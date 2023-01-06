Журналист Рибейру раскритиковал Месси и Роналду за рекламу в соцсетях: «Криштиану вносит вклад в уничтожение перхоти, Лео бургерами искореняет брюки меньше 44 размера»
Журналист Жозе Мануэль Рибейру раскритиковал Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Поводом стала реклама в соцсетях футболистов.
«Вместе за Роналду и Месси следит почти миллиард жителей планеты в главной социальной сети современности (528 млн и 414 в инстаграме). Другими словами, каждый восьмой человек в той или иной степени видит, что думают, говорят и делают эти двое.
Наблюдая за их аккаунтами, я пришел к выводу, что Роналду вносит огромный вклад в уничтожение перхоти, ежегодно спасая жизни тысяч черных и темно-синих блейзеров (речь о рекламе шампуня – прим. Sports.ru), а Месси на пороге искоренения брюк размера меньше 44 размера благодаря новому бургеру «Месси» и картофелю фри от Hard Rock Café.
Месси перемежает холестерин с единственным и робким призывом к вакцинации и бесплатной помощи Unicef. У Роналду я нашел несколько стипендий, которые он предлагает, и призыв: «Выбирайте Мадейру, ведущее островное направление Европы 2020 года».
Их право. Никогда еще не встречались два человека, располагающие таким влиянием. Факт», – написал Рибейру в колонке для Publico.
сообщение изменено.
Короче с водой тож не очень, не так пузырится. Хмырь (Гаврила Петрович) жалуется, что ему не так смешно.
Все тут так кричат про чипсы и бургеры, но каждый день с удовольствием употребляют)
Все восхищаются тем, как Роналду убрал на Евро Колу, но все с удовольствием пьют..
Люди становятся лицемерами!
Или завидует стоимости рекламного поста у обоих?)
Куда катимся...
Хотя, он же явно дурачок, наверняка об этом не подозревает.