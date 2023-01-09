«Позорное неуважение к легенде футбола и спорта». Министр спорта Франции призвала Ле Гре извиниться за слова о Зидане

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Политика Амели Удеа-Кастера Футбол

Министр спорта Франции призвала Ноэля Ле Гре извиниться за слова в адрес Зинедина Зидана.

Ранее глава Федерации футбола Франции заявил, что «даже не взял бы трубку, если бы Зидан позвонил».

«Очередные громкие заявления, и вдобавок позорное неуважение, которое поразило всех нас, к легенде футбола и спорта.

«Президент» первой спортивной федерации Франции не должен так говорить.

Пожалуйста, извинитесь за то, что слишком много сказали о Зинедине Зидане», – написала Амели Удеа-Кастера в твиттере.

Странный конфликт во Франции: президент федерации посмеялся над Зиданом – за легенду вписался Мбаппе

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ramin Mamedov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ madrilenos
А может зря Дешами винили по ситуации с Каримом? Что-то мне кажется указание поступили вот от этого человека, который так высказался о Зидане.
А не может быть наоборот?) Слишком много разговоров было о Зидане, в то время как единственный, кто его мог назначить, говорит, что на него не рассчитывает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cantstoped
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ле Гре в Президенты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnie
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ему только каяться, каяться на коленях перед Зиданом, каждый лять сŷkä день ованый

По заветам Димы Камикадзе)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kappa Pride
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ madrilenos
А может зря Дешами винили по ситуации с Каримом? Что-то мне кажется указание поступили вот от этого человека, который так высказался о Зидане.
За что вообще винить Дешама, если он сборную 2 подряд ЧМ в финал выводит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зидан один из самых уважаемых футболистов в мире. Я начал смотреть футбол с его последнего матча - финала ЧМ 2006. Немного грустно от этого..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Высокомерное французское говно .
Алжирец Зиза сделал столько для мирового и французского футбола , что ни один француз не сделал .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оливер Кан удаляет Роберту
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как из ноунейма прекратиться в кусок говна за один вечер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Amalfitano
Канчельскис бухарик с улицы, а Ле Грэ президент французской федерации футбола. Чиновник и официальное лицо. Улавливаешь разницу?
улавливаю..Французы -настоящие а кто та молчит в тряполчку по любому поводу..))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ле Гре выступил в стиле "Кавазашвили".. Он 1941 г. р. глубокий старик. Наверное дед не не выпил таблетки и такое брякнул
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ igor nn
Молодцы французы.Гордый народ ..А не то что роисяне.Тут какой то Кончленскис обвинил страну в подкупе Испанцев и ему не прилетело ..Какой-то старый алканафт вякнул и всем по барабану..Французы вы лучшие и настоящие!!
Канчельскис бухарик с улицы, а Ле Грэ президент французской федерации футбола. Чиновник и официальное лицо. Улавливаешь разницу?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
окечуква
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А без дешевого популизма в твиттере, слабо просто позвонить и попросить старика извиниться?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barsa! bolshe chem klub
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зидан: - даже не возьму трубку если Ле Гре позвонит чтоб извиниться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не узнаю местных юзеров, Ле Гре же исполнил мечту всех обитателей спортс, а именно начал процесс очищения Франции от мигрантов, избавляясь от алжирцев. Разве не на этом сайте постоянно орут, что Европа для европейцев?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igor nn
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодцы французы.Гордый народ ..А не то что роисяне.Тут какой то Кончленскис обвинил страну в подкупе Испанцев и ему не прилетело ..Какой-то старый алканафт вякнул и всем по барабану..Французы вы лучшие и настоящие!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vylkos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прочел полностью крмментарий Ле Гре , вот реально "так в приличном обществе не выражаются ", может он бордо перебрал, конечно . Вангую будет большой скандал и как бы конкурс для соискания работы ему самому не понадобился .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Зидан не последний человек в мире футбола, легенда Франции и конечно такие заявления вызывают недоумение.
Да это вообще какой-то сюрреализм
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ванька-Манька
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ле Гре легенда Франции, а кто такой зудан?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
за такое его бы отстранить от должности можно, тотальное неуважение. явно видно что человек случайный в футболе
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Во Франции там прям парад неуважения к своим выдающимся игрокам затеяли
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
иййет
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Министр спорта России призвал Канчельскиса извиниться за слова в адрес Черчесова
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
madrilenos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А может зря Дешами винили по ситуации с Каримом? Что-то мне кажется указание поступили вот от этого человека, который так высказался о Зидане.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никитос Рудых
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мбаппе ей напрямую позвонил или через Макрона передал?
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зидан не последний человек в мире футбола, легенда Франции и конечно такие заявления вызывают недоумение.
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Армен Амбарян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Клоуна на кол!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий