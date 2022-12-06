ФИФА обвинила Хименеса, Кавани, Муслеру и Година, преследовавших судью, в неподобающем поведении. AUF обвиняется в дискриминации

ФИФА выдвинула обвинения против четырех игроков сборной Уругвая.

Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело против Уругвая после матча группового этапа ЧМ-2022. Южноамериканцы победили Гану в 3-м туре (2:0), но не вышли в плей-офф.

После этого футболисты устроили скандал. Защитник Хосе Хименес выругался в адрес судей: «Сукины дети, сборище воров». Игроки сборной Уругвая пошли за арбитрами матча во главе с Даниэлем Зибертом, который не назначил два пенальти в ворота ганцев.

Хименес, пытаясь прорваться к Зиберту, случайно ударил локтем одного из директоров ФИФА по организации . Сообщалось, что за это его могут отстранить на 15 игр минимум.

ФИФА обвинила , (он также опрокинул монитор ВАР в подтрибунном помещении – прим. Sports.ru), и в неподобающем и оскорбительном поведении и нарушении принципов честной игры.

Кроме того, Уругвайская футбольная ассоциация (AUF) обвиняется в дискриминации.

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