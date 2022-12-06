ФИФА обвинила Хименеса, Кавани, Муслеру и Година, преследовавших судью, в неподобающем поведении. AUF обвиняется в дискриминации
ФИФА выдвинула обвинения против четырех игроков сборной Уругвая.
Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело против Уругвая после матча группового этапа ЧМ-2022. Южноамериканцы победили Гану в 3-м туре (2:0), но не вышли в плей-офф.
После этого футболисты устроили скандал. Защитник «Атлетико» Хосе Хименес выругался в адрес судей: «Сукины дети, сборище воров». Игроки сборной Уругвая пошли за арбитрами матча во главе с Даниэлем Зибертом, который не назначил два пенальти в ворота ганцев.
Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту, случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации ЧМ-2022. Сообщалось, что за это его могут отстранить на 15 игр минимум.
ФИФА обвинила Хосе Хименеса, Эдинсона Кавани (он также опрокинул монитор ВАР в подтрибунном помещении – прим. Sports.ru), Фернандо Муслеру и Диего Година в неподобающем и оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры.
Кроме того, Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) обвиняется в дискриминации.
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