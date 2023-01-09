«Реал» о словах Ле Гре о Зидане и Бензема: «Подобные заявления неуместны для человека, занимающего столь важный пост. Ждем исправления ситуации»

«Реал» ответил на слова Ноэля Ле Гре и Зинедине Зидане и .

« » сожалеет о неудачных заявлениях президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о – одной из величайших легенд мирового спорта.

Эти слова демонстрируют неуважение к одной из фигур, которыми больше всего восхищаются футбольные болельщики по всему миру, и наш клуб ожидает немедленного исправления ситуации.

Зинедин Зидан, чемпион мира и Европы, защищавший футболку своей сборной, помимо многих заслуг, олицетворяет ценности спорта и демонстрировал это на протяжении всей профессиональной карьеры игрока и тренера.

Заявления президента неуместны для человека, занимающего столь важный пост, и дискредитируют его, как и заявления, которые он делает в отношении нашего капитана Карима Бензема, действующего обладателя Золотого мяча, победителя Лиги наций со сборной Франции в 2021 году и 5-кратного победителя Лиги чемпионов», – говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее принести извинения Ноэля Ле Гре призвала министр спорта Франции.

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