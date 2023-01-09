«Позорное неуважение к легенде футбола и спорта». Министр спорта Франции призвала Ле Гре извиниться за слова о Зидане

Министр спорта Франции призвала Ноэля Ле Гре извиниться за слова в адрес .

Ранее глава Федерации футбола Франции заявил, что «даже не взял бы трубку, если бы Зидан позвонил».

«Очередные громкие заявления, и вдобавок позорное неуважение, которое поразило всех нас, к легенде футбола и спорта.

«Президент» первой спортивной федерации Франции не должен так говорить.

Пожалуйста, извинитесь за то, что слишком много сказали о Зинедине Зидане», – написала Амели Удеа-Кастера в твиттере.

Странный конфликт во Франции: президент федерации посмеялся над Зиданом – за легенду вписался Мбаппе