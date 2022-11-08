Лунев о самом дорогом блюде в жизни: «Золотой стейк в ресторане «Нусрет». Заказал, не зная перевода, потом посмотрел счет и схватился за голову»

рассказал о самом дорогом блюде в своей жизни.

– Самое дорогое блюдо, которое ты заказывал в ресторане?

– Однажды, не зная перевода, заказал в мясном ресторане «Нусрет» золотой стейк. Я даже в меню не смотрел.

Он объяснял что-то, рассказывал. И я такой: «Давай, неси». Потом посмотрел счет и схватился за голову.

– Он же тысяч десять евро стоит?

– Нет, поменьше. Они же разные бывают. Ну такой, не удивительный был. Самое удивительное – это цена.

– Футболисты знают зарплаты друг друга?

– Думаю, приблизительно. Если кто-то обсуждает это, то мы знаем. Лично меня это не интересует. Они эти деньги заслужили.

– Какое блюдо ты готов есть семь дней в неделю?

– Пасту. Это уже привычка. У нас постоянно – паста, паста, паста… Хоть и тошнит от нее уже, но это как наркотик какой-то, – сказал вратарь .