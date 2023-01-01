Месси – лучший бомбардир международных матчей в 2022-м. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й, Шомуродов делит 8-е место

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IFFHS назвала лучших бомбардиров международных матчей в 2022 году.

В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.

Первое место занял Лионель Месси (22 гола). На втором месте –  Килиан Мбаппе (21), на третьем – Хулиан Альварес (15).

Топ-11 выглядит так:

1. Лионель Месси (Аргентина) – 22 гола

2. Килиан Мбаппе (Франция) – 21

3. Хулиан Альварес (Аргентина) – 15

4-5. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 14

4-5. Садьо Мане (Сенегал) – 14

6-7. Роберт Левандовски (Польша) – 13

6-7. Педро (Бразилия) – 13

8-11. Эльдор Шомуродов (Узбекистан) – 12

8-11. Ришарлисон (Бразилия) – 12

8-11. Мохамед Салах (Египет) – 12

8-11. Карим Бензема (Франция) – 12

Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS. Месси на 2-м месте, Левандовски – на 3-м

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45 комментариев

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bijbajbo
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Чувак в 35 лет рвёт всех, и мбапешку молодого и его кумира старого
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Игорь Климов
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Лео Месси и в этом статистическом показателе является лучшим в мире!
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Айлин 1990
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Ответ Wild91688
Из 22 голов 10 в товарняках Эстонии,Гондурасу и Ямайке и минимум 5 или 6 с левых пенальти,это уровень конечно
У роналду 70% голов за карьеру таким, которых ты назвал.
По этому он в истории футбола вне топ5.
1.Месси
2. Пеле.
3. Марадона
4. Платини, Ван Бастен, Бекенбауэр.
5. Ди Стефано, Пушкаш, Бицан, Герд Мюллер.
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Mahomes
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Ответ VERBLYUD
По игре он лучше Холанда. Эрлинг тупо замыкает
Кейн, Лева, Холанд, Ибра, все они забивают свои шансы, для их комплекции и не нужно финтить и что-то придумывать. Альварес 170 см, конечно он будет пластичнее и ловче, мобильнее
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Айлин 1990
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Ответ Мгер Цолакян
Теперь давайте топ по лучшим ассистентам и плеймекерам
Поверь и там Месси первый. Возможно и с отрывом первый.
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Джейме Ланнистер
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Ответ leeexxxxtml
5 ЛЧ в 2 клубах + Чемпион Топ 3 сильнейших чемпионатов + статус ЛУЧШЕГО БОМБАРДИРА В ИСТОРИИ ФУТБОЛА > отпинали пыль на штанах Роналду по имени ограниченный инвалид Месси)
Нашел где будет смотреть матчи Ал-наср?
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Станислав Л
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Ответ Wild91688
Ахахах,дубль с левого пенальти и в пустые с двух метров
Ахахах, роналду так не способен
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Айлин 1990
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Как он это делает. Ну вот как.
Ему 35, а лучший среди молодых талантов, которые скора будут лет 10 править футболом.

Помимо голов он и играет лучше всех.
Его ведение поля, продвижение мяча вперёд, разрешающие пасы, обводки, голевое чутье, пасы на 30, 35, 40 метров с точностью на 95%.
дальние удары, удары в створ, дриблинг.

Просто лучший футболист в истории футбола.
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Станислав Л
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Ответ Wild91688
Твои слова это ветер, он ЛЧ брал с разными клубами,так что свободен
как пришла эпоха ВАР, так брать перестал. Совпадение? Не думаю.
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Супер Вася П.
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Ответ Wild91688
Сколько с пенальти интересно,небось половина
Испанцам и бразильцам только не рассказывай,как легко забивать с пенок,а то неправильно поймут))
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Мгер Цолакян
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Теперь давайте топ по лучшим ассистентам и плеймекерам
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Болельщик Биатлона
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Ответ ZamoRano
А, это этот, долговязый уголовник Абреу? Понял.
Да, он самый
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ZamoRano
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Ответ Болельщик Биатлона
Выиграл Кубок Либертадорес в составе Фламенго, став лучшим бомбардиром с 12 голами Ещё один забил за Бразилию в товарняке против Туниса в сентябре Он так-то и на ЧМ около 60 минут отыграл
А, это этот, долговязый уголовник Абреу? Понял.
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Wild91688
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Ответ VERBLYUD
Дубль Месси в финале ЧМ > все голы кринжа за сборную
Ахахах,дубль с левого пенальти и в пустые с двух метров
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Болельщик Биатлона
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Ответ ZamoRano
Педро из Бразилии это вообще кто и где он забил свои голы??
Выиграл Кубок Либертадорес в составе Фламенго, став лучшим бомбардиром с 12 голами
Ещё один забил за Бразилию в товарняке против Туниса в сентябре
Он так-то и на ЧМ около 60 минут отыграл
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Wild91688
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Из 22 голов 10 в товарняках Эстонии,Гондурасу и Ямайке и минимум 5 или 6 с левых пенальти,это уровень конечно
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VERBLYUD
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Ответ Wild91688
А кому он эти голы забил,там половина мусорные,5 Эстонии,3 Ямайке и 2 Гондурасу
Дубль Месси в финале ЧМ > все голы кринжа за сборную
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Wild91688
Твои слова это ветер, он ЛЧ брал с разными клубами,так что свободен
То есть по твоей логике Зеедорф>Альнасралду? Ок, как скажешь🤓
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Wild91688
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
9 лет клубничка сидела в теплице рядом с Месси и что в итоге? 2 чемпионства еле наскребла и убежала "приносить ЛЧ Ювентусу в соло". Только вот оказалось, что это соло без аккомпанемента целого оркестра в виде Модрича, Крооса, Бензема и Ко как-то не очень звучит🤓
Твои слова это ветер, он ЛЧ брал с разными клубами,так что свободен
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Great Aleks
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Ответ ZamoRano
Педро из Бразилии это вообще кто и где он забил свои голы??
Видимо за клуб))
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Wild91688
Ну да,особенно играя всю жизнь в тепличных условиях😂🤣🤣
9 лет клубничка сидела в теплице рядом с Месси и что в итоге? 2 чемпионства еле наскребла и убежала "приносить ЛЧ Ювентусу в соло". Только вот оказалось, что это соло без аккомпанемента целого оркестра в виде Модрича, Крооса, Бензема и Ко как-то не очень звучит🤓
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T-10
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Роналду недавно стал лучшим бомбардиром за всю историю по версии этой конторы. Уверен, Мбаппе его сместит с этой вершины.
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T-10
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Недавно Роналду стал таким же лучшим бомбардиром по версии этой конторы, но только в за всю историю. Думаю Мбаппе и его обойдет за всю историю. Великолепное будущее ждет черепашку.
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Болельщик Биатлона
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Шомуродов и 10 ноунеймов
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Wild91688
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Сколько с пенальти интересно,небось половина
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