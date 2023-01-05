Лапорта об уходе Месси: «Я должен был поставить «Барсу» выше лучшего игрока в истории. Это было лучшее решение для клуба»
Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».
Аргентинец покинул «Барсу» в 2021 году из-за экономических проблем клуба.
«Я должен был поставить «Барсу» выше лучшего игрока в истории футбола. В тот момент экономического краха я не мог его удержать. Думаю, что это было лучшее решение для клуба.
Сейчас он игрок «ПСЖ», и я предпочитаю не говорить о нем. Мы сосредоточены на «Барсе». Лео всегда будет частью нашего герба, и я бы хотел, чтобы все закончилось по-другому.
Есть несколько вариантов, но было бы неправильно сейчас говорить об этом. У нас остается связь», – заявил президент «Барселоны» в интервью Cadena SER.
Лапорта о «Барселоне»: «Летние рычаги помогли создать более конкурентоспособную команду. Мы восстанавливаем престиж и вес в мире футбола»
«Месси – лучший игрок всех времен. Он стал игроком в «Барсе». Мы бы хотели его вернуть». Лапорта о Лео
Да и аот недавно столько разговоров шло от них,что рады были бы возвращению Лео,а после того как тот дал согламие на продление контракта с ПСЖ,то Лапорта поедпоситает о нем не разговаривать.
Они в любом случае получают время и вырывают места в составе.
Это уже было следствием.
Шкет игроков набрал себе под схему с бешенными контрактами, а потом сам же и не потянул. 2015-й год и это все.
Неожиданная точка зрения, понимаю, скрепы рвутся, но это факты
Ну а Месси бы как он это сказал? "Тебе придется оставить клуб, только до выборов ты это никому не говори"?
То во что сейчас превратилась Барса - кошмар, это без рофлов Фк Рычаг, что с Бармалеем было падение на дно, а с этим падение на дно в стремительном пике.
Вы бы на эту балованную галю еще лет 5 бы впахивали.
Маленький меркантильный дьявол 😎