Кройфф о зимних покупках «Барсы»: «Они почти невозможны, ситуация с ФФП тяжелая. Но у нас 17 участников ЧМ – команда конкурентоспособная»
Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф сомневается в возможности зимних трансферов.
«Президент уже сказал, что ситуация с финансовым фэйр-плей очень тяжелая. Он публично заявил о том, что покупки почти невозможны. Это не вопрос оптимизма или пессимизма – нужно просто быть реалистами. Если что-то сделать невозможно, то сделать это невозможно.
Мы продолжим работать с теми игроками, которые у нас есть. И то, что у нас 17 участников чемпионата мира, означает, что команда у нас конкурентоспособная», – отметил Кройфф.
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