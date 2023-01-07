Месси в рекордный 5-й раз признан лучшим плеймейкером года по версии IFFHS. Модрич – 2-й

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико Хави Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу рейтинги Лука Модрич IFFHS Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Бруну Фернандеш Бернарду Силва Футбол

Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2022 года по версии IFFHS.

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим плеймейкером 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Месси получил это звание в рекордный пятый раз. Ранее рекорд принадлежал бывшему полузащитнику «Барселоны» и сборной Испании Хави, которого четырежды признавали плеймейкером года.

Лучшие плеймейеры 2022 года по версии IFFHS:

1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина);

2. Лука Модрич («Реал» / Хорватия);

3. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия);

4. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед» / Португалия);

5-6. Антуан Гризманн («Атлетико» / Франция);

5-6. Бернарду Силва («Манчестер Сити» / Португалия).

Это уже третья награда от IFFHS для Месси в этом году. Ранее организация признала его игроком года и лучшим бомбардиром года.

В 2020 и 2021 годах лучшим плеймейкером по версии IFFHS был признан Кевин де Брюйне.

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stannis_Baratheon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Туманов
Особенно игрой не левой и головой )
С головой беда у тебя. Как может быть Месси лучшим в игре головой? Хотя и забивал головой в финале ЛЧ, но рост у Месси 169 см.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Туманов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рустам Атаев
Уже все доказано что Лео Месси лучший игрок в истории футбола.
Особенно игрой не левой и головой )
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stannis_Baratheon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex Zet
чем вы сильнее тявкаете, тем большое отторжение вызываете
Тявкаешь тут только ты))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Гаврилов
Дружище (или нет), прекрати, пожалуйста, ставить смайлики после каждого своего предложения. Если ты сравниваешь Месси с Кдб/Модричем, то футбол не смотрел ты, потому что Месси нельзя назвать чистым плеймейкером. Большую часть карьеры он был заточен под эффективные действия - голы и гп, тогда как Кдб и Модрич - мозги своих команд, которые обладают высочайшей культурой паса и интеллектом, а Месси - человек, который может протащить мяч сквозь всю команду и забить гол. Это не значит, что этого интеллекта или культуры паса нет у Месси, просто эти навыки у него менее развиты, чем у Модрича или Кдб. Лишь в последние несколько лет (в силу возраста), он начал менее активно подключаться к атакам и больше раздавать из глубины, но в любом случае, игроки разного типажа и сравнивать их нельзя.
давай не учить что мне надо ставить, а что не надо, каждый сам знает что писать и как писать :-D если мне смешно то я могу это выражать) факт ест факт, и он в том что GOAT неважно на какой позиции играя, проделывает черновую работу своих АПЗ и ОПЗ. у GOATa как показали годы, культура паса и игрового интеллекта поболее чем у Рыжего с Мордычем вместе взятых (можно сюда приложить нарезки видосов с такими ассистами каких нет ни у одного из него, но лень) далее идёт стата IFFHS:

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера за последнее десятилетие.

Первое место в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. На второй строчке находится футболист «Реала» Лука Модрич. В топ-5 также входят полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне и игрок «Реала» Тони Кроос.

Топ-10 лучших плеймейкеров десятилетия по версии IFFHS:

1. Лионель Месси.
2. Лука Модрич.
3. Андрес Иньеста.
4. Кевин Де Брёйне.
5. Тони Кроос.
6. Эден Азарр
7. Неймар.
8. Месут Озил.
9. Андреа Пирло.
10. Яя Туре.

