Лапорта об уходе Месси: «Я должен был поставить «Барсу» выше лучшего игрока в истории. Это было лучшее решение для клуба»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига бизнес Жоан Лапорта деньги Футбол

Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из «Барселоны».

Аргентинец покинул «Барсу» в 2021 году из-за экономических проблем клуба.

«Я должен был поставить «Барсу» выше лучшего игрока в истории футбола. В тот момент экономического краха я не мог его удержать. Думаю, что это было лучшее решение для клуба.

Сейчас он игрок «ПСЖ», и я предпочитаю не говорить о нем. Мы сосредоточены на «Барсе». Лео всегда будет частью нашего герба, и я бы хотел, чтобы все закончилось по-другому.

Есть несколько вариантов, но было бы неправильно сейчас говорить об этом. У нас остается связь», – заявил президент «Барселоны» в интервью Cadena SER.

Лапорта о «Барселоне»: «Летние рычаги помогли создать более конкурентоспособную команду. Мы восстанавливаем престиж и вес в мире футбола»

«Месси – лучший игрок всех времен. Он стал игроком в «Барсе». Мы бы хотели его вернуть». Лапорта о Лео

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39 комментариев

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MuadDib
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Чтобы убрать такую глыба как Месси, надо вырастить, купить, или взять хотя что-то может хотя бы ее заменить. Я к тому, есть величайший игрок, надо брать как минимум 2 суперзвезды, которые хотя бы по количеству футболок могли сравниться... Смотрю на нынешний состав Барсы нет и близко таких нет не одного. И получается Месси ушел с футболками и спонсорами... Так бизнес не ведут. Про игровую составляющую даже не говорю. Помимо высокого уровня, это лидер.
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Антон Киселёв
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Кстати, Месси начал выигрывать трофеи в сборной после ухода из Барсы, ведь на Копу он поехал формально свободным агентом (Лапорта обещал подписать новый контракт после отпуска)
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kuznez.molot.
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Лапорта такая балаболка-перед выборами вылизавыл зад Месси,а снйчас клуб выше игрока
Да и аот недавно столько разговоров шло от них,что рады были бы возвращению Лео,а после того как тот дал согламие на продление контракта с ПСЖ,то Лапорта поедпоситает о нем не разговаривать.
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moldfan
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Ответ lovec23
За последние 10 лет руководство барсы совершило огромное количество ошибок . После рекордной продажи Неймара развалили все что можно. И сейчас я считаю деньги траться бездумно . Нужно делать ставку на воспитанников , талантов очень много. Просто нужно время , а барса тратит деньги которых нет .
Извини но с уровнем ожиданий от Барселоны. Никто времени на выращивание игроков не даст. На мой взгляд настолько активной летней компании нужно было избежать. Я думаю можно было потратить чуть меньше денег. Но в целом... усилятся нужно было. И игроков в принципе урвали удачно, за исключением Рафиньи, который пока такой ценник не оправдывает конечно.

