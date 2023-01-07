У Месси 13 наград от IFFHS за карьеру – больше всех. Роналду с 8 победами – 2-й

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги высшая лига Саудовская Аравия IFFHS Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси с большим отрывом лидирует по числу наград от IFFHS.

Сегодня Международная федерации футбольной истории и статистики объявила, что форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины стал лучшим плеймейкером 2022 года.

Теперь у Месси 13 наград от IFFHS за всю карьеру. Это лучший результат в истории.

На втором месте по числу побед в различных номинациях IFFHS расположился Криштиану Роналду, сейчас выступающий за «Аль-Наср». У него 8 наград от IFFHS за всю карьеру.

По итогам 2022 года Месси получил три награды от IFFHS. Ранее организация признала его игроком года и лучшим бомбардиром года.

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25 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Barsa! bolshe chem klub
Месси установил рекорд, что - Месси больше всех рекордов установил!!!
Феноменальный рекорд)
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Бухгалтер2021
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половина не понятно за что
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040474Andrei
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Ответ otchim kaloeda
Ну это хотя бы настоящие награды. А не арабские награды,который придумал агент Мендеш
🤣
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Даниил Гутин
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Ответ Человек1991
Месси вся карьера на данный момент 882 гола , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов , более 3000 ключевых пасов , более 5000 успешных обводок , более 3000 созданных голевых моментов , лучший футболист Мира 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , соответственно получается у Месси 16 Золотых Мячей .
Это, я так понимаю, с учётом товарняков, а они не учитываются
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Vanya Bacekin
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Ответ Человек1991
Месси вся карьера на данный момент 882 гола , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов , более 3000 ключевых пасов , более 5000 успешных обводок , более 3000 созданных голевых моментов , лучший футболист Мира 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , соответственно получается у Месси 16 Золотых Мячей .
Пускай тогда с Левандовским поделиться золотым мячом, ото как-то некрасиво получается. Сезон как 🤡 провëл,а Зм твоему гению дают)
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Надежда Аргунова
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Чтоо
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Spartakus1984
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Ответ Vanya Bacekin
Нужно же Роналду хоть в чëм-то маленькому гномику уступить, пускай его безгазированные пепсикольные фанатики порадаются:)
У него рост 170.это вроде бы не гномик))
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Tore2016
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С годами меняются 2-3 места, но Месси всегда первый. Столько лет! Фантастика!
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Vanya Bacekin
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Нужно же Роналду хоть в чëм-то маленькому гномику уступить, пускай его безгазированные пепсикольные фанатики порадаются:)
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Константин Симкин
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Щас прибегут повелители пустынного замыкателя с метра в пустые и скажут, что сейчас заработок важнее игры в футбол и завоевания трофеев, поэтому Роналду лучший в мире, как они надоели ей богу...
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Barsa! bolshe chem klub
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Ответ Umar Yunuszoda
Когда IFFHS УЕФА Фифа France football твой фанат что ожидать может быть
Особенно France football будет фанатеть от Месси...

Поддерживают "земляка".

Ща восьмой золотой залетит...
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Dastan Zhapar Uulu
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Абсолютно лучший на две головы
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Человек1991
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Месси вся карьера на данный момент 882 гола , более 400 голевых передач , более 300 предголевых пасов , более 3000 ключевых пасов , более 5000 успешных обводок , более 3000 созданных голевых моментов , лучший футболист Мира 2007, 2008, 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , соответственно получается у Месси 16 Золотых Мячей .
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Рустам Атаев
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Mama mia!!!!рекорд за рекордом
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otchim kaloeda
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Ответ Umar Yunuszoda
Когда IFFHS УЕФА Фифа France football твой фанат что ожидать может быть
Ну это хотя бы настоящие награды. А не арабские награды,который придумал агент Мендеш
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Александра Александрова
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Ответ Иван Лазович
Тина
Король пишется
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Umar Yunuszoda
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Когда IFFHS УЕФА Фифа France football твой фанат что ожидать может быть
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Мурад Гамидов
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Очередное доказательство того что противостояние Месси vs Роналду есть только в головах фанбоев португальца. Любому человеку, у которого есть глаза и мозг, понятно, что там даже не близко.
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Тор 100
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Голова кружится от его рекордов!!!!)
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Иван Лазович
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Ответ Pedri
Кароль!!!
Тина
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Barsa! bolshe chem klub
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Месси установил рекорд, что - Месси больше всех рекордов установил!!!
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
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Обычные будни для футбольного Гения!
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Арман Бижанов
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Сейчас прибегут и скажут что зато у Роналду подписчиков больше в инстаграмме
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Pedri
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Кароль!!!
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Александра Александрова
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Вот подлецы , весь футбол под Месси переписали и все рекорды подстроили !
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