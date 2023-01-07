Месси в рекордный 5-й раз признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS. Модрич – 2-й

стал лучшим плеймейкером 2022 года по версии IFFHS.

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Месси получил это звание в рекордный пятый раз. Ранее рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Хави, которого четырежды признавали плеймейкером года.

Лучшие плеймейеры 2022 года по версии IFFHS:

1. Лионель Месси (« » / Аргентина);

2. Лука Модрич (« » / Хорватия);

3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия);

4. Бруну Фернандеш (« » / Португалия);

5-6. Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция);

5-6. Бернарду Силва (« » / Португалия).

Это уже третья награда от IFFHS для Месси в этом году. Ранее организация признала его игроком года и лучшим бомбардиром года.

В 2020 и 2021 годах лучшим плеймейкером по версии IFFHS был признан Кевин де Брюйне.