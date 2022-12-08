Кройфф о зимних покупках «Барсы»: «Они почти невозможны, ситуация с ФФП тяжелая. Но у нас 17 участников ЧМ – команда конкурентоспособная»

Спортивный директор «Барселоны» сомневается в возможности зимних трансферов.

«Президент уже сказал, что ситуация с финансовым фэйр-плей очень тяжелая. Он публично заявил о том, что покупки почти невозможны. Это не вопрос оптимизма или пессимизма – нужно просто быть реалистами. Если что-то сделать невозможно, то сделать это невозможно.

Мы продолжим работать с теми игроками, которые у нас есть. И то, что у нас 17 участников чемпионата мира, означает, что команда у нас конкурентоспособная», – отметил Кройфф.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