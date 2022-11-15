Валерий Карпин: «Если бы не трескал сахар, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барсе». Сейчас запрещать его точно нужно»

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Валерий Карпин высказался о вреде сахара.

«Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну, если бы не трескал, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барселоне».

Сейчас запрещать сахар точно нужно», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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