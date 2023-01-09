Мбаппе ответил Ле Гре: «Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽‍♂️»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе вступился за Зинедина Зидана.

«Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде🤦🏽‍♂️», – написал нападающий национальной сборной страны и «ПСЖ».

По-видимому, реплика Мбаппе была ответом на слова президента Французской федерации футбола Ноэля Ле Гре. Функционер заявил, что он «даже не взял бы трубку, если бы Зидан позвонил» и предложил устроить для Зинедина «специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную».

На посту главного тренера сборной Франции остается Дидье Дешам. На этой неделе он продлил контракт. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

«Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Глава FFF о Зинедине в сборной Франции

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50 комментариев

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Men77
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Ответ Wild91688
Ахахах,какой дрищам,Зизу тогда уже был супер топом,посмотри его игры за Юве,он два раза их выводил в финалы ЛЧ
А Дешам вообще выигрывал ЛЧ к тому времени и еще раз в финал выходил. И?
Ты вообще матчи смотрел в то время?) Еще на Евро 96 Зидана называли игроком без ворот, типа что играет неплохо, но как дело касается реализации, то не идет.
Или ты матчи только по нарезкам смотрел?
Ты для начала состав той Франции посмотри, чтобы утверждать ,что их Зидан тащил. Да, он забил в финале 2 гола, но это не значит, что весь турнир он их тащил, это его единственные 2 гола на том турнире. И лучшим игроком турнира тоже был признан не он. В отличии кстати от 2006, где он реально был лидером и несмотря на проигрыш в финале, его признали лучшим игроком ЧМ.
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Wild91688
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Ответ Евгений Семенченко
это кто называл его лидером раздевалки?он всегда был лидером на поле.ну это если ты помнишь матчи с 98 по 06 года ))) хотя лично мне из французов всегда больше Платини и его команда нравились )))
Свидетели Иеговы совсем уже со своим идолом
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Wild91688
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Ответ Ramin Mamedov
смешно, что судя по всему Зидан и его окружение + куча СМИ реально планировали, что Дешам обосрется на ЧМ, а после еще и провала на Евро его выгонят и поставят Зидана, а в итоге то Дешам проиграл только по пенальти Аргам в финале... не повезло, продлили контракт, да еще и на 4 года...) поэтому бедняга Бензема и карьеру в сборной завершил..
А ни че что футбол у дрищама трусливый и то что они проиграли два финала именно из за его трусости и то что с таким поколением нормальный тренер как минимум два финала выигрывала бы,золото 2018 это не заслуга дещама а индивидуальное мастерство игроков,посмотри игры сборной Франции,там никакой поставленной игры,никакой тактики
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Xabi Alonso78
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Ответ Экспертное мнение
Пенальти в финале ЧМ-2006 левее любого пенальти, факт
Левее любого пенальти - это когда Альба споткнулся об воздух в матче с Эйбаром. а в финале ЧМ все чисто было, кроме того момента, когда удалять должны были Матераци, а не великого Зидана
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Евгений Семенченко
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Так он же лидер раздевалки, зачем ему на поле быть?
это кто называл его лидером раздевалки?он всегда был лидером на поле.ну это если ты помнишь матчи с 98 по 06 года ))) хотя лично мне из французов всегда больше Платини и его команда нравились )))
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Wild91688
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Так он же лидер раздевалки, зачем ему на поле быть?
Им лижбы что нибудь ляпнуть,я же говорю когда Зизу играл его даже фундамента небыло
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Ramin Mamedov
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смешно, что судя по всему Зидан и его окружение + куча СМИ реально планировали, что Дешам обосрется на ЧМ, а после еще и провала на Евро его выгонят и поставят Зидана, а в итоге то Дешам проиграл только по пенальти Аргам в финале... не повезло, продлили контракт, да еще и на 4 года...)
