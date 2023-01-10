Лаос не сообщал боссу испанских судей, что завершит карьеру: «Сейчас у него сложный момент. Надеялись, что он будет судить финал ЧМ»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Бетис Ла Лига судьи Суперкубок Испании Антонио Матеу Лаос Футбол

Матеу Лаос не сообщал руководителям испанских судей о намерении завершить карьеру.

Об этом рассказал Луис Медина Кантальехо, президент технического комитета судей.

Лаос не вошел в число арбитров, которые будут работать на матчах Суперкубка Испании. Напомним, турнир пройдет в Саудовской Аравии, в нем примут участие «Барселона», «Реал», «Бетис» и «Валенсия». Кантальехо объяснил отсутствие Лаоса в списке судей на Суперкубок тем, что он хотел дать шанс другим испанским арбитрам, которые работают на международном уровне.

«Сейчас у Лаоса сложный этап. Но он не завершит карьеру арбитра. Ему нравится судить матчи.

Кто-то написал о том, что он завершает карьеру, я даже не знаю, где. Я не получал таких сообщений от Матеу. В конце сезона он решит, чего хочет. Его не назначили [на матчи 16-го тура Ла Лиги после скандальной игры «Барселоны» с «Эспаньолом»], потому что мы никогда не ставим судей на две игры подряд, если нет травм.

Лаос переживает сложный момент, потому что мы надеялись, что он будет судить финал чемпионата мира – впервые в истории испанского футбола», – сказал Кантальехо.

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14 комментариев

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Anton Abaturov
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После 1/4 ЧМ его турма должна ждать, а не пенсия
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vals1702
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ура ! пусть работает
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Сади Самедов
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Теперь только в Испанской медиалиге судить
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Strateg 7
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Поляк отлично отсудил финал.
Если бы судьёй финала был Лаос, то страшно представить, насколько сильно его порой, мягко говоря, неудачное судейство оставило бы отпечаток.
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Schiaff1no
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И тут цирк устраивает. Давай, Матеу, в кунилигу, в маске матчи судить можно, карточки сыпать, пантомимы устраивать, самое то
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TiNO
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И хорошо что не судил финал ЧМ, а то своим судейством довел бы команды до побоища
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Boni Jek
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Лаос уходи,все ждут этого
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Vatikan
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Лаос лучший, держись!
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iahshdhch
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Я представляю какой скандал был бы если бы он принялся судить финал с таким же судейским подходом как в 1/4 ЧМ
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KiNG_K
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Так просто он не уйдет походу, придётся терпеть
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Дмитрий Яруллин
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Ахаха , какой финал? ))) копа Дель соль ?)
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Inside 88 LW
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Director:
Robert B. Weide
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Александра Александрова
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Уберите его от футбола подальше !
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Фарид Харисов
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Лаос не хочет завершать карьеру?

Завершите ему её уже сами, либо не ставьте на матчи выше подвала ЛА Лиги.
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