Есть возражения? да откуда они могут быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Pron
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только представьте, бомбардир и плеймекер в одном лице, о чём говорю постоянно, когда начинают сравнивать с индивидами, а Месси их во всём обходит. Не считая других качеств, играет на разных позициях, учавствует в отборе мяча его продвижению и завершение атаки. С кем вы его сравнивать собрались? С тем кто всю жизнь очки зарабатывает с помощью партёров, и пытается этим доказать что он лучше, кто в полузащите может творить? А Месси всё это делает в одиночку, и выигрывает, вот в чём его уникальность.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stannis_Baratheon
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андрей Гаврилов
Дружище (или нет), прекрати, пожалуйста, ставить смайлики после каждого своего предложения. Если ты сравниваешь Месси с Кдб/Модричем, то футбол не смотрел ты, потому что Месси нельзя назвать чистым плеймейкером. Большую часть карьеры он был заточен под эффективные действия - голы и гп, тогда как Кдб и Модрич - мозги своих команд, которые обладают высочайшей культурой паса и интеллектом, а Месси - человек, который может протащить мяч сквозь всю команду и забить гол. Это не значит, что этого интеллекта или культуры паса нет у Месси, просто эти навыки у него менее развиты, чем у Модрича или Кдб. Лишь в последние несколько лет (в силу возраста), он начал менее активно подключаться к атакам и больше раздавать из глубины, но в любом случае, игроки разного типажа и сравнивать их нельзя.
Культура паса и высочайший интеллект у Месси выше чем у Модрича и КбД. И действительно футбол ты сам не смотришь, если считаешь что у Месси культура паса и интеллект ниже чем у Модрича и КбД.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karamzin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рустам Атаев
Большая вероятность что Лео Месси может получить рекордный 8 й золотой мяч.
Ему за Копу дали в 21-ом, с проваленной по его меркам половиной сезона в ПСЖ. С учетом, что параллельно ЧЕ проводился.
А тут взял ЧМ и хорошо играл в клубе. На мой взгляд вообще без вариантов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darshan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рустам Атаев
Уже все доказано что Лео Месси лучший игрок в истории футбола.
Лучший игрок последнего десятилетия - да. Но не надо говорить за все времена - разный футбол, масса выдающихся игроков. Мы просто тот футбол и тех игроков не видели и не можем сравнивать с современными игроками.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cektor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это его год )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex Zet
чем вы сильнее тявкаете, тем большое отторжение вызываете
Лео.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рэд Уайт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Кто бы мог подумать в 2011-2012, что рекорд Хави побьет его одноклубник супер-бомбардир Месси. У одного и того же человека рекордное количество золотых бутс и рекордное количество наград лучшего плеймейкера, это вообще нормально?
Это и есть лучший игрок в истории🐐
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex Zet
для стада он может и лучший, но сотни миллионов болельщиков во всем мире никогда не признают алчного баблонеля. Это объективный факт
Месси!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Zet
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Berekella 999
Принял, понял, нервы, обидно.
чем вы сильнее тявкаете, тем большое отторжение вызываете
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Zet
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Рустам Атаев
Мы понимаем твою боль-обиду, но это факт что Месси лучший из лучших!
для стада он может и лучший, но сотни миллионов болельщиков во всем мире никогда не признают алчного баблонеля. Это объективный факт
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mustang Shelby
Я не согласен с результатам, модрич должен быть первым
)))))))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Mustang Shelby
Я не согласен с результатам, модрич должен быть первым
Внимание! Меняем результаты! Mustang Shelby не согласен с результатами!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тор 100
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси 👏 Месси 👏 Месси 👏. Лео 🦁 🏆 🌍 💪
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MUthebest
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не хватает скоростей, чтобы быть супербомбардиром как раньше? Пфф, придется делать 30 голевых за год (Месси)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mustang Shelby
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я не согласен с результатам, модрич должен быть первым
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Гаврилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Машина Мощная
не смотрел значит ахахах :-D теперь понимаешь что твои вопросы несерьезны после такого :-D иди давай сперва наверстай футбол в архивах последних 15 лет хотя бы, потом будет смысл задавать тебе подобные вопросы :-D
Дружище (или нет), прекрати, пожалуйста, ставить смайлики после каждого своего предложения. Если ты сравниваешь Месси с Кдб/Модричем, то футбол не смотрел ты, потому что Месси нельзя назвать чистым плеймейкером. Большую часть карьеры он был заточен под эффективные действия - голы и гп, тогда как Кдб и Модрич - мозги своих команд, которые обладают высочайшей культурой паса и интеллектом, а Месси - человек, который может протащить мяч сквозь всю команду и забить гол. Это не значит, что этого интеллекта или культуры паса нет у Месси, просто эти навыки у него менее развиты, чем у Модрича или Кдб. Лишь в последние несколько лет (в силу возраста), он начал менее активно подключаться к атакам и больше раздавать из глубины, но в любом случае, игроки разного типажа и сравнивать их нельзя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berekella 999
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex Zet
алчный баблонель которого судьи затащили никогда не станет лучшим, жалкая пародия на футболиста. омерзительный персонаж, ради бабла, готов продать родную мать
Принял, понял, нервы, обидно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
obidnyi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SergScouser
Тиаго: "ну да, ну да, пошел я на хер"
А там ему и место
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
obidnyi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
Кто бы мог подумать в 2011-2012, что рекорд Хави побьет его одноклубник супер-бомбардир Месси. У одного и того же человека рекордное количество золотых бутс и рекордное количество наград лучшего плеймейкера, это вообще нормально?
Как говорят идиоты- Месси " просто хороший игрок, но не выдающийся... ")))))))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex Zet
алчный баблонель которого судьи затащили никогда не станет лучшим, жалкая пародия на футболиста. омерзительный персонаж, ради бабла, готов продать родную мать
Мы понимаем твою боль-обиду, но это факт что Месси лучший из лучших!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
!Sc@ryClown!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
КДБ и Бернарду обязаны быть выше Модрича,ну и Педри я не вижу тут.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий