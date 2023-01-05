Роналду хочет, чтобы «Аль-Наср» подписал Пепе

хочет видеть своего бывшего одноклубника в «Аль-Насре».

Нападающий хочет, чтобы саудовский клуб подписал защитника Пепе, сообщает Marca. Криштиану уже говорил об этом с руководством «Аль-Насра».

Контракт защитника « », которому в феврале исполнится 40 лет, рассчитан до конца этого сезона. «Аль-Наср» рассматривает подписание игрока.

Роналду и Пепе играли вместе в мадридском « » и сборной Португалии.

Кроме того, саудовцы сохраняют интерес к трансферу летом и подписанию в 2024 году.