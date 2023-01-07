Месси в рекордный 5-й раз признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS. Модрич – 2-й
Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2022 года по версии IFFHS.
Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Месси получил это звание в рекордный пятый раз. Ранее рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Хави, которого четырежды признавали плеймейкером года.
Лучшие плеймейеры 2022 года по версии IFFHS:
1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина);
2. Лука Модрич («Реал» / Хорватия);
3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия);
4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» / Португалия);
5-6. Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция);
5-6. Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия).
Это уже третья награда от IFFHS для Месси в этом году. Ранее организация признала его игроком года и лучшим бомбардиром года.
В 2020 и 2021 годах лучшим плеймейкером по версии IFFHS был признан Кевин де Брюйне.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера за последнее десятилетие.
Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. На второй строчке находится футболист «Реала» Лука Модрич. В топ-5 также входят полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и игрок «Реала» Тони Кроос.
Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:
1. Лионель Месси.
2. Лука Модрич.
3. Андрес Иньеста.
4. Кевин Де Брёйне.
5. Тони Кроос.
6. Эден Азарр
7. Неймар.
8. Месут Озил.
9. Андреа Пирло.
10. Яя Туре.
Есть возражения? да откуда они могут быть.
А тут взял ЧМ и хорошо играл в клубе. На мой взгляд вообще без вариантов.