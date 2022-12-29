Жена Мамаева пыталась нелегально ввезти кольцо за 9,5 млн рублей из Дубая. Она оштрафована на 200 тысяч

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника происшествия Павел Мамаев девушки и спорт Р-Спорт деньги Футбол

Суд оштрафовал жену Павла Мамаева на 200 тысяч рублей.

В январе Надежда Санько с супругом прибыли в аэропорт «Домодедово» из Дубая. Женщина заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, но во время таможенного контроля у нее обнаружили кольцо стоимостью 9,5 миллиона рублей. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за ввоз превысила 3 миллиона рублей.

«Домодедовский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении супруги бывшего игрока сборной России по футболу. Она признана виновной в совершении уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ювелирное изделие суд постановил вернуть владелице после надлежащего таможенного оформления. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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13 комментариев

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Олег Сагайдачный
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Ответ Кокич
Для тех, кто не понял: речь не про небезызвестную Алану, а про новую жену Мамаева.
Ой ли.
Зажрались жены наших знаменитостей. Не декабристки.
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Писанная торба Месси
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Так вот кому он подарил десятое кольцо..
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Михо
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Ответ Кокич
Для тех, кто не понял: речь не про небезызвестную Алану, а про новую жену Мамаева.
Он же болгарин! Да? А какая разница?©️
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Tigo_Volchara93
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В нынешних реалиях хорошо что хоть не конфисковали в пользу семей военных участвующих в войне
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atomio
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Ответ Кокич
Для тех, кто не понял: речь не про небезызвестную Алану, а про новую жену Мамаева.
спасибо за пояснение, а то совсем на нашем сайте о шоубизе запутался. все эти Кирковровы, Помидоровы...
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hulk&boloto
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Ответ Кокич
Для тех, кто не понял: речь не про небезызвестную Алану, а про новую жену Мамаева.
Да какая разница...
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FEZ10
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Ответ Андрей Федоров
На последние алиментные деньги купила )
Не та супруга :)
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s_h_a_m_a_n
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Теперь бы понять - какое отношение новость имеет к футболу?
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Кокич
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Для тех, кто не понял: речь не про небезызвестную Алану, а про новую жену Мамаева.
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Н.Ф.
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Кольцо в багаже обнаружили или с пальца сняли?
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recyjoed
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Поэтому тут я на стороне нарушителя
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Андрей Федоров
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На последние алиментные деньги купила )
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recyjoed
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Бред полнейший эти таможенные платежи. Если кого-то знаешь, то можешь не платить. Тогда где равноправие?
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