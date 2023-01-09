Мбаппе ответил Ле Гре: «Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽♂️»
Килиан Мбаппе вступился за Зинедина Зидана.
«Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽♂️», – написал нападающий национальной сборной страны и «ПСЖ».
По-видимому, реплика Мбаппе была ответом на слова президента Французской федерации футбола Ноэля Ле Гре. Функционер заявил, что он «даже не взял бы трубку, если бы Зидан позвонил» и предложил устроить для Зинедина «специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную».
На посту главного тренера сборной Франции остается Дидье Дешам. На этой неделе он продлил контракт. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.
«Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Глава FFF о Зинедине в сборной Франции
Ты вообще матчи смотрел в то время?) Еще на Евро 96 Зидана называли игроком без ворот, типа что играет неплохо, но как дело касается реализации, то не идет.
Или ты матчи только по нарезкам смотрел?
Ты для начала состав той Франции посмотри, чтобы утверждать ,что их Зидан тащил. Да, он забил в финале 2 гола, но это не значит, что весь турнир он их тащил, это его единственные 2 гола на том турнире. И лучшим игроком турнира тоже был признан не он. В отличии кстати от 2006, где он реально был лидером и несмотря на проигрыш в финале, его признали лучшим игроком ЧМ.
поэтому бедняга Бензема и карьеру в сборной завершил..
Кстати смешно 😃