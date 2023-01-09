Мбаппе ответил Ле Гре: «Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽‍♂️»

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«Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽‍♂️», – написал нападающий национальной сборной страны и « ».

По-видимому, реплика Мбаппе была ответом на слова президента Французской федерации футбола Ноэля Ле Гре. Функционер заявил, что он «даже не взял бы трубку, если бы Зидан позвонил» и предложил устроить для Зинедина «специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную».

На посту главного тренера сборной Франции остается Дидье Дешам. На этой неделе он продлил контракт. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Глава FFF о Зинедине в сборной Франции