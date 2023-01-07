У Месси 13 наград от IFFHS за карьеру – больше всех. Роналду с 8 победами – 2-й

с большим отрывом лидирует по числу наград от IFFHS.

Сегодня Международная федерации футбольной истории и статистики объявила, что форвард « » и сборной Аргентины стал лучшим плеймейкером 2022 года.

Теперь у Месси 13 наград от IFFHS за всю карьеру. Это лучший результат в истории.

На втором месте по числу побед в различных номинациях расположился , сейчас выступающий за « ». У него 8 наград от IFFHS за всю карьеру.

По итогам 2022 года Месси получил три награды от IFFHS. Ранее организация признала его игроком года и лучшим бомбардиром года.