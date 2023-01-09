«Реал» о словах Ле Гре о Зидане и Бензема: «Подобные заявления неуместны для человека, занимающего столь важный пост. Ждем исправления ситуации»
«Реал» ответил на слова Ноэля Ле Гре и Зинедине Зидане и Кариме Бензема.
«Реал Мадрид» сожалеет о неудачных заявлениях президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане – одной из величайших легенд мирового спорта.
Эти слова демонстрируют неуважение к одной из фигур, которыми больше всего восхищаются футбольные болельщики по всему миру, и наш клуб ожидает немедленного исправления ситуации.
Зинедин Зидан, чемпион мира и Европы, защищавший футболку своей сборной, помимо многих заслуг, олицетворяет ценности спорта и демонстрировал это на протяжении всей профессиональной карьеры игрока и тренера.
Заявления президента Федерации футбола Франции неуместны для человека, занимающего столь важный пост, и дискредитируют его, как и заявления, которые он делает в отношении нашего капитана Карима Бензема, действующего обладателя Золотого мяча, победителя Лиги наций со сборной Франции в 2021 году и 5-кратного победителя Лиги чемпионов», – говорится в официальном заявлении клуба.
Ранее принести извинения Ноэля Ле Гре призвала министр спорта Франции.
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По вчерашним инсайдам на фоне скандальных заявлений Ле Гре, у федерации футбола Франции была договоренность с Зиданом еще до ЧМ, а потом они же все переиграли. И теперь Ле Гре публично несет такие скандальные заявления.
Очевидно, что ему недолго осталось сидеть в этом кресле после всего этого.
Алжирским легендам - слава !
И четко, что Мадрид и про Карима отметил