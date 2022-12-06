ФИФА обвинила Хименеса, Кавани, Муслеру и Година, преследовавших судью, в неподобающем поведении. AUF обвиняется в дискриминации

Теги Эдинсон Кавани Валенсия Атлетико Ла Лига Галатасарай высшая лига Турция высшая лига Аргентина Велес Сарсфилд ФИФА судьи сборная Ганы по футболу Сборная Уругвая по футболу Диего Годин Фернандо Муслера ЧМ-2022 Даниэль Зиберт Хосе Хименес дискриминация Футбол

ФИФА выдвинула обвинения против четырех игроков сборной Уругвая.

Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело против Уругвая после матча группового этапа ЧМ-2022. Южноамериканцы победили Гану в 3-м туре (2:0), но не вышли в плей-офф.

После этого футболисты устроили скандал. Защитник «Атлетико» Хосе Хименес выругался в адрес судей: «Сукины дети, сборище воров». Игроки сборной Уругвая пошли за арбитрами матча во главе с Даниэлем Зибертом, который не назначил два пенальти в ворота ганцев. 

Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту, случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации ЧМ-2022. Сообщалось, что за это его могут отстранить на 15 игр минимум.

ФИФА обвинила Хосе Хименеса, Эдинсона Кавани (он также опрокинул монитор ВАР в подтрибунном помещении – прим. Sports.ru), Фернандо Муслеру и Диего Година в неподобающем и оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры.

Кроме того, Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) обвиняется в дискриминации.

Безумная развязка: Гана с Уругваем играли за плей-офф, но вдвоем вылетели! А вышла Корея

​​Я видел, как Гана отомстила Суаресу. А он плакал и обвинял всех подряд: судей, даже ФИФА

Ошибка судьи, которая (вероятно) помешала Уругваю пройти в плей-офф. Пенальти был

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные