«ПСЖ» и «Аль-Наср» проведут товарищеский матч в январе. Месси и Роналду не встречались с 2020-го
Лионель Месси и Криштиану Роналду могут встретиться в игре «ПСЖ» и «Аль-Насра».
Как пишет RMC Sport, «ПСЖ», за который выступает Лионель Месси, и «Аль-Наср», за который теперь будет играть Криштиану Роналду, в ближайшие несколько недель проведут товарищескую игру.
«ПСЖ» и «Аль-Наср» должны были сыграть в ходе тура парижан в январе прошлого года. Из-за пандемии коронавируса тур был отменен, но контрактные обязательства относительно этого матча, остались в силе. Теперь «ПСЖ» должен запланировать игру и отправиться в Саудовскую Аравию в январе.
Дата матча еще не определена – рассматриваются несколько вариантов.
Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.
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