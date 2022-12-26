«Барса» больше не будет просить де Йонга снизить зарплату, так как он злится на клуб. В Френки видят замену Бускетсу

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Серджи Бускетс Френки де Йонг деньги Футбол

«Барселона» поменяла стратегию в отношении Френки де Йонга – его больше не хотят продать.

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» сделал крупное предложение о трансфере полузащитника. «Барселоне» нужны были деньги на трансфер Бернарду Силвы из «Манчестер Сити», а также для улучшения финансовой ситуации в клубе, поэтому клуб подталкивал игрока к уходу. Однако де Йонг занял жесткую позицию по этому вопросу, отказавшись уходить.

Как пишет Diario Sport, в последние месяцы ситуация вокруг Френки резко изменилась. Он стал игроком стартового состава «Барселоны», а Хави считает его важным элементом команды.

Теперь «Барселона» не рассматривает вариант с продажей де Йонга. Учитывая сложности с поиском замены Серджи Бускетсу, каталонский клуб может сделать ставку на Френки.

Сине-гранатовые хотят продемонстрировать де Йонгу, что его любят. В клубе знают, что игрока очень разозлила ситуация, сложившаяся минувшим летом. Френки по-прежнему злится на «Барсу». Из-за этого клуб больше не будет просить его снизить зарплату.

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29 комментариев

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Serge Vendino
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Ответ Дмитрий Крутенко
Обычно когда уходит элемент системы, который невозможно заменить и система перестает работать, то меняют систему.
Очевидно, что Френки (как и кто-либо другой) - не точная копия Серджи, система в любом случае будет меняться. Журналисты упрощают формулировки.
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Павел Аверин
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Семейка Флинстоун
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Marcus-light
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Ответ Bartez1986
Бускетса не заменить. Один из лучших игроков поколения
Не заменить. Но это не означает, что Де Йонг не может стать одним из лучших в поколении, если перестать представлять, что он Серхио?
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Nemik Liv
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От ненависти до любви
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Kerwen Muhammetgeldiyew
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Наконец-то додумались
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Экселлент
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Любовь Курчавова, браво👏 гениальная новость!
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Андрей Гаврилов
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Ну все, Лапорте конец, Де Йонг злится!
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predMBAPPE
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Дайте парня нормально отыграть целый сезон и увидеть это что он способен На позиции опорного полузащитника
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Федот Евграфович
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Хави за это время, что тренирует Барсу, стал чемпионом по переобуванию на ходу. Мораль теперь его не заботит.
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pvh-82
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Ответ Bartez1986
Бускетса не заменить. Один из лучших игроков поколения
Ага, видел как он пенальти бил на ЧМ, в глазах страх как у пацана...)))) легенда прям!)))
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Ramil Usmanov
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Предновогодняя шутка Лапорты! Френки не стоит обольщаться.
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ẞADIM TM
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Ответ белошип
Дейонг главный тащер банкрота,им надо избавиться от бесполезных брусков тип ПедриГавов,а Френки главный игрок в команде)
Тер Штеген
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ẞADIM TM
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Какая замена? Он уже как 3 года замена
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Raul14
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Ответ белошип
Дейонг главный тащер банкрота,им надо избавиться от бесполезных брусков тип ПедриГавов,а Френки главный игрок в команде)
Любой уважающий себя игрок будет стараться играть в более нормальном клубе и в ЛЧ. А эти не знаю чем там занимаются))
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xQcoW
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ФК Махинация отправит бандитов, чтобы запугать и похитить его девушку. От него не отстанут пока не согласится с условиями рычага - играть за еду и туалетную бумагу
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Raul14
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Лайфхак для других игроков, если вдруг их попросят снизить зп, надо сразу разозлиться и фк мем отстанет))
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белошип
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Дейонг главный тащер банкрота,им надо избавиться от бесполезных брусков тип ПедриГавов,а Френки главный игрок в команде)
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Кинг Конг Жив
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Прошел проверку на вшивость? Ну тогда добро пожаловать в семью...
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Дмитрий Крутенко
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Ответ Serge Vendino
Ну теперь Барсу распустить надо, когда он уйдет?
Обычно когда уходит элемент системы, который невозможно заменить и система перестает работать, то меняют систему.
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sayemlo
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Кнч не будут. Рычаг ему и так задолжал 20 млн😆

Теперь понятно почему рычаг хочет чтоб Бускетс остался на 2 сезона, бесплатно.
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Денис Югай
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А Френки теперь , согласится на трансфер 🤣
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Astret
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Угрожали судом, требовали снизить зп, угрожали расследованием и теперь видят замену бускетсу. Семья😂
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Mark Andre Ter Shtegen
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Полузащитник Де Йонг победил, голландец оказался сильней
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DedSkyWalker
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"Не прокатило - вычеркиваем"
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Serge Vendino
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Ответ Bartez1986
Бускетса не заменить. Один из лучших игроков поколения
Ну теперь Барсу распустить надо, когда он уйдет?
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