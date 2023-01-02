«Аль-Наср» хочет подписать Рамоса после Роналду. Серхио сначала выслушает предложение «ПСЖ»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Серхио Рамос лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

После Криштиану Роналду «Аль-Наср» хочет подписать Серхио Рамоса.

Как пишет Marca, после перехода Роналду новой целью саудовского клуба стал 36-летний защитник «ПСЖ».

«Аль-Наср» намерен подписывать игроков, которые в прошлом были звездами европейского футбола, а сейчас близки к завершению карьеры.

Рамосу предложат крупный контракт – размер зарплаты будет таким, что от предложения «будет невозможно отказаться». Руководство «Аль-Насра» считает, что сможет убедить бывшего капитана «Реала» присоединиться к клубу. Подписать Рамоса хотят летом, а не зимой.

«Аль-Наср» считает переход Рамоса стратегическим подписанием. Хоть масштаб этого трансфера будет ниже, чем Криштиану Роналду, в клубе полагают, что переход Рамос ознаменует дальнейший рост футбола Саудовской Аравии.

Рамос не планирует заканчивать спортивную карьеру, когда его контракт с «ПСЖ» истечет. Соглашение рассчитано до лета 2023 года. Сначала Серхио хочет выслушать предложение от «ПСЖ», а уже затем – от других клубов. Испанец уже знает, что «Аль-Наср» сделает ему крупное предложение.

В этом сезоне защитник провел 22 матча за «ПСЖ», забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.

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27 комментариев

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Ответ Акира_1
И Зидана тренером. И получится тот самый Реал. 👍
Озил тоже не против перехода,так пишут турецкие сайты
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strelnik.nik.1990@icloud.com
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Когда сорвал куш и Веришь что на все способен)
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Alexander S
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Рамос опять разведет )) как и ПСЖ
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Машина Мощная
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да да, давайте! этого испанского КокоГола тоже слейте пожалуйста к арабам))
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Jordan95
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Зачем? Рамос до сих пор играет на топ уровне.
В свои 36 сильнее того же бревна Варана будет, который без Рамоса, как известно - деньги на ветер.
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olimbek
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Ответ QWertY
Так у них же лимит на легионеров, они уже превысили порог
Национализировать легионеров никто не отменял. Скоро мы увидем Криштьяну Роналду ибн Жозе или Серхио аль-Рамос.
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Виктор Петров
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Ответ Акира_1
И Зидана тренером. И получится тот самый Реал. 👍
Топ 1 лига будет уже да? А не лига фермеров
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ДЖИН
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Базару нет легенды АльНасссра)))))))))Аха-ха
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Nate
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Ответ Акира_1
И Зидана тренером. И получится тот самый Реал. 👍
Реал Пенсионерос
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Mukunku 64
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Нападающий -есть , защитник--есть , нужен воротник
Навас с Льюрисом затаили дыхание ...
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Fazy10
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Ответ AlainProst
Можно ещё Иско)) В следующем сезоне Навас, Кроос, Модрич, Мариано, Азар, Марсело, Хамес)
Модрич еще лет 10 будет людей в лиги чемпионов уничтожать )
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atomio
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А у них ФФП есть там или нет? 🤡
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catmandoo
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И переименовать в Аль Реал
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Игорь Климов
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Видимо, там из "Аль-Наср" решили собрать команду из бывших топ-игроков, а ныне фигур "Мадам Тюссо", и не меньше)
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Геннадий Тимченко
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Ответ QWertY
Так у них же лимит на легионеров, они уже превысили порог
Выгонят на... легов попроще - уедут радостные с большой неустойкой в кармане
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Владислав Харламов
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Когда говорят, что многие арабы болеют за Реал, видимо, не шутят..
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Даниил Гутин
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Можно ещё попробовать Крооса с Модричем взять)
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Владислав Харламов
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На ветке с Модричем я пошутил, что состав Аль Насра в 2024 будет Навасом в воротах, Рамосом в защите, Модричем и Роналду впереди...
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AlainProst
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Можно ещё Иско)) В следующем сезоне Навас, Кроос, Модрич, Мариано, Азар, Марсело, Хамес)
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Алексей Петров
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Ну хз ..... лучше бы Леонеля Кучитини попытались бы подписать!!!
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Alex Legend
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Ответ QWertY
Так у них же лимит на легионеров, они уже превысили порог
Выбросят кого-нибудь. В первый раз что-ли?
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Alex Legend
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Ответ corazón blanco
Соблазн велик, хорошие деньги предложат под занавес карьеры. Но Серхио ещё не так плох, я бы лично хотел, чтобы он вернулся в родную Севилью, у которой далеко не все так хорошо с центральной линией обороны.
У него с болельщиками Севильи сложные отношения. Да и не в том они статусе чтобы доигрывать кого-нибудь приглашать.
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Дядя ТУРА
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Ответ corazón blanco
Соблазн велик, хорошие деньги предложат под занавес карьеры. Но Серхио ещё не так плох, я бы лично хотел, чтобы он вернулся в родную Севилью, у которой далеко не все так хорошо с центральной линией обороны.
Он активно бизнесом занимается и деньги ему нужны будут!
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Акира_1
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И Зидана тренером. И получится тот самый Реал. 👍
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QWertY
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Так у них же лимит на легионеров, они уже превысили порог
+6
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