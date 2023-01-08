Александр Кержаков не поддерживает переход в Азию: «Россия всегда ассоциировалась с Европой в плане футбола»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Александр Кержаков поделился мыслями о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я на эти решения никак не влияю. Сборная России всегда играла в Европе. Кто может быть за переход в Азию? Я не знаю.

Для меня Россия всегда ассоциировалась в футбольном плане с Европой. Мы всегда участвовали в европейских отборочных турнирах, первенстве Европы», – заявил бывший нападающий сборной России и «Зенита».

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это понятно, что лучше играть в Европе, несомненно и безусловно. Но что скажет Кержаков если бан продлится лет эдак 5.Думаю, большинство переобуется и будет кричать, что пора переходить хоть куда-то, чтобы играть.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJericho
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саша дело говорит! Не нужна нам Азия!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Trifonov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сергей Ка
То время, когда РФ ассоциировалась с Европой, кануло в нибытие. Свое пробуйте, так как и в Азии вас никто не ждёт. Пообещайте командам примкнувшим к русскому аналогу фифа миллиардов по 100 и дело пойдёт!
Тогда почему ты на русском сайте и пишешь на русском из Польши? Ведь не ассоциируемся с Европой, новостей про польский футбол тут минимум. Фантомные боли принадлежности польши к российской империи? Я даже не знаю как я отморозиться должен что бы зарегистрироваться на польском спортивном сайте.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Ка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
То время, когда РФ ассоциировалась с Европой, кануло в нибытие. Свое пробуйте, так как и в Азии вас никто не ждёт. Пообещайте командам примкнувшим к русскому аналогу фифа миллиардов по 100 и дело пойдёт!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЫЫыыы
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
про ассоциации
Один перец в гаражах повторяет - не ассоциируйте меня с этой машиной ( у него опель) , типа он обязательно купит Мерс.
Мужики, улыбаясь - когда купишь , тогда и пыжить будешь
Не кажи гоп , поки не перискочишь.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Strong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё верно. Только наши колхозники сверху вообще не одупляют где они и что.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олимпионик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хорошо говорить о европе уже давно бывшему футболисту сборной.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Весьма здравые мысли от Кержакова в этом случае.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Выбор то не большой, либо нигде не играть либо играть в Азии (если там все на мази конечно...)
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий