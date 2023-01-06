Форвард «Химок» Долгов: «В Азии мы хоть какие-то деньги будем зарабатывать для клубов и РФС»

Александр Долгов прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«Слежу за новостями о российском футболе, читал про возможный уход из УЕФА. Думаю, уходить в Азию – скорее верное решение.

У нас два варианта: либо Азия, либо никак. Мы там хоть какие-то деньги будем зарабатывать для команд и РФС.

А так мы просто отовсюду отстранены. Лучше уходить в Азию, чем вообще никак», – сказал форвард «Химок».