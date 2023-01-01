Эктор Бельерин: «Футболисты должны платить больше всех налогов, помогать обществу. Мы в очень привилегированном положении»

Теги Барселона Ла Лига Эктор Бельерин Политика деньги Футбол

Эктор Бельерин считает, что футболисты должны заботиться об обществе и платить больше налогов.

– Многие футболисты поддерживают [бывшего президента Бразилии] Болсонару потому, что он предлагает более выгодную налоговую политику для богатых. Другие спортсмены платят налоги в странах вроде Андорры или Швейцарии. Вы как-то отождествляете себя с этим?

– Ничего такого. Футболисты – люди, которые должны платить больше всех налогов. Я из семьи, где нужно было из месяца в месяц работать, чтобы прокормить себя. Я и сейчас сталкиваюсь с такими людьми – с друзьями, друзьями семьи.

Все хотят зарабатывать больше денег, чтобы чувствовать себя комфортнее. Но с моими доходами надо смотреть не только на свое окружение, но и на общество в целом, где случаются очень опасные ситуации.

Футболисты находятся в очень привилегированном положении. Мы много работали и принесли много жертв, но надо помнить, откуда мы. Нам нужно первыми помогать стабильности нашего общества. При этом я понимаю, что есть коллеги, которые могут думать иначе.

– Итак, вы считаете себя футболистом левого толка?

– Да. Мне нечего скрывать. Для меня самое главное, что есть общество, которое идет вперед, которое хочет делиться. И что мы помогаем друг другу.

Верно и то, что я чувствую себя немного аполитичным, потому что мне трудно найти организацию, которая охватывает все мои личностные взгляды, – сказал футболист «Барселоны».

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29 комментариев

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Romeo Yankovich
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Ответ здоровяк
Рынок и так не работает, т.к. есть шейхи и абрамовичи, которые вливают деньги ради своей потехи.
Ну так надо решать проблему именно эту, а не придумывать новые.
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Dizzod
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Ответ Stewee
Объективно, если бы футболисты платили доп. налоги, это было бы намного полезнее, чем лицемерные акции с повязками и закрытием ртов.
Не все играют в арсеналах. Есть игроки второй лиги с копеечными зарплатами.
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Lindeman
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В России давно пора поднять налоги на богатство
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здоровяк
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Ответ Romeo Yankovich
Это называется монополия и синдикат, что запрещено. Там свободный рынок. А как тогда подписывать топа?? Вот захочет, допустим, Лион Холланда. Как его завлечь в свою команду?? Если Реал или ПСЖ предлагает столько же, договор же есть у клубов, а у Реала или мю история получше. Подумай, прежде чем такое предположить. Рынок работает не так
Рынок и так не работает, т.к. есть шейхи и абрамовичи, которые вливают деньги ради своей потехи.
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Пилипенко Дмитрий
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Сейчас граждане России набегут и расскажут всему как надо жить 🤣🤣🤣 такой ор, когда читаешь комментарии, люди в таком га*** живут и рассуждают, дороги бы нормальные сделали и ливневки 🤣🤣🤣
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Vasiliy S
Надо оптимизировать прогрессивную шкалу налогообложения, а делать правила для футболистов Потом будут свои для хоккеистов, свои для баскетболистов и тд
Ага, тебе из России о налогах говорить 🤣🤣🥲
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ МТБ
По мне, идея так себе. Я не вижу, с чего вдруг налоги являются помощью обществу. По факту, когда футболтсты просто тратят бабло, они куда полезнее для экономики. Покупка ими хавки или шмоток даёт деньги большему числу людей, целые логистические и производственные цепочки могут на этом жить. А вы предлагаете отдавать деньги в распоряжение каким-то странеым людям, которые то ковид провалили, то войну допустили.
Тебе как житель России с таким президентом, как Путен не понять. В цивилизованной стране налоги тратятся на благо и развития общества и инфраструктуры, но ты не думай об этом, для тебя это слишком тяжело
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Romeo Yankovich
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Ответ здоровяк
Эммм А если все клубы возьмут и договоряться о максималке в 5 млн долларов. Что будут делать футболисты? Куда пойдут играть?
Это называется монополия и синдикат, что запрещено. Там свободный рынок. А как тогда подписывать топа?? Вот захочет, допустим, Лион Холланда. Как его завлечь в свою команду?? Если Реал или ПСЖ предлагает столько же, договор же есть у клубов, а у Реала или мю история получше. Подумай, прежде чем такое предположить. Рынок работает не так
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Павел Мельников
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Ответ papadok
Второй день нас развлекают пещерным социализмом. По воде он уже ходил, или спортс это на сладкое оставил? Фига себе у парня эго, он под свои запросы партию заточить не может. Пусть к Зюганову присмотрится, вместе Ильича охранять будут. Чем меньше человек знает, тем круче он себе кажется.
А в Швеции тоже пещерный социализм с Зюгановым? Или (в контексте обсуждения) лучше пещерный Болсонару, носящийся с религией и антиваксерством?
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TheCreator
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Ответ Stewee
Объективно, если бы футболисты платили доп. налоги, это было бы намного полезнее, чем лицемерные акции с повязками и закрытием ртов.
Объективно, для начала разберись в зароботных платах футболистов , их конкуренции на эту зароботную плату и самое главное собери хотя бы минимальную выборку зарплат топ клубов и клубов из низов таблицы, высчитай даже элементарное среднее арефметическое и пойми, что зарплата Мбаппе не равно зарплате всех футболистов или то что русские футболёры получают намного больше своих коллег. Раздражают такие плюсоориентированные комментарии. Ты кстати, забыл написать о врачах, учителях , пожарных, забыл методичку?
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МТБ
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По мне, идея так себе. Я не вижу, с чего вдруг налоги являются помощью обществу. По факту, когда футболтсты просто тратят бабло, они куда полезнее для экономики. Покупка ими хавки или шмоток даёт деньги большему числу людей, целые логистические и производственные цепочки могут на этом жить. А вы предлагаете отдавать деньги в распоряжение каким-то странеым людям, которые то ковид провалили, то войну допустили.
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Vasiliy S
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Надо оптимизировать прогрессивную шкалу налогообложения, а делать правила для футболистов
Потом будут свои для хоккеистов, свои для баскетболистов и тд
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Samsonov_24_4_11_15
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Ответ Stewee
Объективно, если бы футболисты платили доп. налоги, это было бы намного полезнее, чем лицемерные акции с повязками и закрытием ртов.
Нойер возмущен
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Krauvec Cool
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Футболисты получают много, потом что на футбол есть спрос армии не обремененных интеллектом фанатиков. Вон на ЧМ прыгали на трибунах, как козлики, тут на сайте 90 % таких же.
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Ivan Ivanov
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Я не совсем понимаю, чего он ждёт? Ну так выбирай сам организации и фонды, и направляй со своей зарплаты фиксированную сумму туда... Зачем ждать, чтобы твоё желание стало законом, если ты уже сейчас хочешь это делать?

