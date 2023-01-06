Журналист Рибейру раскритиковал Месси и Роналду за рекламу в соцсетях: «Криштиану вносит вклад в уничтожение перхоти, Лео бургерами искореняет брюки меньше 44 размера»

Журналист Жозе Мануэль Рибейру раскритиковал и .

Поводом стала реклама в соцсетях футболистов.

«Вместе за Роналду и Месси следит почти миллиард жителей планеты в главной социальной сети современности (528 млн и 414 в инстаграме). Другими словами, каждый восьмой человек в той или иной степени видит, что думают, говорят и делают эти двое.

Наблюдая за их аккаунтами, я пришел к выводу, что Роналду вносит огромный вклад в уничтожение перхоти, ежегодно спасая жизни тысяч черных и темно-синих блейзеров (речь о рекламе шампуня – прим. Sports.ru), а Месси на пороге искоренения брюк размера меньше 44 размера благодаря новому бургеру «Месси» и картофелю фри от Hard Rock Café.

Месси перемежает холестерин с единственным и робким призывом к вакцинации и бесплатной помощи Unicef. У Роналду я нашел несколько стипендий, которые он предлагает, и призыв: «Выбирайте Мадейру, ведущее островное направление Европы 2020 года».

Их право. Никогда еще не встречались два человека, располагающие таким влиянием. Факт», – написал Рибейру в колонке для Publico.