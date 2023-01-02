«ПСЖ» и «Аль-Наср» проведут товарищеский матч в январе. Месси и Роналду не встречались с 2020-го

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут встретиться в игре «ПСЖ» и «Аль-Насра».

Как пишет RMC Sport, «ПСЖ», за который выступает Лионель Месси, и «Аль-Наср», за который теперь будет играть Криштиану Роналду, в ближайшие несколько недель проведут товарищескую игру.

«ПСЖ» и «Аль-Наср» должны были сыграть в ходе тура парижан в январе прошлого года. Из-за пандемии коронавируса тур был отменен, но контрактные обязательства относительно этого матча, остались в силе. Теперь «ПСЖ» должен запланировать игру и отправиться в Саудовскую Аравию в январе.

Дата матча еще не определена – рассматриваются несколько вариантов.

Месси и Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

 

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64 комментария

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Радость Ди Мария
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А кто пробашляет этот абсолютно не нужный ПСЖ матч?
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Evgueniy
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Ответ Иван Егурнов
Ну за накидку лям уже давали, бутсы точно подороже))
Мантия Короля. Какой там лям))
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Радость Ди Мария
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Ответ Варлампий Варлампий
а где голы величайшего?
Так он же написал - 3, 14, 38, 55, 73, 87.
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SerJook
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Наконец-то расставят все точки над "и" и выяснят в очном противостоянии, кто из них лучший.
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Радость Ди Мария
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
По факту, Роналду доказал, что его эго стоит выше любви болельщиков к нему. О не смог его усмирить , посеяв смуту в Ювентусе, МЮ и сборной Португалии. Ради любви болельщиков, которые слепо верили в него, он мог бы остаться профессионалом и хотя бы попытаться. Но нет, истерики и обвинения всех. Роналду то в шоколаде с 200 миллионами, а страдают его персофаны. Видны оленьи рога)
Да плевал он на фанатов. Раньше притворялся немного.
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Zlodimir
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Аль Насер теперь свою «обезьянку золотую» повезёт в турне по всей Европе, играя со всеми top клубами 🤪
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AF007
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Ответ Варлампий Варлампий
а где голы величайшего?
Арабы на пустые коряво выкатывают
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youumy
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Ответ #nikon
Кстати, кто-то должен посоветовать Месси продать его бутсы с золотыми подошвами на специальном аукционе. Не удивлюсь, если они уйдут за 50 лимонов.
а прибыль отдать в фонд защиты темнокожих веганов-экологов нетрадиционной ориентации
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Christos NB
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Ответ mr kovalsky
Мбаппе же не основа с 7 голами в 6 матчах лч🤓🤓
основа конечно но он один а есть целая команды основных игроков
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Christos NB
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Ответ Геннадий Тимченко
Ну судя по счету последнего их матча с Кришем (3:0, написано в комментируемой новости), он в нём тоже не особо играл 🤣
и что? а когда Месси возил топового Роналду и забил 2 гола на Бернабеу это ты не помнишь или когда выйграли 2-3 или 5-0 или 2-6 То та
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Lionel Van Damme
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Ответ Pb-SE
Представляю, что начнется, если Роналду забьет, а Месси нет.
Ну так ясно дело, значит Величайший, а чм - дворовый турнир
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Иван Егурнов
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Ответ #nikon
Кстати, кто-то должен посоветовать Месси продать его бутсы с золотыми подошвами на специальном аукционе. Не удивлюсь, если они уйдут за 50 лимонов.
Ну за накидку лям уже давали, бутсы точно подороже))
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Eleman SPb
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Не думаю что Величайший выйдет на игру с этим недоклубом из Испании
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Christos NB
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Ответ Джавез Тилл
В новости черным по белому написано, что последний раз продырявили Месси со счетом 3:0 а Роналду сделал дубль! 😁😁
это было 100 лет назад
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Christos NB
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Ответ уличный иуда
В декабре 2020 не получилось чего-то
ты ещё вспомни 1941 год🤣🤣🤣
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rigobersong
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В очередной раз увидим доминацию Аргентинского короля над своим рабом:))
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Иван Егурнов
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А вот это будет интересно посмотреть, просто из-за хайпа))
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здоровяк
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Ответ Саня Круглов
Возможно, что Месси играть не будет. Скоро ЛЧ, а там Бавария
Еще как будет. Иначе как продать этот матч?
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Pb-SE
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Представляю, что начнется, если Роналду забьет, а Месси нет.
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Мария Голденштерн
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Удачи Аль-Насру.
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Джавез Тилл
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
И сколько голов Хави и Иньеста забили с его передач? Как там Кринж без Модрича, берет ЛЧ? Ах забыл позорится у арабов ой то есть играет в лиге, чья сборная обыграла Аргентину 😩
Примерно с 2008 или 2011 по 2018 оба были в пиковых физических кондициях и в сильнейших клубах, и кто сколько раз взял ЛЧ и сколько забил???😁😁😁 Вопрос риторический 😆
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Я
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Для самого красивого теперь проблема,как не присутствовать на этом матче, может даже мизинец себе поколечит
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ белошип
Ну здесь Роналду покажет Меси кто лучший футболист в мире,если конечн не сядет в запас)
Он сядет на что-то другое как и все в мире хейтеры Месси на ЧМ)
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Джавез Тилл
"Спасибо глубокоуважаемым Хави и Иниеста, вашу эру пришлось большинство голов и передач" забыл ты добавить 😁😁😁
И сколько голов Хави и Иньеста забили с его передач? Как там Кринж без Модрича, берет ЛЧ? Ах забыл позорится у арабов ой то есть играет в лиге, чья сборная обыграла Аргентину 😩
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ уличный иуда
В декабре 2020 не получилось чего-то
Он тебя с Роналду перепутал просто
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