Такой же показной лицемер, как и многие. "Ох, вот если бы у нас были законы другие, я бы, конечно, помогал куда больше. Жаль, что таких законов у нас нет, придётся забирать эти деньги себе :(".
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maryat
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Какой-то неправильный футболист
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Forza
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Ответ Atlichna
Корпорации и миллиардеры должны больше платить, футболисты и так свои копейки исправно платят
Это, кстати, достаточно примитивный взгляд на экономику. Меньшая налоговая нагрузка стимулирует привлечение капитала в страну, создание большего количества предприятий и рабочих мест.
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gPk
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Ответ здоровяк
Эммм А если все клубы возьмут и договоряться о максималке в 5 млн долларов. Что будут делать футболисты? Куда пойдут играть?
Все клубы об этом не смогут договориться и не будут этого делать.
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Игорь Замаруев
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Наши Каннуниковы и Игнатьевы будут резко против такого
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Александр Степанов
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Ответ Alexandr Sokolov
В Испании итак неслабые налоги, куда больше?
Ты так говоришь, будто он сказал про твои налоги 😊
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Atlichna
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Корпорации и миллиардеры должны больше платить, футболисты и так свои копейки исправно платят
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здоровяк
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Ответ Romeo Yankovich
Тогда будут ещё большие зарплаты и финансовые нагрузки на клубы. Та же Барселона закончится как клуб, если начнут это покрывать. Ибо когда игрок подписывает контракт с клубом, то его представители узнают о налогообложении в данной стране. А не "давайте 10 лямов и я ставлю подпись". 10 игрок захочет чистыми, а налоги считайте и доплачивайте. Иначе найдутся более умные лиги, которые сделают послабления для спортсменов и многие топы будут там. Так и вижу: 70% везде, а в Германии 40%. И где же будет более интересная лига со здоровыми финансами у клубов, интересно??
Эммм
А если все клубы возьмут и договоряться о максималке в 5 млн долларов. Что будут делать футболисты? Куда пойдут играть?
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здоровяк
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Ответ Alexandr Sokolov
В Испании итак неслабые налоги, куда больше?
Так он глобально говорит
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papadok
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Второй день нас развлекают пещерным социализмом. По воде он уже ходил, или спортс это на сладкое оставил? Фига себе у парня эго, он под свои запросы партию заточить не может. Пусть к Зюганову присмотрится, вместе Ильича охранять будут. Чем меньше человек знает, тем круче он себе кажется.
+3
-6
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mezmay
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"делиться" - повесточка МВФ подъехала
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