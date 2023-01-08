Александр Кержаков не поддерживает переход в Азию: «Россия всегда ассоциировалась с Европой в плане футбола»
Александр Кержаков поделился мыслями о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Я на эти решения никак не влияю. Сборная России всегда играла в Европе. Кто может быть за переход в Азию? Я не знаю.
Для меня Россия всегда ассоциировалась в футбольном плане с Европой. Мы всегда участвовали в европейских отборочных турнирах, первенстве Европы», – заявил бывший нападающий сборной России и «Зенита».
Один перец в гаражах повторяет - не ассоциируйте меня с этой машиной ( у него опель) , типа он обязательно купит Мерс.
Мужики, улыбаясь - когда купишь , тогда и пыжить будешь
Не кажи гоп , поки не перискочишь.