке судей на Суперкубок тем, что он хотел дать шанс другим испанским арбитрам, которые работают на международном уровне.
«Сейчас у Лаоса сложный этап. Но он не завершит карьеру арбитра. Ему нравится судить матчи.
Кто-то написал о том, что он завершает карьеру, я даже не знаю, где. Я не получал таких сообщений от Матеу. В конце сезона он решит, чего хочет. Его не назначили [на матчи 16-го тура Ла Лиги после скандальной игры «Барселоны» с «Эспаньолом»], потому что мы никогда не ставим судей на две игры подряд, если нет травм.
Лаос переживает сложный момент, потому что мы надеялись, что он будет судить финал чемпионата мира – впервые в истории испанского футбола», – сказал Кантальехо.
Если бы судьёй финала был Лаос, то страшно представить, насколько сильно его порой, мягко говоря, неудачное судейство оставило бы отпечаток.
Robert B. Weide
Завершите ему её уже сами, либо не ставьте на матчи выше подвала ЛА Лиги.