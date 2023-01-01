Месси – лучший бомбардир международных матчей в 2022-м. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й, Шомуродов делит 8-е место
IFFHS назвала лучших бомбардиров международных матчей в 2022 году.
В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.
Первое место занял Лионель Месси (22 гола). На втором месте – Килиан Мбаппе (21), на третьем – Хулиан Альварес (15).
Топ-11 выглядит так:
1. Лионель Месси (Аргентина) – 22 гола
2. Килиан Мбаппе (Франция) – 21
3. Хулиан Альварес (Аргентина) – 15
4-5. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 14
4-5. Садьо Мане (Сенегал) – 14
6-7. Роберт Левандовски (Польша) – 13
6-7. Педро (Бразилия) – 13
8-11. Эльдор Шомуродов (Узбекистан) – 12
8-11. Ришарлисон (Бразилия) – 12
8-11. Мохамед Салах (Египет) – 12
8-11. Карим Бензема (Франция) – 12
Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS. Месси на 2-м месте, Левандовски – на 3-м
По этому он в истории футбола вне топ5.
1.Месси
2. Пеле.
3. Марадона
4. Платини, Ван Бастен, Бекенбауэр.
5. Ди Стефано, Пушкаш, Бицан, Герд Мюллер.
Ему 35, а лучший среди молодых талантов, которые скора будут лет 10 править футболом.
Помимо голов он и играет лучше всех.
Его ведение поля, продвижение мяча вперёд, разрешающие пасы, обводки, голевое чутье, пасы на 30, 35, 40 метров с точностью на 95%.
дальние удары, удары в створ, дриблинг.
Просто лучший футболист в истории футбола.
Ещё один забил за Бразилию в товарняке против Туниса в сентябре
Он так-то и на ЧМ около 60 минут отыграл