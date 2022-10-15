Сергей Овчинников о хлебных крошках и «Спартаке»: «Все люблю! Это хороший клуб. Не любил 40 лет назад, сейчас уже все равно»

заявил, что теперь любит хлебные крошки и «Спартак».

– Не знаю, подходит ли к матчу со в лучшей форме, но думаю, будет красивый футбол.

– Вы полюбили хлебные крошки?

– Люблю, люблю. Все люблю!

– И «Спартак» тоже?

– И «Спартак»... Это хороший клуб.

– Но вы не любили «Спартак»...

– Это было 40 лет назад. Сейчас мне уже все равно, – сказал Овчинников.

В свое время бывший вратарь и тренер ЦСКА заявил: «Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский «Спартак».

В 2020 году в передаче «Коммент.Шоу» 51-летний Овчинников сказал: «Хлебные крошки я до сих пор не люблю, а «Спартак» не люблю еще больше. Я же воспитанник , как я мог их любить? Это же на поле не отражалось, я с ними боролся честно».