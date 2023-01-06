«Красный суп, похожий на кровь по цвету. Выглядит не очень». Форвард «Урала» Влут о самом популярном блюде в России

Нидерландский игрок « » назвал самое популярное блюдо русской кухне.

– Мы отлично знаем итальянскую, американскую, азиатскую кухни. А что из себя представляет еда в Нидерландах?

– Если честно, то у нас нет своей кухни, как, например, в Италии. Если моя мама готовит что-­то национальное, то это блюда из картофеля и фасоли.

– Самое традиционное блюдо, которое первым приходит в голову?

– Стамппот. Это смесь пюре из картофеля и овощей, но точного рецепта я вам не скажу, потому что каждый готовит его по-­своему. Если вы хотите приготовить стамппот сами, то вам лучше посмотреть в интернете.

– А знаешь ли ты какое самое популярное блюдо в России?

– Это такой красный суп, по цвету похожий на кровь (смеется)?. Я его не пробовал, но видел, что многим парням он здесь нравится.

Только по цвету, конечно, выглядит не очень. Я сильно сомневаюсь, пробовать ли мне его, но если вы говорите, что на вкус он лучше, чем на цвет, то обязательно попробую, – сказал форвард .