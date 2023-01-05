Канчельскис о женщинах в футболе: «Это прекрасный пол, они должны заниматься другими делами»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия женский футбол Андрей Канчельскис Ольга Смородская Марина Грановская девушки и спорт Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Андрей Канчельскис поделился мнением о женщинах в футболе.

– Вы несколько раз критично высказывались о женщинах в футболе. Почему? Ведь есть и положительные примеры.

– Критично я высказывался о таких женщинах-руководителях в футболе, как, например, Смородская, которая натворила «чудес» в «Локомотиве», и как Зарема, у которой аналогичная история в «Спартаке». Я объективно оценивал их действия на своих постах. Если бы они хорошо выполняли свою работу, то я бы относился к ним нормально.

Нет такого, что я против женщин в футболе. Если придет такая женщина, как Грановская в «Челси» при Абрамовиче, то какие проблемы? Они правильно выстроили структуру в клубе, хорошо действовали и выигрывали титулы. Какие тут могут быть вопросы?

Но у нас в России на руководящие должности приходят такие женщины, которые по итогу чуть ли не разваливают клубы. Зачем они нужны?

Я и к женскому футболу отношусь не сильно положительно, как к отдельному виду спорта. Не могу сказать, что его не люблю, но отношусь к нему равнодушно, мне неинтересно – и я его не смотрю.

Женщины – прекрасный пол, они должны заниматься другими делами. Ну если они любят футбол, то, конечно, пусть играют, – сказал бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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29 комментариев

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Правильно, на кухню суп варить..
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MARDI GRASS
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Ответ Валентина Николаевна
По его логике, мужчина должен заниматься чем-то более серьезным, чем бегать в шортах за мячом
Это приносит деньги!а женский футбол это жалкое зрелище!
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Ильдар Фарукшин
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Сам что ли чем нибудь занялся
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Pb-SE
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Ответ Денис Гончаров
А мужчин руководителей идиотов нет что ли? На каждую смородскую найдётся свой Терюшкой, на каждую Грановскую свой Перес (может не совсем корректное сравнение, но все же)
По мужчинам больше статистики.
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Денис Забелин
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Из того славного поколения, видимо только Валера в своём уме остался.
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Pb-SE
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Ответ Валентина Николаевна
По его логике, мужчина должен заниматься чем-то более серьезным, чем бегать в шортах за мячом
Сидеть на диване, обсуждать политику.
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goga70
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Да пусть играют, болельщики у них есть. Кто то любит, пляжный волейбол (женский), а кто то топит за женскую, тяжелую атлетику). Вкусы у всех разные.
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korobokchekhova
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Ответ Spartakus1984
Причем тут смотреть?речь о том чем хочет заниматься человек.Если ты не смотришь женский футбол так им не играть теперь?))
А если никто не смотрит, зачем играть?))
Играй во дворе, зачем проф клубы тогда?
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mold-cel
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Похоже он скоро женщинам и сексом запретит заниматься. Ну неинтересно ему когда женщины участвуют
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Pestalo33i
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Офсайд - это когда баба пересекает порог кухни
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Пилипенко Дмитрий
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Такой навязанный стереотип, подобное мышление, однозначно, показывает интеллект человека. Кто нибудь отнимите у него бутылку !
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korobokchekhova
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Ответ Marcus-light
А футбол уродский спорт?
Смородский, если, то да))
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Георгий Большаков
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Ответ titov-and-trubach
Хотел бы сказать, что чем раньше Андрей поймет, что никто никому ничего не должен, тем лучше, но потом вспомнил, что мужику уже за 50 и уже поздно.
"Государство вам ничего не должно" ©
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Spartakus1984
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Ответ Александр Романов
Ну серьезно , женский футбол не смотрибелен , если только вам делать нечего и вы хотите посмотреть на формы
Причем тут смотреть?речь о том чем хочет заниматься человек.Если ты не смотришь женский футбол так им не играть теперь?))
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Spartakus1984
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они должны (с) ключевое слово.Чего они тебе должны Канчленскис???
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Sanya Kruus
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спасибо за разрешение, уважаемый
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f0mk4
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Смена Терюшкову подоспела на спортсе?
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Злобный Конь
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А я как раз вспомнил Еву Карнейру
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Александр Романов
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Ну серьезно , женский футбол не смотрибелен , если только вам делать нечего и вы хотите посмотреть на формы
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Atsuktuvas
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Повышать демографию для нужд страны?..
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Konservator
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Очередной товарищ, который вдруг с чего-то решил, что может указывать другим что они должны и не должны делать. Классика жанра.
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Денис Гончаров
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А мужчин руководителей идиотов нет что ли? На каждую смородскую найдётся свой Терюшкой, на каждую Грановскую свой Перес (может не совсем корректное сравнение, но все же)
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titov-and-trubach
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Хотел бы сказать, что чем раньше Андрей поймет, что никто никому ничего не должен, тем лучше, но потом вспомнил, что мужику уже за 50 и уже поздно.
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Валентина Николаевна
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По его логике, мужчина должен заниматься чем-то более серьезным, чем бегать в шортах за мячом
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Я так понял этого дурачка нам теперь часто будут постить, спорц нашел новую золотую жилу.
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