После Криштиану Роналду «Аль-Наср» хочет подписать .

Как пишет Marca, после перехода Роналду новой целью саудовского клуба стал 36-летний защитник «ПСЖ».

«Аль-Наср» намерен подписывать игроков, которые в прошлом были звездами европейского футбола, а сейчас близки к завершению карьеры.

Рамосу предложат крупный контракт – размер зарплаты будет таким, что от предложения «будет невозможно отказаться». Руководство «Аль-Насра» считает, что сможет убедить бывшего капитана «Реала» присоединиться к клубу. Подписать Рамоса хотят летом, а не зимой.

«Аль-Наср» считает переход Рамоса стратегическим подписанием. Хоть масштаб этого трансфера будет ниже, чем Криштиану Роналду, в клубе полагают, что переход Рамос ознаменует дальнейший рост футбола Саудовской Аравии.

Рамос не планирует заканчивать спортивную карьеру, когда его контракт с «ПСЖ» истечет. Соглашение рассчитано до лета 2023 года. Сначала Серхио хочет выслушать предложение от «ПСЖ», а уже затем – от других клубов. Испанец уже знает, что « » сделает ему крупное предложение.

В этом сезоне защитник провел 22 матча за « », забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистику можно найти здесь.