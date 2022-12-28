Серджи Роберто: «Сейчас моя зарплата – как у игрока, который только пришел из «Барсы Б». Но я горжусь этим, хотел остаться»

Теги Барселона Ла Лига Барселона Б Серджи Роберто деньги Футбол

Серджи Роберто рассказал о своей зарплате в «Барселоне».

«Сейчас я зарабатываю как игрок, который только пришел в основу из «Барсы Б». Но я горжусь этим, потому что я хочу играть здесь. Я хотел остаться, поэтому я наслаждаюсь. Для меня экономическая сторона вопроса не так важна. Сейчас мне хочется получать удовольствие.

Один год? Хорошо, тогда один год. Я хотел набрать форму и снова получить удовольствие от футбола.

Мне не пришлось снижать зарплату, потому что срок моего предыдущего контракта истек. Нужно было вести переговоры о новом соглашении. Капитаны «Барсы» тоже пошли на снижение зарплат. Два года назад это сделали только мы. Уже тогда мы приложили усилия, но не хотели говорить об этом», – сказал вице-капитан «Барселоны» в интервью RAC 1.

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14 комментариев

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Бронислав Каминский
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Зато предыдущий контракт был каким-то диким
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Konvicted
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Ответ xamer 9
То есть это самый популярный комментарий к новости? Максимально токсичное отношение к игроку с такими регалиями и уровнем игры
и что тут удивительного? Роберто мертв как игрок уже лет пять. Он не уровень Барсы ни как полузащитник, ни как правый защитник, и по-хорошему должен пылить где-нибудь в Гранаде.
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Mohnatiy
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По прошлому контракту он получал пять миллионов, а сейчас сколько?
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xamer 9
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Ответ Konvicted
ты и играешь так же
То есть это самый популярный комментарий к новости? Максимально токсичное отношение к игроку с такими регалиями и уровнем игры
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Парень со двора Шмурнова
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Во, благодарные фанаты Барсы вылезли из нор ☝🏻

Настоящая семья, больше, чем клуб 👍🏻
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Zerocool789
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Что-то из ряда вон выходящее, учитывая, что игрок играет за Барселону.
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cektor
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похвально )
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gPk
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Ну как играешь, столько и получаешь)Хотя учитывая то, что он уже года полтора из лазарета не может вылезти, то должен быть вообще доволен
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BaltimoreRavens
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Ну так ты, по моему, играешь даже ниже молодняка из Барсы Б. И , в отличие от такого молодняка, у тебя дальнейшего роста не ожидается.
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otchim kaloeda
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Ну на пирожки хватает короче
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Pokrishkin
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Очень похвально. Сразу видно любит клуб за который выступает
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Konvicted
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ты и играешь так же
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Месси Олег
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Молодец!!!
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salogiannis
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Да и уровень игры -- тоже
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