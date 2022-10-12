Главу Федерации футбола Франции снова обвинили в харассменте. Ле Гре трогал сотрудницу за бедро и просил ее надевать юбку

Главу Федерации футбола Франции (FFF) вновь обвинили в неподобающем поведении.

Ранее из расследования So Foot стало известно, что в FFF существует культура харассмента и сексизма. В частности, руководитель организации Ноэль Ле Гре отправлял сотрудницам непристойные сообщения, а также обсуждал грудь женщин с коллегами.

Бывшие сотрудницы FFF, пожелавшие остаться анонимными, описали новые примеры неподобающего поведения Ле Гре, а также прямых домогательств.

«Ноэль Ле Гре был очень груб со мной. Он говорил мне, что хочет привести меня к себе домой. Он не присылал мне никаких сообщений, тогда он не очень хорошо разбирался в своем телефоне. Но были неоднократные приглашения пойти с ним пообедать», – сообщила Соня, чье имя изменено.

Когда девушка хотела что-то обсудить с президентом FFF, тот отвечал, что свободен только во время обедов. Однажды Ле Гре сказал ей: «Если что-то случится между нами, не волнуйся, никто никогда не узнает».

«Он старик, который не видел, что мир изменился. Он отпускает неуместные комментарии и шутки. Из-за того, что он президент, приходилось смеяться», – рассказала Соня.

Также девушка упомянула, что «неоднозначную» роль в этой ситуации играла генеральный директор FFF Флоранс Ардуэн.

Другая бывшая сотрудница FFF по имени Эстель также имеет претензии к Ле Гре. За неделю до того, как она должна была отправиться в командировку с президентом FFF, тот неоднократно звонил ей, чтобы сказать, что он счастлив поехать с ней, и просил надевать юбку. Вместо этого девушка надевала брюки.

В самолете Ле Гре положил Эстель руку на бедро. Девушка убрала его руку. Во время поездки Ле Гре просил Эстель подняться в его гостиничный номер, чтобы помочь ему установить VPN на его iPad. Вместо этого она попросила его спуститься в коридор.

Radio France, опубликовавшее реплики девушек, связалось с Ле Гре для комментариев. Президент FFF через своего директора по связям с общественностью заявил, что «решительно оспаривает предполагаемое «неуместное» отношение к женщинам-сотрудницам FFF».