«Красный суп, похожий на кровь по цвету. Выглядит не очень». Форвард «Урала» Влут о самом популярном блюде в России

Теги премьер-лига Россия Урал Рай Влут ахахаха Питание Футбол

Нидерландский игрок «Урала» назвал самое популярное блюдо русской кухне.

– Мы отлично знаем итальянскую, американскую, азиатскую кухни. А что из себя представляет еда в Нидерландах?

– Если честно, то у нас нет своей кухни, как, например, в Италии. Если моя мама готовит что-­то национальное, то это блюда из картофеля и фасоли.

– Самое традиционное блюдо, которое первым приходит в голову?

– Стамппот. Это смесь пюре из картофеля и овощей, но точного рецепта я вам не скажу, потому что каждый готовит его по-­своему. Если вы хотите приготовить стамппот сами, то вам лучше посмотреть в интернете.

– А знаешь ли ты какое самое популярное блюдо в России?

– Это такой красный суп, по цвету похожий на кровь (смеется)?. Я его не пробовал, но видел, что многим парням он здесь нравится.

Только по цвету, конечно, выглядит не очень. Я сильно сомневаюсь, пробовать ли мне его, но если вы говорите, что на вкус он лучше, чем на цвет, то обязательно попробую, – сказал форвард Рай Влут.

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52 комментария

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Даня Чебыкин
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Ответ NoWar
Раньше щи называли шти.
дак как их не называли. в разных губерниях по разному.
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гилберт
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ему предстоит серьёзный разговор с Квинси🔪👹
Влут не боится ножа, у него есть вилка!!!
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NoWar
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Ответ Даня Чебыкин
борстч? стчи? =)
Раньше щи называли шти.
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NoWar
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Ответ An Kr
Что за ассоциации у этих европейцев. Голову им лечить всем нужно.
Ты по россиянам тоже будешь судить по одному русскому? Или татарину?
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Hot Poop
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Стесняюсь спросить, на что по цвету похож шоколад.
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МТБ
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Во-первых, это не самое популярное блюдо тут, хотя да, достаточно популярно.
Во-вторых, парню бы узнать что-то о кухне своей страны. Просто там есть много разного, в том числе томатный и свекольный супы.

Ну, просто Нидерланды, в своё время, имели такую штуку, как Голландская ост-индская компания, которая торговала по всему миру и очень обогатила национальную кухню разными продуктами.
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Nekrasof
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Ответ MstAndreev
Нет в этом игроке спартаковского духа)
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KeepRiot
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томатный сок - это кровь мёртвых помидоров
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OldRedWhite
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Ответ DariЯ
Борщ всегда был русский. Сало может украинское,и то больше наверно баварское
А откуда ему быть ?
Весь чернозём срыли и отвезли в Неметчину и свиньи скончались от голода !
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Артём Стёпин
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Ответ Marcus-light
Не исключаю, что это просто дословный перевод борща. "Красныи супом" его называют в Северной Европе.
ну контекст его высказывания такой, как будто его именно цвет смущает.
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Marcus-light
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Ответ Артём Стёпин
все супы-пюре не традиционного "бульонного" цвета, гаспачо, томатные супы. не понимаю, что такого особенного в красном супе?
Не исключаю, что это просто дословный перевод борща. "Красныи супом" его называют в Северной Европе.
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An Kr
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Что за ассоциации у этих европейцев. Голову им лечить всем нужно.
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Pitkin
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Прямо как моя дочка моей матери говорила: «Бабушка, сделай мне красный суп».
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Даня Чебыкин
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Ответ Дандрей
Щщами боятся кормить - вдруг потом иностранец спросит название того, что он сейчас ел...))
борстч? стчи? =)
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ DariЯ
Борщ всегда был русский. Сало может украинское,и то больше наверно баварское
Да ты что, серьезно, продолжай 🤣🤣🤣
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Дандрей
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Ответ Даня Чебыкин
чож всех иностранцев борщом то кормят??? есть же ЩИ!!!
Щщами боятся кормить - вдруг потом иностранец спросит название того, что он сейчас ел...))
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DariЯ
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Украинский борщ это
Борщ всегда был русский. Сало может украинское,и то больше наверно баварское
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Hong Kil
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Неужели даже не попробовал это знаменитое русское блюдо?
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Иван Шуткин
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Ответ trashbox
Украинским признан "украинский борщ" Даже в этом тебе не удалось не облажаться, бгг
А вратарь шведский Томми Сало , тоже хохол на на самом деле ?))
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NoWar
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Ответ Ванька-Манька
Да, русская кухня - редкостное уг, что поделать((
Нет никакой русской кухни сейчас. Все из Востока или Запада. Даже картофан в Россию привезли немцы.
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Даня Чебыкин
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чож всех иностранцев борщом то кормят??? есть же ЩИ!!!
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Пилипенко Дмитрий
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Украинский борщ это
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Вадим flanec
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Ответ Korney
Гаспачо что тогда?!кровавый фарш))
А красная икра? Мозги 🧠 пропущенные через мясорубку или протертые через дуршлаг))
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Denis242424
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Приспособится, еще как понравится. А рагу из овощей (как дома) там тоже могут приготовить. Пусть не стесняется, а попросит у поваров.
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RSM-1930
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Ответ Sevuska
Украинский борщ 😊 занесённый в книгу национальных достояний ЮНЕСКО
да ты шо. Может еще вы, а не Петр первый, овощи для борща завез?
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