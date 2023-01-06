Форвард «Химок» Долгов: «В Азии мы хоть какие-то деньги будем зарабатывать для клубов и РФС»

Теги Химки премьер-лига Россия РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Долгов Футбол

Александр Долгов прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«Слежу за новостями о российском футболе, читал про возможный уход из УЕФА. Думаю, уходить в Азию – скорее верное решение.

У нас два варианта: либо Азия, либо никак. Мы там хоть какие-то деньги будем зарабатывать для команд и РФС.

А так мы просто отовсюду отстранены. Лучше уходить в Азию, чем вообще никак», – сказал форвард «Химок».

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11 комментариев

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Spartakus1984
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Перейдя в Азию наши команды будут уходитьв минус по сравнениюс тем что сейчас.Этот аблбес хоть делал подсчеты иили так ляпунл просто?Он вообще в курсе сколкьо платят в Азиасткой ЛЧ и сколько стоят перелеты?
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Dizzod
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Ответ Marienburg
Поэтому, лучше уходить в Азию и быть отстраненным ещё и там. Сэкономить клубам и РФС на перелетах
Не полетел в Европу сэкономил 200 долл, не полетел в Корею сэкономил 500 долл. Выгоднее не летать в Азию.
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Dizzod
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Я так понимаю все 16 клубов РПЛ выиграют АЛЧ одновременно.
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Тренерские конспекты Бормана
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Химки, как главный евро кубковый боец России, знают о чём говорят! Хотелось бы еще услышать мнение первого открытого депутата гея.
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Recreated
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Скажите Саше, что он даже на жвачку не заработает!
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5rnk2r9wwp
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Он ведь просто тупой, да?
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Тиджани Бабангида
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Какое удивительное беспокойство за доходы РФС
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Marienburg
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Поэтому, лучше уходить в Азию и быть отстраненным ещё и там. Сэкономить клубам и РФС на перелетах
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Александр Бугаев
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Ответ Антимосковский
4 млн долларов за победу в турнире азиатской лч, просто не пилите в лишний раз на неустойке юрана и будут вам те же деньги, не зря из бюджета мо сосете
Если все наши 16 клубов победят, то получается 64 миллиона долларов в год, отличная сумма так-то, надо переходить.
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Александр Бугаев
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Какие деньги? Можно конкретики? А сколько будет расходов на игры в Азии?
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Антимосковский
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4 млн долларов за победу в турнире азиатской лч, просто не пилите в лишний раз на неустойке юрана и будут вам те же деньги, не зря из бюджета мо сосете
+16
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