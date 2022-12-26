«Барса» больше не будет просить де Йонга снизить зарплату, так как он злится на клуб. В Френки видят замену Бускетсу

« » поменяла стратегию в отношении Френки де Йонга – его больше не хотят продать.

Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» сделал крупное предложение о трансфере полузащитника. «Барселоне» нужны были деньги на трансфер Бернарду Силвы из «Манчестер Сити», а также для улучшения финансовой ситуации в клубе, поэтому клуб подталкивал игрока к уходу. Однако де Йонг занял жесткую позицию по этому вопросу, отказавшись уходить.

Как пишет Diario Sport, в последние месяцы ситуация вокруг Френки резко изменилась. Он стал игроком стартового состава «Барселоны», а считает его важным элементом команды.

Теперь «Барселона» не рассматривает вариант с продажей де Йонга. Учитывая сложности с поиском замены , каталонский клуб может сделать ставку на Френки.

Сине-гранатовые хотят продемонстрировать де Йонгу, что его любят. В клубе знают, что игрока очень разозлила ситуация, сложившаяся минувшим летом. Френки по-прежнему злится на «Барсу». Из-за этого клуб больше не будет просить его снизить зарплату.