«Президент республики очень разочарован и шокирован такими комментариями о легенде мирового спорта». Министр спорта Франции о словах Ле Гре про Зидана

Президента Франции разочаровали слова Ноэля Ле Гре о .

Об этом рассказала на пресс-конференции министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Напомним, ранее глава футбола Франции заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы ему позвонил Зидан, предлагая свою кандидатуру на пост главного тренера сборной.

«У [спортивных] федераций есть возможности для решения управленческих проблем различного рода. Документы также предусматривают, что в определенные моменты министерство спорта может взять ситуацию в свои руки.

В первую очередь инструменты для решения этих проблем есть у соответствующих органов федерации. Президент республики (Эммануэль Макрон – прим.) очень разочарован и шокирован, что были сделаны такие комментарии о легенде французского и мирового спорта», – сказала Удеа-Кастера.

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