Они в любом случае получают время и вырывают места в составе.
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U. M. A. Muhammad
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Кто нибудь закройте ему рот
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lovec23
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Ответ 2vdhrvmmzf
Только вместо ставки на воспитанников и эконом режима Лапорта продаёт будущие доходы и переплачивает колоссальные суммы за новых игроков
Я думаю не долго все это будет продолжаться, развалят барсу
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xQcoW
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меси за еду не будет играть, он даже жену продаст за хорошие деньги. мечта меси - открыть мечети в узбекистане, для этого нужны деньги
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Александр Мартынец
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Плохо поступили с Месси. И денег потеряли.не которые перестали Барсу смотреть.
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maddantist maddantist
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Ответ lovec23
За последние 10 лет руководство барсы совершило огромное количество ошибок . После рекордной продажи Неймара развалили все что можно. И сейчас я считаю деньги траться бездумно . Нужно делать ставку на воспитанников , талантов очень много. Просто нужно время , а барса тратит деньги которых нет .
Ну, какие ошибки..
Это уже было следствием.
Шкет игроков набрал себе под схему с бешенными контрактами, а потом сам же и не потянул. 2015-й год и это все.
Неожиданная точка зрения, понимаю, скрепы рвутся, но это факты
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2vdhrvmmzf
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Ответ corazón blanco
То, что Лапорта поступил правильно - никто не спорит. Все просто вспоминают его слова на предвыборной кампании, что он сохранит Лионеля в команде.
В чем он поступил правильно? Не смог продлить Месси и на эти деньги переплатил за середняков типа Рафиньи кучу бабла?
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Юсуф Тайсумов
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Ответ corazón blanco
То, что Лапорта поступил правильно - никто не спорит. Все просто вспоминают его слова на предвыборной кампании, что он сохранит Лионеля в команде.
Почему он поступил правильно? Посмотри на барсу
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Вилгельм Тель
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Ответ Михо
А зачем было врать всем, в том числе и Месси, что он останется?
Думаю что знаю зачем. Там, если помните те выборы, другие кандидаты были один неадекватней другого. А поскольку голосуют на этих выборах очень много недалеких людей, то заикнись он тогда, что клуб не сможет удержать Месси, вряд ли бы его выбрали. Ну как и обычно на выборах, всегда и везде, побеждает тот, кто лучше врет.
Ну а Месси бы как он это сказал? "Тебе придется оставить клуб, только до выборов ты это никому не говори"?
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TheCreator
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Ответ corazón blanco
То, что Лапорта поступил правильно - никто не спорит. Все просто вспоминают его слова на предвыборной кампании, что он сохранит Лионеля в команде.
Не правильно, нужно было сначала сказать , что мол ищи новый клуб, мы не сможем тебя переподписать, а не за пару недель до конца трансферного окна. В итоге, без предсезонки , в новом городе и с травмой, Месси пришлось адаптироваться к чемпу костоломов. Какое то не такое прощание с лучшим игроком в истории Барселоны представляли себе болельщики, да и сам Лео.
То во что сейчас превратилась Барса - кошмар, это без рофлов Фк Рычаг, что с Бармалеем было падение на дно, а с этим падение на дно в стремительном пике.
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2vdhrvmmzf
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Ответ lovec23
За последние 10 лет руководство барсы совершило огромное количество ошибок . После рекордной продажи Неймара развалили все что можно. И сейчас я считаю деньги траться бездумно . Нужно делать ставку на воспитанников , талантов очень много. Просто нужно время , а барса тратит деньги которых нет .
Только вместо ставки на воспитанников и эконом режима Лапорта продаёт будущие доходы и переплачивает колоссальные суммы за новых игроков
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Fireman7
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Кто может объяснить зачем покупались Коутиньо, Дембеле, Гризман за очень большие деньги??? Зачем платили зарплату средним игрокам как топовым??.. Такое чувство что Бартомеу намеренно уничтожал клуб. Не удивлюсь если он действительно тайный агент)
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maddantist maddantist
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Это вы еще легко отделались, смогли !
Вы бы на эту балованную галю еще лет 5 бы впахивали.
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lovec23
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Ответ corazón blanco
То, что Лапорта поступил правильно - никто не спорит. Все просто вспоминают его слова на предвыборной кампании, что он сохранит Лионеля в команде.
Я помню его первые выборы , он говорил о покупке одного великого англа , а в итоге подписал Роналдинью . На выборах всегда врут
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гель кристины
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Лапорта прав. Месси мог продлиться до окончания сезона, но после истечения контракта считался новым игроком. И тут уже лимиты.
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2vdhrvmmzf
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Да, по результатам мы увидели насколько это было «правильное» решение. А ещё смешнее то что вся президентская предвыборная гонка Лапорты была построена на «сохраню Месси»
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Егор унижает Смолина
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Ответ lovec23
За последние 10 лет руководство барсы совершило огромное количество ошибок . После рекордной продажи Неймара развалили все что можно. И сейчас я считаю деньги траться бездумно . Нужно делать ставку на воспитанников , талантов очень много. Просто нужно время , а барса тратит деньги которых нет .
Кучу талантов, взяли и упустили при Кумане, половина из них в клубах АПЛ играют, за них Барселона могла бы деньги хорошие поиметь
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Фаррух Касимов
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Хотел поставить барсу выше ,а на деле барса опустилась ниже.
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Sevuska
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Да и Лео , собственно, Барсу выше своей зарплаты не поставил 😆
Маленький меркантильный дьявол 😎
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Andrew Chepaylo
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Ответ Дмитрий Евсюков
Ну возвращение Лео домой было бы красивым и логичным исходом
Откуда у барсы деньги ему на зарплату? Пол команды или один игрок. Думаешь он за спасибо будет играть?
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Егор унижает Смолина
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Справедливости ради, если бы Барселона сохранила Месси, то она давно бы уже обанкротилась
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lovec23
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За последние 10 лет руководство барсы совершило огромное количество ошибок . После рекордной продажи Неймара развалили все что можно. И сейчас я считаю деньги траться бездумно . Нужно делать ставку на воспитанников , талантов очень много. Просто нужно время , а барса тратит деньги которых нет .
+9
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