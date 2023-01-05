Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал Пепе

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Криштиану Роналду хочет видеть своего бывшего одноклубника в «Аль-Насре». 

Нападающий хочет, чтобы саудовский клуб подписал защитника Пепе, сообщает Marca. Криштиану уже говорил об этом с руководством «Аль-Насра». 

Контракт защитника «Порту», которому в феврале исполнится 40 лет, рассчитан до конца этого сезона. «Аль-Наср» рассматривает подписание игрока.

Роналду и Пепе играли вместе в мадридском «Реале» и сборной Португалии. 

Кроме того, саудовцы сохраняют интерес к трансферу Серхио Рамоса летом и подписанию Луки Модрича в 2024 году.

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42 комментария

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Temp LC
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Ответ ILshat Sabitov
Он как гастарбайтер со средней Азии: сначала сам в Москву, потом друзей, родню, а потом Марсело с Пепе и в итоге получится саудовский Анжи, а что было потом - мы знаем.
Только финансов у Анжи на порядок меньше чем у Аль-Насра, тем более у того же Аль-Насра стабильный доход
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bibendum
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Только пришёл, и уже начал разводить тоесичность
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Вадим flanec
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А чтоб саудиты Витора Байю подписали не хочет Роналду?))
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MrWillSee
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Ответ Фанат Аль-Насра
Я как фанат Аль-Насра только за В отличии от Роналду Пепе всё ещё может приносить пользу
Ты реально зарегистрировался в 2020 году под таким ником??)
Или тут менять его можно?)
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stubborn89
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Модрича в 24ом 🙈
пощадите деда)
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Nerazzurri-88
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Сначала прочитал Пеле. По инерции(
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на войне как на войне
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Роналду привел Пепе в Сборную, Роналду поможет Пепе и сейчас. Пепе заработает и Аль-Наср получит прекрасного футболиста
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Сергей Чекулаев
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Ответ Direct free kick
Турок, а чего ты не ходил фоткаться с Пепе пока он в твоём бешикташе играл?
Нормально бомбит у главного фаната фрукта на сайте
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Dima 23
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Пепе, Марсело, Рамоса, Крооса попробовать, лет через 5 Модрич будет готов…
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Bartez1986
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А также Леброна Джеймса, Овечкина, Леона и Пирса Моргана
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avcgloronalduMU
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Друзьяшки навсегда
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rusichi
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Значит, подпишет)
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Пако
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И «Аль-Насра» будет музеем с коллекцией древностей.
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Chuha-Motibg
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Себе места не нашел еще, просит еще кого-то подписать. Как школьник который учителя просит посадить рядом с другом.
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Манюшный
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Пепе на ЧМ был в полном порядке, в отличий от спелого фрукта. 🍓
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Бедякович
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Сгорел сарай - гори и хата)
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инок
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И Зидана тренером. И получится тот самый Реал)
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ILshat Sabitov
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Владелец Аль Насра это арабский Перес ? Ещё не забудьте взять Карвахаля, Бейла и обязательно Азара !
Real Saudi
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LIBerly
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Я тут власть!
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Фанат Аль-Насра
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Ответ f9rbjygrmn
А как ты ник поменял? Или ты изначально сделал ник «фанат аль-насра»
В поддержу напиши и поменяют
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Tiestorzn17
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Ну путь следующим просит аргентинца из псж, на пустые чтоб выкатывал
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f9rbjygrmn
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Ответ Фанат Аль-Насра
Я как фанат Аль-Насра только за В отличии от Роналду Пепе всё ещё может приносить пользу
А как ты ник поменял?
Или ты изначально сделал ник «фанат аль-насра»
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Andy Goodall
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Придется ещё с кем-то из легионеров расстаться)
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Игорь Климов
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Начинаются эти "хотелки" от Кринжа7, а это значит, что нужно будет ещё одно место освобождать для иностранца.
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Александр Зубков
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Ну хоть не Пеле((
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