поэтому бедняга Бензема и карьеру в сборной завершил..
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Ответ Wild91688
Когда играл Зидан тебя даже небыло,вот именно в эпоху ВАР они умудрились поставить такие пендальи как в игре с поляками с хорватами с арабами и все в один голос говорят ну кроме secты что меси тащили всем миром,сколько визга было ещё до ЧМ,везде писали про меси и про аргов
Пенальти в финале ЧМ-2006 левее любого пенальти, факт
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Ответ Евгений Семенченко
конечно Сенегал обыграл Францию Зидана..особенно когда Зидан не играл в то матче ))) учите матчасть,дитя )))))
Так он же лидер раздевалки, зачем ему на поле быть?
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Wild91688
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Левых пенальти сейчас в эпоху ВАР почти нет, все пенальти Месси 100% чистые и подтверждены экспертами , технологиями. Чего не скажешь про времена Зидана, которого знатно тащили левым пенальти в полуфинале и финале ЧМ-2006, но и этого ему мало, вдумайся и иди пересмотри своего кумирка детства, но лучше в фильме Астерикс и Обеликс, там он сыграл лучше чем на поле)
Когда играл Зидан тебя даже небыло,вот именно в эпоху ВАР они умудрились поставить такие пендальи как в игре с поляками с хорватами с арабами и все в один голос говорят ну кроме secты что меси тащили всем миром,сколько визга было ещё до ЧМ,везде писали про меси и про аргов
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ХЫЫЫ
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Когда Килиан молодец, он молодец. А сейчас он молодец
"А когда не перешел в Реал - суперплох" (С) Глор Рояля
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Ответ Wild91688
Вуахаха,и это говорят люди которые болеют за игрока который пробил 4 левых пенальти за один турнир
Левых пенальти сейчас в эпоху ВАР почти нет, все пенальти Месси 100% чистые и подтверждены экспертами , технологиями. Чего не скажешь про времена Зидана, которого знатно тащили левым пенальти в полуфинале и финале ЧМ-2006, но и этого ему мало, вдумайся и иди пересмотри своего кумирка детства, но лучше в фильме Астерикс и Обеликс, там он сыграл лучше чем на поле)
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Wild91688
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Ответ Men77
А почему принес Зизу, а не Дешам или Бартез? Или Тюрам? 🤣 в 98 году Зидан не был явным лидером как например в 2006. Францущэзы вообще говорят, что тот чемпионат выиграли защитники
Ахахах,какой дрищам,Зизу тогда уже был супер топом,посмотри его игры за Юве,он два раза их выводил в финалы ЛЧ
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Евгений Семенченко
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Ответ Экспертное мнение
Факт, Зидан самый большой обман среди великих игроков. Кажется, он больше тащит своей актерской игрой в Астериксе и Обеликсе, поэтому его многие любят. По факту Гризманн уже сделал намного больше для сборной и не был игроком момента как Зидан в финале 98. Гриззи очень ровно провел два ЧМ на высочайшем уровне, Зидану даже левый пенальти в финале ЧМ-06 не помог. Многим правда не нравится, им кажется что их герой детства такой крутой, а на деле выбить Францию Зидана могли даже Сенегал и Греция особо не парясь, такие дела.
конечно Сенегал обыграл Францию Зидана..особенно когда Зидан не играл в то матче ))) учите матчасть,дитя )))))
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Wild91688
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Ответ Sabbir
В этих комментариях в любой теме умудряются сунуть этого Месси, уже тошнит от этих разговоров . Вы его наложницами станьте ещё . Умалишеные какие то. Я ещё как то понял бы это, если бы Месси выделялся какими то яркими мужскими , человеческими поступками , и нравом . Но он кроме того что лучше всех играет в футбол , ничем не лучше самых простых людей
Они его больше своего отца любят,готовы на все
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Men77
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Ответ Wild91688
Какой копа какой папен,ты о чем,Зизу это тот кто завоевал все трофеи,Зизу это тот кто принёс французам первый кубок ЧМ
А почему принес Зизу, а не Дешам или Бартез? Или Тюрам? 🤣 в 98 году Зидан не был явным лидером как например в 2006. Францущэзы вообще говорят, что тот чемпионат выиграли защитники
