Месси – лучший бомбардир международных матчей в 2022-м. Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й, Шомуродов делит 8-е место

назвала лучших бомбардиров международных матчей в 2022 году.

В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.

Первое место занял (22 гола). На втором месте – (21), на третьем – (15).

Топ-11 выглядит так:

1. Лионель Месси ( ) – 22 гола

2. Килиан Мбаппе (Франция) – 21

3. Хулиан Альварес (Аргентина) – 15

4-5. (Норвегия) – 14

4-5. Садьо Мане (Сенегал) – 14

6-7. (Польша) – 13

6-7. Педро (Бразилия) – 13

8-11. Эльдор Шомуродов (Узбекистан) – 12

8-11. Ришарлисон (Бразилия) – 12

8-11. (Египет) – 12

8-11. Карим Бензема ( ) – 12

Роналду – лучший бомбардир в истории международных матчей по версии IFFHS. Месси на 2-м месте, Левандовски – на 3-м