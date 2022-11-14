Сычевому вынесли пиццу на поле после матча с «Краснодаром». Он жаловался, что ее съедают до его прихода в раздевалку

Теги премьер-лига Россия Оренбург Краснодар Питание Владимир Сычевой Футбол

Владимиру Сычевому вынесли пиццу прямо на поле.

Ранее Сычевой в одном из своих послематчевых интервью сказал, что хочет уйти в раздевалку побыстрее, так как там не остается пиццы в случаях, когда нападающий признается лучшим игроком матча.

В матче 17-го тура РПЛ с «Краснодаром» (5:1) Сычевой, оформивший хет-трик, вновь стал лучшим игроком матча. После финального свистка игроку вынесли пиццу прямо на поле.

Владимир Сычевой с 14 забитыми мячами в 15 играх является, наряду с Квинси Промесом, лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Премьер-лиги.

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