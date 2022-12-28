Серджи Роберто: «Сейчас моя зарплата – как у игрока, который только пришел из «Барсы Б». Но я горжусь этим, хотел остаться»

рассказал о своей зарплате в «Барселоне».

«Сейчас я зарабатываю как игрок, который только пришел в основу из «Барсы Б». Но я горжусь этим, потому что я хочу играть здесь. Я хотел остаться, поэтому я наслаждаюсь. Для меня экономическая сторона вопроса не так важна. Сейчас мне хочется получать удовольствие.

Один год? Хорошо, тогда один год. Я хотел набрать форму и снова получить удовольствие от футбола.

Мне не пришлось снижать зарплату, потому что срок моего предыдущего контракта истек. Нужно было вести переговоры о новом соглашении. Капитаны «Барсы» тоже пошли на снижение зарплат. Два года назад это сделали только мы. Уже тогда мы приложили усилия, но не хотели говорить об этом», – сказал вице-капитан «Барселоны» в интервью RAC 1.

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