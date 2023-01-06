Хавбек ташкентского «Локомотива» Соловьев против перехода РФС в АФК: «Азиатская Лига чемпионов – яма. Здесь совсем другой лимит – «3+1»

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Обсуждают ли в местных футбольных кругах возможный переход российского футбола в Азию?

– Честно скажу, таких разговоров не слышал, но убежден: все футбольные люди хотели бы посмотреть на российские клубы в Азиатской лиге чемпионов. Однако начну с того, что лучшим командам там будет очень непросто.

Здесь совсем другой лимит – «3+1», то есть не больше четырех легионеров на поле, причем один из них должен быть гражданином страны, входящей в АФК (с сезона-2023/2024 лимит будет «5+1» – прим. ред.). Что будет делать «Зенит» со всеми своими иностранцами? Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос – хорошо, но куда деть остальных? Скажу больше, при таких раскладах «Зенит» не был бы фаворитом азиатской чемпионов.

– А с российским лимитом с восемью легионерами на поле?

– В таком случае «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов Азии, даже не напрягаясь (улыбается).

– Стоит ли российскому футболу уходить из УЕФА в Азию?

– Нет, для нашего русского футбола это будет шаг назад. Да, сборная могла бы отбираться на чемпионат мира, да и то не факт, поскольку здесь много сильных команд: Корея, Япония, Иран, Саудовская Аравия. А вот для клубов азиатская Лига чемпионов – яма, – сказал экс-полузащитник « », а ныне игрок ташкентского «Локомотива».