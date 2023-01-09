«Президент республики очень разочарован и шокирован такими комментариями о легенде мирового спорта». Министр спорта Франции о словах Ле Гре про Зидана

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Политика Эммануэль Макрон Амели Удеа-Кастера Футбол

Президента Франции разочаровали слова Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане

Об этом рассказала на пресс-конференции министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Напомним, ранее глава Федерации футбола Франции заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы ему позвонил Зидан, предлагая свою кандидатуру на пост главного тренера сборной.

«У [спортивных] федераций есть возможности для решения управленческих проблем различного рода. Документы также предусматривают, что в определенные моменты министерство спорта может взять ситуацию в свои руки. 

В первую очередь инструменты для решения этих проблем есть у соответствующих органов федерации. Президент республики (Эммануэль Макрон – прим.) очень разочарован и шокирован, что были сделаны такие комментарии о легенде французского и мирового спорта», – сказала Удеа-Кастера.

Странный конфликт во Франции: президент федерации посмеялся над Зиданом – за легенду вписался Мбаппе

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22 комментария

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grek087
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Ещё раз всем тут говорю: а передо мной никто не хочет извинится?? Жестко заминусрвали тут когда я великого Зидана защищал от оскорблений одной местной никчемности. Камон, я жду
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Adeen
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Ответ mazarine
Самому не смешно? ле грэт - обыкновенный номенклатурщик, старый до*банный социалист со связями в верхушке (Ле Дриан, экс-министр обороны и инодел - его земляк и опора) и с прикормленным аппаратом на всех уровнях, низы (его электорат) тоже подкуплены. Эта мразь еще несколько лет назад, просто так, оскорбила легендарного Платоша (Мишель Платини). Обнаглевший чинуша, который себе позволяет продлевать контракт с тренером сборной без соблюдения устава, не советуясь ни с кем. Более того, он подобрал себе "наследника", некоего Диалло (тренд понятен, не удивляйтесь, если никто из цветных чемпионов-коллег Зизу НЕ осудил выходку ле грэта, никто, как и ДД, кстати). Мадам министерша может снять этого деятеля, но на это нужна политическая воля, а ее нет, а значит только через общее собрание, на котором опять "трудовые резервы" проголосуют за протеже ле грэта. Впрочем сегодня Платини как раз вызвали к этой мадам министерше, может состоится чудо...
Ему-то, как раз, и смешно. А вот ты не можешь в юмор :)
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Человек1991
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Ле Грэ просто пошутил , дав понять что Зидан очень хотел на место Дешама , но федерация выбрала Дидье . Зидан молчун, но многие адекватные понимали, что он хочет увольнения Дешама , своего партнёра и капитана по сборной Франции. Зидан как тренер по сути никакой , 3 года у него уже простой , да и ни одного честного титула с мерзкой судейской реалкой . ))
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User01
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Кто бы что не говорил, и не писал , а Зидана если и не все любят но уж точно уважают во всём мире и услышать такие насмешки в его сторону , многие ценители футбола примут эти насмешки как слова в свой адрес.
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Пирс Морган
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Макрон на своем посту больше занимается футболом уже, чем страной, то позвони Мбаппе, то Зидану, то Ле Гре
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mazarine
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Ответ Михо
Ле Гре, если он порядочный человек, должен подать в отставку, в крайнем случае застрелиться
Самому не смешно? ле грэт - обыкновенный номенклатурщик, старый до*банный социалист со связями в верхушке (Ле Дриан, экс-министр обороны и инодел - его земляк и опора) и с прикормленным аппаратом на всех уровнях, низы (его электорат) тоже подкуплены. Эта мразь еще несколько лет назад, просто так, оскорбила легендарного Платоша (Мишель Платини). Обнаглевший чинуша, который себе позволяет продлевать контракт с тренером сборной без соблюдения устава, не советуясь ни с кем. Более того, он подобрал себе "наследника", некоего Диалло (тренд понятен, не удивляйтесь, если никто из цветных чемпионов-коллег Зизу НЕ осудил выходку ле грэта, никто, как и ДД, кстати). Мадам министерша может снять этого деятеля, но на это нужна политическая воля, а ее нет, а значит только через общее собрание, на котором опять "трудовые резервы" проголосуют за протеже ле грэта. Впрочем сегодня Платини как раз вызвали к этой мадам министерше, может состоится чудо...
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5hxrb7mywu
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Ответ Крученые мячи Анри
Мда, переборщил не думаешь?
Насчет подать в отставку согласен переборщил,достаточно будет застрелиться😁
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Большой Сэми
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Ответ Яя
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Именно поэтому он поехал на финал чемпионата мира
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Juninho P.
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А представьте Зизу в Зените, на посту coach?!
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Большой Сэми
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Ответ Михо
Ле Гре, если он порядочный человек, должен подать в отставку, в крайнем случае застрелиться
Это очень по французский
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Reright18
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Извинился уже давно, хватит нагнетать.
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Пользователь заблокирован
Ответ инок
Ле Гре пытался высмеять Зидана, а опозорил сам себя.
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здоровяк
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Маразматичных дедов во всем мире нужно держать подальше от управления чем-либо
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real19024ver
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О, тонкий намёк на отставку пошёл. Радует, радует
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Циник Петербургский
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Ответ Крученые мячи Анри
Мда, переборщил не думаешь?
Ессно )) Это типичный, я б даже сказал, шаблонный комплимент известному (но при этом реально крутому в своей отрасли) человеку. Не я его придумал ;) Разумеется, это явный "переборщ" )) Но... Зидан действительно крут в своей отрасли - футболе.
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Михо
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Ле Гре, если он порядочный человек, должен подать в отставку, в крайнем случае застрелиться
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Крученые мячи Анри
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Ответ Циник Петербургский
Имхо, все эти персонажи, включая президента Макрона, если и останутся в истории, то только в качестве "людей, живших во Франции во времена Зинетдина Зидана" ;)
Мда, переборщил не думаешь?
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инок
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Ле Гре пытался высмеять Зидана, а опозорил сам себя.
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Ильнур Хасанов
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После этого Зидан и не пойдет сам. Придется президенту упрашивать. Как было в 2006.
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Циник Петербургский
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Имхо, все эти персонажи, включая президента Макрона, если и останутся в истории, то только в качестве "людей, живших во Франции во времена Зинетдина Зидана" ;)
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Amalfitano
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Короче, Макрон уволит Ле Грэ а завтра скажут, что он сам написал заявление об отставке по собственному желанию.
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DolJun
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попереть этого ле гре и дело с концом
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corazón blanco
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Ле Гре конечно своими необдуманными комментариями вызвал большой резонанс в обществе. Опрометчивый поступок, о чем уже сам пожалел.
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