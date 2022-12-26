Зарема Салихова: «Переход в Азию добьет интерес к футболу. Смотреть китайский или индийский футбол тяжело. И для нас, русских, важны традиции – а что знают о китайской лиге?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия женский футбол РФС Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова порассуждала на тему перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«На учебе был целый цикл, посвященный азиатскому футболу, поэтому приходилось изучать и анализировать заполняемость стадионов, специфику организации коммерции, влияние культурных особенностей на работу медиа, азиатские тренды. Могу сказать, что даже визуально смотреть китайский или индийский футбол – это очень тяжело…

Мне приходилось собраться и заставить себя смотреть. Думаю, что в России переход в Азию добьет интерес к футболу. А кто будет смотреть женский футбол при переходе в Азию? Только родители футболисток и друзья.

Мы ничего не знаем об истории футбола в Азии. Не знаем их легенд. Они там есть? Какой у них футбольный генетический код? Прежде чем заявлять о желании перейти в Азию, РФС должен был морально подготовить болельщика и зрителя, дать аналитику по лигам.

Для нас, как для русских, важны традиции. Мы знаем Марадону, поэтому болеем за Месси. Все любят Зидана, поэтому болеем за всю Францию. Есть эти нити памяти. Клопп, Моуринью, Гвардиола. Мы слышим фамилию – и сразу ряд ассоциации. А кто там? Тренеры на закате карьеры или совсем юные, обретающие первый опыт.

Что знают болельщики о китайской лиге? Болельщики «Зенита» скажут, что Халк – второй по стоимости трансфер в Китае. «Спартачи» вспомнят трансфер Фернандо. А болельщики других клубов?

О болельщиках как всегда никто не подумал и грамотно не разъяснил, красиво не запаковал возможный переход, кроме как «лучше играть, чем не играть». А рассказать об азиатской лиге можно многое.

Как бы не получилось так, что рейтинги просмотров АФК не оказались ниже, чем у медиафутбола», – отметила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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32 комментария

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Камбоджа Иванов
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Придется играть с какими-то японцами, обыгрывающими немцев и испанцев, собранных из африканцев, арабов и латиноамериканцев, потому что европейских игроков можно по пальцам посчитать ((((
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supepper
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А чего еще остается? В Европу не принимают. В условиях изменившейся конъюнктуры остается искать плюсы у Азии.
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Алексей ПК
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Ответ Slavnov
вопрос не в том что переход в Азию,отличная идея,а в том что в европе,десятилетия никто нас не впустит,с трудом сейчас представляю,как спартаку дадут право на въезд в англию или польшу или прибалтику или румынию,а при не большом давлении,таких стран еще будет десяток и это политическая тема,которая любую фифа,уефа умоет,все партии из этих стран,твердо стоят на земле и победят еще не на одних выборах,футбольные организации,на их фоне дети,даже если б они хотели вернуть рф,им никто не даст,так что сиди и смотри кубок россии или играй за выход на чм из азии,выбор такой
В Индии тоже наши родственники живут по гаплогруппе R1a, поэтому вполне можно с ними почаще встречаться в том числе на футбольном поле
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Я Гражданин Мира
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Ответ Recreated
Ты думаешь мы в Африке кому-то там нужны!???
А где тогда мы нужны?
Мы не виноваты что нас не хотят не где
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PhilZem
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Прибабахнутая дура. Она как будто решила, что Спартак теперь будет в китайской лиге играть.
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munhin
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А-быр-вал-г! ))
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Goatmesssi
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Ответ Денис Давыдов
Популизм - это бредовый переход в Азию с логзунгами "главное играть"
Там в азии есть не мало минусов, но я не понимаю аргументов типо что это убьет наш футбол. Объективно говоря хуже, чем сейчас точно не будет. А упадок интереса к футболу связан в первую очередь с тем что в футбол играют меньше. И чтобы восстановить интерес надо в первую очередь решать проблему вовлеченности молодого поколение в спорт, и еврокубки или азиатская конференция не играют тут главной роли.
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prus_3
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Ну, вот выставил Федун Зарему за дверь, допустим. Сказал нехорошие слова, послал подальше. И стоит она под дверью, размышляет. Ну, чего куда-то идти, там ведь не так интересно будет, не так богато, трудно, скучно. Там все такие-эдакие, чужие... Сдохну-ка я лучше у Федуна под дверью. Это мой выбор!
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Goatmesssi
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Переход в Азию далеко не главный фактор влияющий на интерес к футболу.
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Ocelot
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Ответ ta-tosha
Типа в отборы тоже кто то пустит, или в азиатскую ЛЧ
если в АФК примут то отбор вполне могут позволить играть, стран которые по известным причинам могут бойкотировать игры там мало, но даже если каким то чудом эти отборы удастся пройти то на ЧМ все равно вход будет закрыт так как там половина участников европейские сборные
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Recreated
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Ответ Я Гражданин Мира
А может тогда в Африку?
Ты думаешь мы в Африке кому-то там нужны!???
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benjamin92
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Ответ LoLKeK4eburek
И что эта умная предлагает сделать в сложившейся ситуации, когда выбор между матчами с Китаем и отсутствием матчей вообще? Ничего не предлагает, потому что её "поумнее" хватает только на популистские заявления
Прекратить войну с укронацистами, англосаксами и печенегами и жить как прежде
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Я Гражданин Мира
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Ответ Хомид Алиев
Честно сейчас все так говорят, но мне кажется и там обосрутся и сборная и клубы , я уверен даже
А может тогда в Африку?
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Я Гражданин Мира
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Ответ SPB Patriot
Никогда не думал, что так скажу, но госпожа Салихова говорит дельные вещи!
Вот по этому никогда не говорите никогда!
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kupezz
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Ответ Slavnov
вопрос не в том что переход в Азию,отличная идея,а в том что в европе,десятилетия никто нас не впустит,с трудом сейчас представляю,как спартаку дадут право на въезд в англию или польшу или прибалтику или румынию,а при не большом давлении,таких стран еще будет десяток и это политическая тема,которая любую фифа,уефа умоет,все партии из этих стран,твердо стоят на земле и победят еще не на одних выборах,футбольные организации,на их фоне дети,даже если б они хотели вернуть рф,им никто не даст,так что сиди и смотри кубок россии или играй за выход на чм из азии,выбор такой
Многие этого не понимают и повторяют как мантру - нас лишают, нас больше никогда не возьмут, давайте подождём, мы никогда не увидим Реал или Ливерпуль и т.д. Я с Вами полностью согласен, нас никто в ближайшие годы не пустит в Европу, а может и лет 10. Года проходят, у игроков тоже время идёт. Если есть возможность играть в Азии, то это лучше, чем 10 лет смотреть один ЧР и КР, ну или редкие ничего не значащие товарники сборной. Молчу уже о том, что в рейтинге мы упадёт ниже плинтуса. Да обидно, но что поделать, жизнь продолжается и нужно как-то двигаться вперёд, а не стоять на месте и просто тупо ждать, на что-то надеяться в этой ситуации глупо.
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Я Гражданин Мира
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На счёт индийского футбола не знаю но индийские фильмы можно посмотреть
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Noken
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Ответ Slavnov
вопрос не в том что переход в Азию,отличная идея,а в том что в европе,десятилетия никто нас не впустит,с трудом сейчас представляю,как спартаку дадут право на въезд в англию или польшу или прибалтику или румынию,а при не большом давлении,таких стран еще будет десяток и это политическая тема,которая любую фифа,уефа умоет,все партии из этих стран,твердо стоят на земле и победят еще не на одних выборах,футбольные организации,на их фоне дети,даже если б они хотели вернуть рф,им никто не даст,так что сиди и смотри кубок россии или играй за выход на чм из азии,выбор такой
То есть для тебя условный бан на 5 лет в еврокубках хуже, чем оставшуюся жизнь смотреть на то, как твой любимый Спартак будет играть с Гуанжоу Эверграндами и Аль-Халялями?
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SPB Patriot
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Никогда не думал, что так скажу, но госпожа Салихова говорит дельные вещи!
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Xameleon1992
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Об азиатском футболе знают немного, а кого-то лучше бы вообще не знали
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ta-tosha
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Ответ Ocelot
и толку играть отборы на ЧМ если на сам ЧМ тебя все равно не пустят, офигенно рациональная идея
Типа в отборы тоже кто то пустит, или в азиатскую ЛЧ
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Ezra-Matthew Miller
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Индию конечно сложно смотреть, но что лига хотя бы развивающаяся – уже успех.

