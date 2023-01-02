«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса после Роналду. Серхио сначала выслушает предложение «ПСЖ»
После Криштиану Роналду «Аль-Наср» хочет подписать Серхио Рамоса.
Как пишет Marca, после перехода Роналду новой целью саудовского клуба стал 36-летний защитник «ПСЖ».
«Аль-Наср» намерен подписывать игроков, которые в прошлом были звездами европейского футбола, а сейчас близки к завершению карьеры.
Рамосу предложат крупный контракт – размер зарплаты будет таким, что от предложения «будет невозможно отказаться». Руководство «Аль-Насра» считает, что сможет убедить бывшего капитана «Реала» присоединиться к клубу. Подписать Рамоса хотят летом, а не зимой.
«Аль-Наср» считает переход Рамоса стратегическим подписанием. Хоть масштаб этого трансфера будет ниже, чем Криштиану Роналду, в клубе полагают, что переход Рамос ознаменует дальнейший рост футбола Саудовской Аравии.
Рамос не планирует заканчивать спортивную карьеру, когда его контракт с «ПСЖ» истечет. Соглашение рассчитано до лета 2023 года. Сначала Серхио хочет выслушать предложение от «ПСЖ», а уже затем – от других клубов. Испанец уже знает, что «Аль-Наср» сделает ему крупное предложение.
В этом сезоне защитник провел 22 матча за «ПСЖ», забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.
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