Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал Пепе
Криштиану Роналду хочет видеть своего бывшего одноклубника в «Аль-Насре».
Нападающий хочет, чтобы саудовский клуб подписал защитника Пепе, сообщает Marca. Криштиану уже говорил об этом с руководством «Аль-Насра».
Контракт защитника «Порту», которому в феврале исполнится 40 лет, рассчитан до конца этого сезона. «Аль-Наср» рассматривает подписание игрока.
Роналду и Пепе играли вместе в мадридском «Реале» и сборной Португалии.
Кроме того, саудовцы сохраняют интерес к трансферу Серхио Рамоса летом и подписанию Луки Модрича в 2024 году.
Или тут менять его можно?)
пощадите деда)
Или ты изначально сделал ник «фанат аль-насра»