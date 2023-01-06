Орлов о переходе в Азию: «Я против, мы всю жизнь ориентированы на Европу. Зачем менять вектор?»

высказался против перехода РФС в Азию.

«Я против перехода в Азию. Надо подождать. Надеюсь, все образуется и нас вернут в европейские турниры. Мы всю жизнь ориентированы на Европу. Зачем менять вектор? И как там все будет устроено, в этой Азии? Ждут ли нас там? А экономика? Непонятная история...

И не только я скептически отношусь к азиатскому направлению. Опытнейший Вячеслав Колосков сразу же сказал, что ничего хорошего в этой идее не видит», – заявил комментатор.

Колосков о переходе РФС в Азию: «Это болото, в котором мы просто погибнем. Опустимся из высшей лиги в любительскую»

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего