Сергей Овчинников о хлебных крошках и «Спартаке»: «Все люблю! Это хороший клуб. Не любил 40 лет назад, сейчас уже все равно»

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Сергей Овчинников заявил, что теперь любит хлебные крошки и «Спартак». 

– Не знаю, подходит ли ЦСКА к матчу со «Спартаком» в лучшей форме, но думаю, будет красивый футбол.

– Вы полюбили хлебные крошки?

– Люблю, люблю. Все люблю!

– И «Спартак» тоже?

– И «Спартак»... Это хороший клуб.

– Но вы не любили «Спартак»...

– Это было 40 лет назад. Сейчас мне уже все равно, – сказал Овчинников. 

В свое время бывший вратарь «Локомотива» и тренер ЦСКА заявил: «Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский «Спартак».

В 2020 году в передаче «Коммент.Шоу» 51-летний Овчинников сказал: «Хлебные крошки я до сих пор не люблю, а «Спартак» не люблю еще больше. Я же воспитанник «Динамо», как я мог их любить? Это же на поле не отражалось, я с ними боролся честно».

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