Александр Кержаков не поддерживает переход в Азию: «Россия всегда ассоциировалась с Европой в плане футбола»

поделился мыслями о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я на эти решения никак не влияю. всегда играла в Европе. Кто может быть за переход в Азию? Я не знаю.

Для меня Россия всегда ассоциировалась в футбольном плане с Европой. Мы всегда участвовали в европейских отборочных турнирах, первенстве Европы», – заявил бывший нападающий сборной России и «Зенита».

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать