«ПСЖ» и «Аль-Наср» проведут товарищеский матч в январе. Месси и Роналду не встречались с 2020-го

Лионель Месси и могут встретиться в игре «ПСЖ» и «Аль-Насра».

Как пишет RMC Sport, «ПСЖ», за который выступает , и «Аль-Наср», за который теперь будет играть Криштиану Роналду, в ближайшие несколько недель проведут товарищескую игру.

« » и « » должны были сыграть в ходе тура парижан в январе прошлого года. Из-за пандемии коронавируса тур был отменен, но контрактные обязательства относительно этого матча, остались в силе. Теперь «ПСЖ» должен запланировать игру и отправиться в Саудовскую Аравию в январе.

Дата матча еще не определена – рассматриваются несколько вариантов.

Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.