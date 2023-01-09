«Реал» о словах Ле Гре о Зидане и Бензема: «Подобные заявления неуместны для человека, занимающего столь важный пост. Ждем исправления ситуации»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

«Реал» ответил на слова Ноэля Ле Гре и Зинедине Зидане и Кариме Бензема.

«Реал Мадрид» сожалеет о неудачных заявлениях президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане – одной из величайших легенд мирового спорта.

Эти слова демонстрируют неуважение к одной из фигур, которыми больше всего восхищаются футбольные болельщики по всему миру, и наш клуб ожидает немедленного исправления ситуации.

Зинедин Зидан, чемпион мира и Европы, защищавший футболку своей сборной, помимо многих заслуг, олицетворяет ценности спорта и демонстрировал это на протяжении всей профессиональной карьеры игрока и тренера.

Заявления президента Федерации футбола Франции неуместны для человека, занимающего столь важный пост, и дискредитируют его, как и заявления, которые он делает в отношении нашего капитана Карима Бензема, действующего обладателя Золотого мяча, победителя Лиги наций со сборной Франции в 2021 году и 5-кратного победителя Лиги чемпионов», – говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее принести извинения Ноэля Ле Гре призвала министр спорта Франции.

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23 комментария

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Волына+колына
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Ответ LIBerly
Зидан - это человек, сделавший для француского футбола больше, чем все вместе взятые "верхушки", говорящие подобные слова.
Ну понятно, чинуши могут быть только плохими. Зидан-то сам во французком футболе появился. Может быть кто-то из "верхушки" помог ему там оказаться?
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ZA.RMA
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Ответ -= Masteryuga =-
Не нужно преувеличивать значение ногомячистов
не нужно решать что делать другим людям)
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-= Masteryuga =-
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Ответ ZA.RMA
Зидан - это и есть Франция🤍
Не нужно преувеличивать значение ногомячистов
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ress10
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Зидан - это и есть Франция🤍
Платини и Анри покинули чат
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M93
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Давно многие люди говорили, что в федерация футбола Франции то еще болото. И это говорили многие журналисты из французских СМИ и люди из футбола. Но некоторым удобно было валить на Бензема, обвинять в какой-то токсичности, что портит атмосферу. В Реале никогда не портил, имеет сплошное уважение, а тут портит ... Если человек токсичный, а он токсичный везде. Именно федерация Франции решила отправить Бензема с ЧМ хотя повреждение было незначительным.

По вчерашним инсайдам на фоне скандальных заявлений Ле Гре, у федерации футбола Франции была договоренность с Зиданом еще до ЧМ, а потом они же все переиграли. И теперь Ле Гре публично несет такие скандальные заявления.

Очевидно, что ему недолго осталось сидеть в этом кресле после всего этого.
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Рустам Атаев
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Что не так?*демократия *же в европе, свобода **слова **
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mazarine
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Сейчас батька Фло разнесет в пух и прах старикашку ле грэта и всю эту клику из ФФФ, далее ждем пламенной речи от Тебаса))
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ну все, старый пердун поставил крест на себе. Теперь его весь мир залошит и правильно сделает. Как из ноунейма стать клоуном за один вечер.
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Виталий Желтоусов
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Я завидую французам у которых такой богатый выбор великих тренеров, но это не повод так неуважительно относиться к Зидану!!
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udiekemen
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Ответ ZA.RMA
Зидан - это и есть Франция🤍
И Футбол👆🏻
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Рашпель793
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Ладно бы это ляпнул какой-нибудь чинуша или ветеран, типа французского Терюшкова или Мостового. Но такое говорит президент французской федерации футбола. Дичь полнейшая.
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LIBerly
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Зидан - это человек, сделавший для француского футбола больше, чем все вместе взятые "верхушки", говорящие подобные слова.
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Экспертное мнение
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Просто напомним, что Мадрид слово арабского происхождения, неудивительно что они будут защищать своих алжирских братьев. Испания - это Аравия!
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udiekemen
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Ответ Cantstoped
Надо было поддержать Ле Гре, не тех поддерживают
🗿🤦🏻
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udiekemen
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Ответ raiska123
Отвратительные слова таких больших людей
Удивительно что из самого Франции..
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FantasticFede
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Ждём извинений от Ле Гре, общественный резонанс вызвал своими заявлениями.
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Sevuska
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Ле Гре - в отставку!
Алжирским легендам - слава !
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King_X
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Красавцы! Надеюсь, бОльшая шумиха будет, а то 🤡 совсем распоясался, такое про легенду заявлять
И четко, что Мадрид и про Карима отметил
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Cantstoped
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Ответ corazón blanco
Очень рад, что Мадрид не остался в стороне, а поддержал своих легенд.
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Cantstoped
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Ле Гре и есть Франция!
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corazón blanco
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Очень рад, что Мадрид не остался в стороне, а поддержал своих легенд.
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raiska123
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ZA.RMA
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Зидан - это и есть Франция🤍
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