Эктор Бельерин: «Футболисты должны платить больше всех налогов, помогать обществу. Мы в очень привилегированном положении»
Эктор Бельерин считает, что футболисты должны заботиться об обществе и платить больше налогов.
– Многие футболисты поддерживают [бывшего президента Бразилии] Болсонару потому, что он предлагает более выгодную налоговую политику для богатых. Другие спортсмены платят налоги в странах вроде Андорры или Швейцарии. Вы как-то отождествляете себя с этим?
– Ничего такого. Футболисты – люди, которые должны платить больше всех налогов. Я из семьи, где нужно было из месяца в месяц работать, чтобы прокормить себя. Я и сейчас сталкиваюсь с такими людьми – с друзьями, друзьями семьи.
Все хотят зарабатывать больше денег, чтобы чувствовать себя комфортнее. Но с моими доходами надо смотреть не только на свое окружение, но и на общество в целом, где случаются очень опасные ситуации.
Футболисты находятся в очень привилегированном положении. Мы много работали и принесли много жертв, но надо помнить, откуда мы. Нам нужно первыми помогать стабильности нашего общества. При этом я понимаю, что есть коллеги, которые могут думать иначе.
– Итак, вы считаете себя футболистом левого толка?
– Да. Мне нечего скрывать. Для меня самое главное, что есть общество, которое идет вперед, которое хочет делиться. И что мы помогаем друг другу.
Верно и то, что я чувствую себя немного аполитичным, потому что мне трудно найти организацию, которая охватывает все мои личностные взгляды, – сказал футболист «Барселоны».
Потом будут свои для хоккеистов, свои для баскетболистов и тд
Такой же показной лицемер, как и многие. "Ох, вот если бы у нас были законы другие, я бы, конечно, помогал куда больше. Жаль, что таких законов у нас нет, придётся забирать эти деньги себе :(".
А если все клубы возьмут и договоряться о максималке в 5 млн долларов. Что будут делать футболисты? Куда пойдут играть?