Валерий Карпин: «Если бы не трескал сахар, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барсе». Сейчас запрещать его точно нужно»

высказался о вреде сахара.

«Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну, если бы не трескал, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барселоне».

Сейчас запрещать сахар точно нужно», – сказал главный тренер сборной России и .

Вечная война Карпина с лишним весом игроков: кто-то бегал до тренировок, кто-то часами сидел в ванной, кто-то специально блевал