Хавбек ташкентского «Локомотива» Соловьев против перехода РФС в АФК: «Азиатская Лига чемпионов – яма. Здесь совсем другой лимит – «3+1»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Иван Соловьев лимит на легионеров Футбол

Иван Соловьев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Обсуждают ли в местных футбольных кругах возможный переход российского футбола в Азию?

– Честно скажу, таких разговоров не слышал, но убежден: все футбольные люди хотели бы посмотреть на российские клубы в Азиатской лиге чемпионов. Однако начну с того, что лучшим командам РПЛ там будет очень непросто.

Здесь совсем другой лимит – «3+1», то есть не больше четырех легионеров на поле, причем один из них должен быть гражданином страны, входящей в АФК (с сезона-2023/2024 лимит будет «5+1» – прим. ред.). Что будет делать «Зенит» со всеми своими иностранцами? Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос – хорошо, но куда деть остальных? Скажу больше, при таких раскладах «Зенит» не был бы фаворитом азиатской Лиги чемпионов.

– А с российским лимитом с восемью легионерами на поле?

– В таком случае «Зенит» выиграл бы Лигу чемпионов Азии, даже не напрягаясь (улыбается).

– Стоит ли российскому футболу уходить из УЕФА в Азию?

– Нет, для нашего русского футбола это будет шаг назад. Да, сборная могла бы отбираться на чемпионат мира, да и то не факт, поскольку здесь много сильных команд: Корея, Япония, Иран, Саудовская Аравия. А вот для клубов азиатская Лига чемпионов – яма, – сказал экс-полузащитник «Зенита», а ныне игрок ташкентского «Локомотива».

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2 комментария

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Любовь Мелехова
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Ответ Tigo_Volchara93
Вот! Даже этот фрукт адекватную вещь сказал !
Только с чего он взял, что все футбольные люди хотят в Азию перейти, это не только шаг назад, но и прыжок в пропасть. Все разумные, наоборот, хотят остаться в УЕФА и подождать.
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Tigo_Volchara93
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Вот!
Даже этот фрукт адекватную вещь сказал !
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