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Sabbir
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В этих комментариях в любой теме умудряются сунуть этого Месси, уже тошнит от этих разговоров . Вы его наложницами станьте ещё . Умалишеные какие то. Я ещё как то понял бы это, если бы Месси выделялся какими то яркими мужскими , человеческими поступками , и нравом . Но он кроме того что лучше всех играет в футбол , ничем не лучше самых простых людей
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Wild91688
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Самый левый пенальти в истории ЧМ был пробит в финале ЧМ-2006 как раз Зиданом, но и этого мало оказалось) Кстати на том ЧМ Зидан еще и в полуфинале бил пенальти. Из 3 голов на турнире 2 с пенальти, почти 100%, но "это другое".
Ты вообще ту игру смотрел,там пендаль был 100%,умой глаза
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Дороф
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Ответ usman703
По-твоему Бензема сливал свой возможно последний шанс выиграть ЧМ? Серьёзно?
Ригобер - это отдельная стадия заболевания под названием "Барселона головного мозга". Он не способен мыслить логически, когда логика претит его убеждениям.
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Wild91688
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Ответ Экспертное мнение
Факт, Зидан самый большой обман среди великих игроков. Кажется, он больше тащит своей актерской игрой в Астериксе и Обеликсе, поэтому его многие любят. По факту Гризманн уже сделал намного больше для сборной и не был игроком момента как Зидан в финале 98. Гриззи очень ровно провел два ЧМ на высочайшем уровне, Зидану даже левый пенальти в финале ЧМ-06 не помог. Многим правда не нравится, им кажется что их герой детства такой крутой, а на деле выбить Францию Зидана могли даже Сенегал и Греция особо не парясь, такие дела.
Вуахаха,и это говорят люди которые болеют за игрока который пробил 4 левых пенальти за один турнир
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Ответ Wild91688
Месси который забил 70% своих голов с пенальти,месси которого всем миром тащили,нет конечно
Самый левый пенальти в истории ЧМ был пробит в финале ЧМ-2006 как раз Зиданом, но и этого мало оказалось) Кстати на том ЧМ Зидан еще и в полуфинале бил пенальти. Из 3 голов на турнире 2 с пенальти, почти 100%, но "это другое".
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Verhovn
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Ответ Chyngyz Orozaliev
Ща Мбаппе позвонит Макрону, тот его обнимет, и завтра Ле Гре уйдет в отставку
Точняк. С логистикой поняли.
Кстати смешно 😃
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Ответ rigobersong
Что за привычка выгораживать мерзких людей вроде Зидана и Роналду, но выиграли они какие-то титулы и что?:) Могут делать что хотят без последтствий?:) Зидан подставил свою сборную 2 раза, в первый раз в полуфинале партнеры затащили, во второй раз задизморалил своих игроков и проиграл:) В Финале Евро вообще пропал, если бы не удар Вильтора, гениальный проход Пиреса и шикарный золотой гол Трезеге он бы и там пассажиром оказался:) Самое отвратительное в этой ситуации, что он хотел слить своего бывшего капитана и уважаемого хорошего человека Дешама, вся сущность алжирца:) Они французы только на бумаге, они ненавидят коренных Французов и судя по ситуации с Жиру, Паваром хотят вообще от них избавиться и сделать свое гетто в сборной:))
Факт, Зидан самый большой обман среди великих игроков. Кажется, он больше тащит своей актерской игрой в Астериксе и Обеликсе, поэтому его многие любят. По факту Гризманн уже сделал намного больше для сборной и не был игроком момента как Зидан в финале 98. Гриззи очень ровно провел два ЧМ на высочайшем уровне, Зидану даже левый пенальти в финале ЧМ-06 не помог. Многим правда не нравится, им кажется что их герой детства такой крутой, а на деле выбить Францию Зидана могли даже Сенегал и Греция особо не парясь, такие дела.
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Chyngyz Orozaliev
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Ща Мбаппе позвонит Макрону, тот его обнимет, и завтра Ле Гре уйдет в отставку
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Verhovn
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Какой контекст этот парень имел в виду, надо понять. Мне страшно представить, но... Пахнет скандалом.
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