С лёгкостью можно смотреть внутренние матчи самых дорогих команд Китая, Японии, Кореи, Австралии, Узбекистана и Катара. Лично я лишь кайфовал смотрев летом некоторые матчи ЛЧ (Виссел Кобе - Йокогама Маринос и финал) или следя за Санфречче в Японии. На этих выходных ещё и Ухань с Ченду классный матч выдали)
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Ocelot
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Ответ Slavnov
вопрос не в том что переход в Азию,отличная идея,а в том что в европе,десятилетия никто нас не впустит,с трудом сейчас представляю,как спартаку дадут право на въезд в англию или польшу или прибалтику или румынию,а при не большом давлении,таких стран еще будет десяток и это политическая тема,которая любую фифа,уефа умоет,все партии из этих стран,твердо стоят на земле и победят еще не на одних выборах,футбольные организации,на их фоне дети,даже если б они хотели вернуть рф,им никто не даст,так что сиди и смотри кубок россии или играй за выход на чм из азии,выбор такой
и толку играть отборы на ЧМ если на сам ЧМ тебя все равно не пустят, офигенно рациональная идея
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Денис Давыдов
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Ответ LoLKeK4eburek
И что эта умная предлагает сделать в сложившейся ситуации, когда выбор между матчами с Китаем и отсутствием матчей вообще? Ничего не предлагает, потому что её "поумнее" хватает только на популистские заявления
Популизм - это бредовый переход в Азию с логзунгами "главное играть"
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LoLKeK4eburek
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"Смотреть китайский или индийский футбол тяжело. Поэтому давайте ничего не делать и вместо футбола будем смотреть в ковер на стене"

Зарема и её гениальность, часть 453-я
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Slavnov
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вопрос не в том что переход в Азию,отличная идея,а в том что в европе,десятилетия никто нас не впустит,с трудом сейчас представляю,как спартаку дадут право на въезд в англию или польшу или прибалтику или румынию,а при не большом давлении,таких стран еще будет десяток и это политическая тема,которая любую фифа,уефа умоет,все партии из этих стран,твердо стоят на земле и победят еще не на одних выборах,футбольные организации,на их фоне дети,даже если б они хотели вернуть рф,им никто не даст,так что сиди и смотри кубок россии или играй за выход на чм из азии,выбор такой
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