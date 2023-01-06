Журналист Рибейру раскритиковал Месси и Роналду за рекламу в соцсетях: «Криштиану вносит вклад в уничтожение перхоти, Лео бургерами искореняет брюки меньше 44 размера»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Журналист Жозе Мануэль Рибейру раскритиковал Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Поводом стала реклама в соцсетях футболистов.

«Вместе за Роналду и Месси следит почти миллиард жителей планеты в главной социальной сети современности (528 млн и 414 в инстаграме). Другими словами, каждый восьмой человек в той или иной степени видит, что думают, говорят и делают эти двое.

Наблюдая за их аккаунтами, я пришел к выводу, что Роналду вносит огромный вклад в уничтожение перхоти, ежегодно спасая жизни тысяч черных и темно-синих блейзеров (речь о рекламе шампуня – прим. Sports.ru), а Месси на пороге искоренения брюк размера меньше 44 размера благодаря новому бургеру «Месси» и картофелю фри от Hard Rock Café.

Месси перемежает холестерин с единственным и робким призывом к вакцинации и бесплатной помощи Unicef. У Роналду я нашел несколько стипендий, которые он предлагает, и призыв: «Выбирайте Мадейру, ведущее островное направление Европы 2020 года».

Их право. Никогда еще не встречались два человека, располагающие таким влиянием. Факт», – написал Рибейру в колонке для Publico.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DanielCarvalho
Дак шампунь водой разбавлять нужно, тогда изжоги не будет. Не знал что ли?
водой? блин, а я пепси разводил... спасиб. попробую!
сообщение изменено.
Короче с водой тож не очень, не так пузырится. Хмырь (Гаврила Петрович) жалуется, что ему не так смешно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ванька-Манька
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TheCreator
Тот шампунь, который он рекламирует намного вреднее чипсов, чистая химия , которая только усугубляет проблемы с перхотью. К тому же, можно же есть бургеры и чипсы в меру, а не с маниакальной зависимостью.
А название шампуня из чистой географии и физики можешь сказать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Лапин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TheCreator
Тот шампунь, который он рекламирует намного вреднее чипсов, чистая химия , которая только усугубляет проблемы с перхотью. К тому же, можно же есть бургеры и чипсы в меру, а не с маниакальной зависимостью.
"Можно есть бургеры в меру". А колоться наркотой в меру не пробовали?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ant97
Уже шампунь с чипсами сравнивают, чтобы выяснить, кто лучше. Куда катимся...
Пантиналду против Лейсси: новая битва
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DanielCarvalho
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Даня Чебыкин
у меня изжога что от чипсов, что от шампуня. нерекомендую!
Дак шампунь водой разбавлять нужно, тогда изжоги не будет. Не знал что ли?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это че за неадекватный персонаж? А так, будет весело, что он еще скажет про NFT-скам Роналду с Binance)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Muhammad Juraev
А что плохого в шампуньях и бургерах?! Все тут так кричат про чипсы и бургеры, но каждый день с удовольствием употребляют) Все восхищаются тем, как Роналду убрал на Евро Колу, но все с удовольствием пьют.. Люди становятся лицемерами!
у меня изжога что от чипсов, что от шампуня. нерекомендую!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даня Чебыкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ уличный иуда
Да вроде нормик шампунь
ну как нормик.. почти как и все шампуни против перхоти содержит азол, противогрибковый препарат. по идее без назначения врача применять его нельзя, но современной фарме на это наплевать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шатанледс 12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В следующей статье этот журналист докопается до столба в чистом поле
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А что плохого в шампуньях и бургерах?!
Все тут так кричат про чипсы и бургеры, но каждый день с удовольствием употребляют)
Все восхищаются тем, как Роналду убрал на Евро Колу, но все с удовольствием пьют..
Люди становятся лицемерами!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Богдан Агафонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наброс ради наброса.
Или завидует стоимости рекламного поста у обоих?)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крыс Пол
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шампунь, зубная паста - всё это происки капитализма для выкачивания денег у народа.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TheCreator
Тот шампунь, который он рекламирует намного вреднее чипсов, чистая химия , которая только усугубляет проблемы с перхотью. К тому же, можно же есть бургеры и чипсы в меру, а не с маниакальной зависимостью.
Да вроде нормик шампунь
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ant97
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TheCreator
Тот шампунь, который он рекламирует намного вреднее чипсов, чистая химия , которая только усугубляет проблемы с перхотью. К тому же, можно же есть бургеры и чипсы в меру, а не с маниакальной зависимостью.
Уже шампунь с чипсами сравнивают, чтобы выяснить, кто лучше.
Куда катимся...
+68
-2
+66
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Bear
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А этот Рибейру вообще в курсе, что много кто может быть подписан на Роналду и Месси одновременно?

Хотя, он же явно дурачок, наверняка об этом не подозревает.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А сам бы за тысяч 100 про рекламировал бы все что угодно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheCreator
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тот шампунь, который он рекламирует намного вреднее чипсов, чистая химия , которая только усугубляет проблемы с перхотью. К тому же, можно же есть бургеры и чипсы в меру, а не с маниакальной зависимостью.
+26
-24
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даулет Калмагамбет
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не понял за что критикуют Роналду
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
у него кажется проблемы с головой)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий