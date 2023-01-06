«Красный суп, похожий на кровь по цвету. Выглядит не очень». Форвард «Урала» Влут о самом популярном блюде в России
Нидерландский игрок «Урала» назвал самое популярное блюдо русской кухне.
– Мы отлично знаем итальянскую, американскую, азиатскую кухни. А что из себя представляет еда в Нидерландах?
– Если честно, то у нас нет своей кухни, как, например, в Италии. Если моя мама готовит что-то национальное, то это блюда из картофеля и фасоли.
– Самое традиционное блюдо, которое первым приходит в голову?
– Стамппот. Это смесь пюре из картофеля и овощей, но точного рецепта я вам не скажу, потому что каждый готовит его по-своему. Если вы хотите приготовить стамппот сами, то вам лучше посмотреть в интернете.
– А знаешь ли ты какое самое популярное блюдо в России?
– Это такой красный суп, по цвету похожий на кровь (смеется)?. Я его не пробовал, но видел, что многим парням он здесь нравится.
Только по цвету, конечно, выглядит не очень. Я сильно сомневаюсь, пробовать ли мне его, но если вы говорите, что на вкус он лучше, чем на цвет, то обязательно попробую, – сказал форвард Рай Влут.
Во-вторых, парню бы узнать что-то о кухне своей страны. Просто там есть много разного, в том числе томатный и свекольный супы.
Ну, просто Нидерланды, в своё время, имели такую штуку, как Голландская ост-индская компания, которая торговала по всему миру и очень обогатила национальную кухню разными продуктами.
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