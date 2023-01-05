Лапорта об уходе Месси: «Я должен был поставить «Барсу» выше лучшего игрока в истории. Это было лучшее решение для клуба»

высказался об уходе из «Барселоны».

Аргентинец покинул «Барсу» в 2021 году из-за экономических проблем клуба.

«Я должен был поставить «Барсу» выше лучшего игрока в истории футбола. В тот момент экономического краха я не мог его удержать. Думаю, что это было лучшее решение для клуба.

Сейчас он игрок « », и я предпочитаю не говорить о нем. Мы сосредоточены на «Барсе». Лео всегда будет частью нашего герба, и я бы хотел, чтобы все закончилось по-другому.

Есть несколько вариантов, но было бы неправильно сейчас говорить об этом. У нас остается связь», – заявил президент «Барселоны» в интервью Cadena SER.

Лапорта о «Барселоне»: «Летние рычаги помогли создать более конкурентоспособную команду. Мы восстанавливаем престиж и вес в мире футбола»

«Месси – лучший игрок всех времен. Он стал игроком в «Барсе». Мы бы хотели его вернуть». Лапорта о Лео