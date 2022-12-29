Жена Мамаева пыталась нелегально ввезти кольцо за 9,5 млн рублей из Дубая. Она оштрафована на 200 тысяч

Суд оштрафовал жену Павла Мамаева на 200 тысяч рублей.

В январе Надежда Санько с супругом прибыли в аэропорт «Домодедово» из Дубая. Женщина заявила об отсутствии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, но во время таможенного контроля у нее обнаружили кольцо стоимостью 9,5 миллиона рублей. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей за ввоз превысила 3 миллиона рублей.

«Домодедовский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении супруги бывшего игрока сборной России по футболу. Она признана виновной в совершении уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ювелирное изделие суд постановил вернуть владелице после надлежащего таможенного оформления. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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